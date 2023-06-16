Türk Telekom girişimci kadınlara hibe desteğini ikiye katlayacak

Teknolojinin ve dijitalleşmenin sunduğu imkânları toplumun tüm kademelerinde fırsat eşitliğini sağlamaya dönük projelerde kullanan Türk Telekom, birçok kurumsal sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. Bu projelerden biri az gören çocuklar için Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile 2014 yılında hayata geçirilen Günışığı Projesi. Günışığı Projesi sayesinde bugüne kadar 81 ilden az gören 1000 çocuk engelsiz arkadaşlarıyla aynı okullarda eğitim görme şansı elde etti. Projenin 2018 senesinde hayata geçirilen ‘’Okulumda Günışığı’’ ayağı ile Günışığı çocuklarının eğitim gördüğü okullardaki eğitimcilerin az gören eğitimi hakkında bilgilendirilmesi sağlandı ve 2018 yılından itibaren 5000 eğitimciye farkındalık semineri verildi. 2022 yılından itibaren ise proje kapsamını genişleterek, görme yetersizliği yaşayan gaziler, yaşlılar gibi 18 yaş üzeri az görenleri ve eğitimcileri de projeye dahil edildi. Bu proje kapsamında Türk Telekom Ar-Ge ekibi TahtApp uygulamasını geliştirdi. Uygulama ile Günışığı çocukları hem dersi dinliyor hem de eş zamanlı olarak tahtayı tabletinden takip edebiliyor. Şimdiye dek 26 okulda olan TahtApp’in yeni eğitim döneminde 11 ilde ve 24 yeni okulda daha kurulması hedefleniyor.

Ümit Önal: Geleceği iyileştiren teknoloji yaklaşımımızla Türkiye’ye değer katmaya devam edeceğiz

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, geçtiğimiz cuma günü İstanbul’da anlamlı bir törene katıldı ve Güvercintepe Ortaokulu’nda okuyan Günışığı çocuklarından Zenan Alsaç’a karnesini verdi.

Yüzde 10 görme yetisi olan ve Zenan Alsaç, 2019 yılında tanıştığı TahtApp uygulaması ile daha önce tahtadan takip etmekte zorlandığı yazıları artık kolaylıkla takip edebiliyor. Zenan’ın ablası Nazlıcan da geçen yıl aynı okuldan mezun olmuş ve o da kardeşi gibi projeden yararlanmış.

“Rotamızı, engelli bireylerin hayata eşit katılımını sağlamak adına sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak belirliyor, bu anlamda projeler hayata geçiriyoruz” diyen Önal, törende duygularını şöyle dile getirdi: “Günışığı projemiz kapsamında Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen TahtApp sayesinde, Zenan ve diğer tüm az gören çocukların sınıfta ders takibini kolaylaştırarak derslerden eşit şekilde faydalanmalarını sağlıyoruz. Böylelikle az gören çocukların, sınıfın fiziksel ortamından ve aydınlatmadan bağımsız şekilde tahtada yazılanları tablete aktararak sınıf arkadaşları ile bir arada eğitim alabilmesine olanak sağlıyoruz. Türk Telekom olarak, geleceği iyileştiren teknoloji yaklaşımımızla Türkiye’ye değer katmaya devam edeceğiz.”

10 bin girişimci kadına dijital okuryazarlık ve pazarlama eğitimi verildi

Bu arada bu törenden bir gün önce Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu ile ana destekçisi oldukları Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) buluştuk ve sosyal sorumluluk projelerini konuştuk. Türk Telekom başta adını verdiği Türk Telekom Opera Salonu dahil olmak üzere AKM’nin tüm iletişim ve teknoloji altyapısını sağlıyor. Sancaktaroğlu, “Teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimimizi sanatın iyileştirici ve kapsayıcı ruhuyla harmanlayarak AKM ziyaretçileri için birçok farklı alanı kapsayacak şekilde aktarıyoruz” diyor.

