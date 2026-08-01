ASELSAN Türkiye’de hepimizin gurur duyduğu bir kurum.

50’nci yılını kutluyor.

Bir “X” ve bir Instagram hesabı var.

Oradan tam bir Türkiye Kurumu olarak bana çok iyi gelen paylaşımlar yapıyorlar.

Dini bayramları kutluyorlar.

Son olarak Kadın Voleybol takımımızın başarısını kutlayan çok güzel bir paylaşım yaptılar.

ASELSAN’ın resmi Istagram hesabının 1 milyona yakın takipçisi var…

23 TEMMUZ GÜNÜ O RESMİ HESAPTAN YAPILAN PAYLAŞIM

“ASELSAN’ın” resmi “X” hesabından 23 Temmuz günü belki az insanın dikkatini çeken bir paylaşım yapıldı.

Başlığı şuydu:

“Mühendislerin Kaleminden Stratejik Bakışlar…”

Bu hesabı hep dikkatle izlerim.

Çünkü her defasında içinde ustaca gizlenmiş çok önemli bazı haberler bulurum.

Bu defa okumaya başlayınca önce “Çok genel bilgiler” dedim kendi kendime…

Sıradan, sıkıcı ve tanıtım amaçlı bir genel bilgiler makalasi gibiydi.

Ancak yazının sonlarına doğru iki kelimeyi görünce “Zınk” diye durdum.

KAMİKAZE KELİMESİNİ OKUYUNCA DURDUM

Anahtar kelime “Kamikaze’ydi…”

Arkasına da “Kılıç” ve “OSA” kelimeleri eklenmişti.

ASELSAN Mühendislerinin yazısı şu cümle ile başlıyordu:

“ASELSAN’dan Su Altında Oyun Değiştiren Otonom Kabiliyetler”

Altında da şu cümle vardı:

“Yapay zekâ, otonom kabiliyetler ve ağ merkezli operasyonları bir araya getiren ASELSAN’ın yeni nesil su altı sistemleri, kalıcı su altı üstünlüğünün sağlanmasında kilit bir rol oynayacak.”

TÜRKİYE’NİN SÜRÜ HALİNDE HAREKET EDEN İLK KAMİKAZE SU ALTI ARACI

ASELSAN mühendisleri bu yazı ile Türkiye’nin ilk “Kamikaze Otonom Su Altı Aracını” tanıtıyordu.

Aslında bu ürün 5 Mayıs günü Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzal Sanayi Fuarında tanıtılmıştı.

Ancak fuarda o kadar çok ürün vardı ki, önemi pek anlaşılmamıştı..

ASELSAN Mühendisleri bunu farketmiş olmalı ki, önemini ayrıntılı bir makale ile anlatıyorlardı.

Çünkü kurumun ürettiği bu iki yeni araç, “Geleceğin Harbi” olarak nitelenen yeni bir dönemi açıyordu.

Yapay Zeka uygulamaları bir savaş altyapısıydı bu.

MANASI ŞU: TÜRKİYE İLK YAPAY ZEKA KAMİKAZE ROBOT ORDUSUNU KURUYOR

Kılıç Kamikaze OSA, kendi başına hareket eden, insansız bir su latı savaş aracı.

Böylece, “ülkemizin İHA/SİHA sistemleri ile havada yakaladığı küresel asimetrik üstünlüğü ve doktrinsel başarıyı su altına taşıyordu.”

Maliyeti çok ucuz ve su altında “Sürü halinde” hareket eden, önlenmesi güç bir sualtı gücüydü bu.

Günlük dile taşırsak, Türkiye Yapay Zeka’ya bağlı bir su altı robot ordusu kuruyordu.

ASELSAN Mühendisleri bize işte bunu anlatıyordu.

Çok güzel ve gurur verici bir haberdi.

Ancak bu yazıdan 2 gün önce dünyanın öteki ucunda öyle bir şey oldu ki…

Denizaltı Robot ordusunun geleceği ile ilgili bazı sorular ortaya çıktı.

Gelin şimdi, bundan 2 gün önceye dönelim.

BU HABERDEN 2 GÜNCE 11 BİN KM UZAKTAN GELEN HABER

21 Temmuz 2026 …

1455 Third Street, San Francisco…

Dünyanın ilk Yapay Zeka şirketi Open AI’ın merkezi…

O gün o binadan öyle bir açıklama geliyor ki, dünyada ilgili herkes allak bulak oluyor.

Açıklama şudur:

“Yapay Zeka modellerimizden ikisi kontrolden çıkmış büyük bir dijital veri merkezi olan “Hugging Face’e” başarılı bir şekilde sızmıştır…”

İNSANDAN BAĞIMSIZ YAPAY ZEKA SİSTEMİ İLK DEFA EYLEME GEÇTİ

“Başarılı sızma…”

Sanki bir özel kuvvet hedefe başarılı biçimde sızmış gibi etki yapıyor insan beyninde.

Ama olayda bizler ve dünya açısından öyle “Başarı” olarak nitelenebilecek bir şey yoktur.

Tam aksine herkes açısından hayati derecede önemli ve mümkün olan bütün mahremiyetle korunması gereken bir veri kalesi düşmüştü.

Ama en önemlisi aylardır konuşulan bir tehlike, ilk defa apaçık gözümüzün önüne gelmişti…

İnsandan tamamen bağımsız, kendi kendine karar alıp uygulayan bir “Yapay Zeka…”

Peki nasıl oldu bu?

İKİ YAPAY ZEKA MODELİ KUM HAVUZUNDAN KAÇIYOR

Tıpkı bir “Bilim Kurgu filmi” gibi oldu.