Sancaktaroğlu, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri konusunda ise şu bilgileri veriyor: “Kalıcı, çözüm odaklı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyor, sürdürülebilir kalkınmaya destek oluyoruz. Eğitimden çevreye birçok alanda dünyanın daha iyi bir yere dönüşmesi için fırsat eşitliği sağlayan projelerimizle Türkiye’ye değer katıyoruz. Önceliğimiz her zaman insan. Ekonomik, sosyal veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata eşit katılamayan tüm bireylerin bilgiye erişimine katkıda bulunmayı kurumsal sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde çocuk ve yaşlıların bilincinin artırılmasına ilişkin projelerimiz olacak. Eylül ayından itibaren bu projelerimizi devreye alacağız. 2014-2019 yılları arasında yürüttüğümüz İnternetle Hayat Kolay projesiyle 50 bin kişiye ücretsiz internet okuryazarlığı eğitimleri verdik. 2019-2021 yılları arasında kadının güçlenmesi ekseninde Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay projemizle girişimci potansiyeli taşıyan kadınlara dijital pazarlama eğitimleri vererek 5000 kişiye ulaştık. 2022 yılından itibaren Dijitalde Hayat Kolay ismiyle sürdürdüğümüz projemizle, girişim yolculuklarına destek verdiğimiz kadınların dijital yetkinliklerini geliştirmeye devam ediyor, hayata daha eşit ve daha güçlü katılabilmelerine imkân sağlıyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen proje, kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri, e-hizmetler ve e-ticaret gibi konularda bilgilerini artırmayı amaçlıyor. 2023 Mart itibarıyla 10 bin kadına dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri vererek projenin hedeflediği rakama ulaştık. Eğitimlere katılanlar arasından seçtiğimiz 20 kadını, dijital platformlarda yürüttükleri girişimlerini geliştirebilmeleri için uzman isimlerle bir araya getirerek 2 haftalık mentorluk desteği sunduk. Mentorluk desteği alan girişimler arasından belirlenen 10 kadına hibe desteği sağladık. Hibe sayısını ilk etapta en az iki katına çıkarmak istiyoruz. Girişimci kadınlarımızın dünyaya açılabilecek fikirlerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu konuya ağırlık vereceğiz.”

Sesli Adımlar ile AKM gezilebiliyor, sadece kitaplara değil ünlü tablolara da sesli betimlemeli ulaşılabiliyor

Sesli Adımlar uygulamasıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde tüm sanatseverler için kapsayıcı ve erişilebilir bir deneyim sunduklarına dikkat çeken Arif Sancaktaroğlu, “Türkçe ve İngilizce olarak ücretsiz olarak hizmet veren Sesli Adımlar uygulamasını mobil cihazlarına indiren görme ve işitme engelli sanatseverler, AKM’nin kapalı ve açık alanlarında, uygulama eşliğinde erişilebilir bir kültür sanat deneyimi yaşıyor. Sesli Adımlar, Atatürk Kültür Merkezi’nin ana giriş ve alt giriş ile otopark girişi dahil tüm girişlerinden itibaren sinema, kütüphane, sergi salonu, restoran ve kafelerin yanı sıra Türk Telekom Opera Salonu’nda dış kapıdan iç salon kapılarına, tuvaletlere, acil çıkışlara kadar sesli ve basit ikonlarla yönlendirme sağlıyor” diye konuşuyor.

Sesli kitap hizmeti Telefon Kütüphanesi uygulamasıyla görme engellileri kitaplarla buluşturduklarına da değinen Sancaktaroğlu, şöyle devam ediyor: “10 yılı aşkın süredir görme engelli kullanıcılara şiirden romana, tarihten kişisel gelişime, deneme sınavlarından, betimlemeli filmlere 50'den fazla kategoride üç binin üzerinde sesli kitap ve içerik sunuyoruz. 2016 yılında Tablolar Konuşuyor içeriği sayesinde kullanıcılar sadece kitaplara değil, dünyaca ünlü tablolara sesli betimlemeli ulaşabiliyor. 2017 yılında yine Türkiye’de bir ilk olarak uygulamaya eklediğimiz Para Tanıma özelliği, görme engellilerin ihtiyaç duydukları her an, internet bağlantısı gerektirmeden ve bir başkasına ihtiyaç duymadan ödemelerini güvenle yapabilmelerine olanak sunuyor. Telefon Kütüphanesi’ne 2020’de eklediğimiz İlaç Barkodu Okuma özelliği ile bir ilke daha imza attık. Bu özellikle 6 binden fazla ilacın kullanma talimatı sesli erişimle hizmete sunuldu. Geliştirdiğimiz ücretsiz Kitaplara Ses uygulaması ile bugün dileyen herkes görme engelliler için gönüllü kitap seslendirebiliyor.”