OpenAI, GPT-5.6 ve henüz piyasaya sürülmemiş daha güçlü bir modelinin birleşimini test ederken meydana gelmişti.

Aslında bu yeni modeller “Kum havuzu” (Sandbox) denilen güvenli bir ortamda yapılıyordu.

Bir tür simülasyon yani.

Ancak bu birleşim nasıl olduysa kum havzundan kaçmış ve internet sistemine bağlanacak bir güvenlik açığını bulmuştu.

İki firari, bu kapıdan geçerek milyonlarca yapay zeka modelini içeren “Hugging Face dijital kütüphanesine” girdi.

9 GÜN SONRA İKİNCİ FİRAR HABERİ GELİYOR

Dünya bu şoku yaşarken, 9 gün sonra bir başka firar haberi geldi.

Bu defaki felaket haberi Yapay Zeka sektörünün ikinci büyüğü Anthropic’ten geldi.

Şirket, önceki gün, yani 30 Temmuz’da, kendi ürünü yapay zeka modellerinden bir kaçının, 3 dış kuruluşun sistemlerine sızdığını açıkladı.

Open AI’daki gibi bir sızma olayı daha gerçekleşmişti.

SPACE ODYSSEY FİLMİNDEN 58 YIL SONRA GELEN DİJİTAL BEŞİNCİ KOL

İnsandan bağımsız Yapay Zeka’nın sızdığı 3 kuruluşun adı verilmedi.

Ama artık şurası kesindi…

Korkulan olmuştu.

Yapay Zeka insandan bağımsız hareket eden bir “Beşinci Kol” yaratmayı başarmıştı.

Stanley Kubrick’in “Space Odyssey” filmindeki kehanet 58 yıl sonra gerçekleşmişti…

BAŞIBOZUK YAPAY ZEKA MODELLERİ NERELERE SIZDI?

Tabii insanın aklına gelen ilk soru şu oluyor:

Başıbozuk Yapay Zeka’nın sızdığı bu üç kuruluş hangileriydi?

Aralarında bir ülkenin silahlı kuvvetleri sistemi var mıydı?

Mesela bir havayolu, demiryolu şirketi…

Veya finans şirketi…

BİZİM SU ALTI KAMİKAZELERİN KUM HAVUZU NE DURUMDA?

Tekrar ASELSAN mühendislerine dönüyorum…

Yani “TC Su Altı Yapay Zeka Kamikaze Robot Ordusuna…”

Bunların “Kum Havuzu” denemeleri yapıldı mı?

Bilmiyoruz…

Ama asıl soru şu:

“ASELSAN tarafından başarılı şekilde üretilen yeni “Yapay Zeka hava, kara ve sulatı robotik ordularımız” kum havuzlarından kaçan bu başıbozuk Yapay Zeka gerillalarına karşı savunma imkanına sahip mi?

COVİD-19 AŞISINDAKİ “MRNA” HARFLERİNİN ANLAMI

Biraz bilim kurgu yapalım. Son Covid salgınında şunu öğrendik.

İnsan bünyesine giren Covid bakterisi, RNA üretim merkezlerini ele geçiriyor ve orada insan için “Dost birlik hücreleri” üreten işçilere, Covid’den yana düşman birlik hücreleri üretme talimatı veriyordu.

Bunu önleyen aşı ise MRNA’ydı.

Yani “Messenger RNA…”

RNA üreten fabrikaya aşı ile “Mesaj” gönderiliyor ve işçiye “Onlar düşman, sen bu mesajla gelen dost savaşçıları üreteceksin” diyordu.

Başarılı oldu.

KUM HAVUZUNDAN KAÇAN FİRARİLERİN ZEKASI

Ama şunu unutmayalım.

Kum havuzundan kaçan Yapay Zeka sistemleri, Covid bakterisi gibi değil.

Anthropic’in Mythos 5 gibi sistemleri, her açığı sıfır zaman süresinde bulabiliyor.

Siz o açığı yamadıkça, o yeni açığı buluyor.

Yani bizim hava ve sualtı yapay zeka kamikaze robot ordumuzun karşısına her an kum havuzundan kaçmış kendisi de serseri bir kamikaze yapay zeka ordusu çıkabilir.

“BİR GECE ANSIZIN GELİRİZ” DÖNEMİNİN SONU

Biz epeydir şu savaş mottosunu çok seviyoruz:

“Bir gece ansızın gelebiliriz…”

Bu cümle artık sadece seçim meydanlarında kullanılabilecek nostajik bir manaya sahip.

Bugünün gerçeği şu sorunun cevabında saklı:

“Ya başkaları bir gece ansızın gelirse” ne yaparız…

İŞE YARAMAYAN S-400’LERLE AVUNMANIN MİADI DOLDU

Şimdiye kadar tek çare, hiçbir şeye yaramayan S-400’lerle avunmaktı.

Ama bilelim ki artık karşımızda “Kum havuzlarından kaçan” yepyeni “Dijital Delta Force’lar” var…

Tıpkı Covid olayında olduğu gibi, bu zeki kum havuzu firarileri, bizim sualtı ve suüstü Yapay zeka robotik ordularımızın hedefini bize çevirebilir.

Onlara karşı da “MRNA” sistemlerini geliştirmek gerekiyor.

Artık hepimizin gönlünde efsane bir yere sahip olan “ASELSAN Mühendisleri” hepimize gurur veren çok büyük işler başarıyorlar.

Ama onların da “Kum havuzlarından kaçacak” düşman birliklere karşı teyakkuza geçme zamanı geldi.