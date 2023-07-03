Türkiye, bağcılık ve şarap üretiminde olağanüstü gelişme ortaya koydu

Şarap Dostları Derneği Başkanı Dilek Bil, sektör için önemli bir etkinlik konusunda mesaj gönderdi:

Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk bağcılığı ve şarapçılığı için bir ilke imza atıyoruz. 34 yıldır düzenlenen “Tuğrul Şavkay Türk Şarapları Yarışması”nı ilk kez “International Wine and Spirits Competition” (IWSC) uluslararası yarışmaları kapsamında gerçekleştiriyoruz.

Dilek Bil, attıkları bu adımın gerekçesini şöyle açtı:

Bu işbirliği sayesinde Türk bağcılığının ulaştığı uzmanlık seviyesinin dünya çapında tescillenmesi, Türk şaraplarının dünyada hak ettiği yeri alması ve global pazarlara ihracat potansiyelini artırmasını hedefliyoruz.

Yarışmanın uluslararası jürisi dünyanın en saygın uzmanları arasında gösterilen şu isimlerden oluştu:

Sarah Abbott (Master of Wine-MW), Alistair Cooper (Master of Wine-MW), Rebecca Palmer, Salvatore Castano, David Kermode, Cat Lomax, İsa Bal.

Jüride Türkiye’den yerel şaraplar ve üzümler konusunda uzman olan şu isimler görev aldı:

Levon Bağış, Umay Çeviker, Sabiha Apaydın Gönenli, Meltem Coşkun Saracoğlu, Gözdem Gürbüzatik.

Yarışmanın ulusal ayağında Şarap Dostları Derneği üyeleri, şarap üreticileri ve şarap profesyonelleri, Prof. Ertan Anlı liderliğinde, IWSC metodolojisi ve kurallarıyla bağımsız şekilde notlandı.

Yarışmaya 54 üretici toplam 260 şarapla katıldı. 122 şarap bronz madalya aldı. 40 şarap gümüş madalya ile ödüllendirildi. 5 Türk şarabı 95 ve üzeri puan alarak altın madalyaya layık görüldü.

IWSC CEO’su Christelle Guibert, yarışma sonuçları ortaya çıktıktan sonra şu değerlendirmeyi yaptı:

Türkiye, bağcılık ve şarap üretiminde son yıllarda olağanüstü bir gelişme kaydetti. Gelecek için büyük potansiyel barındıran bu gelişmeye IWSC olarak katkı vermekten mutluluk duyuyoruz.

Yarışmanın uluslararası jüri ve dünya çapındaki büyük alıcıların Türk üreticileriyle tanışmaları, güvene dayalı ilişkiler kurmaları adına önemli misyon üstleneceğini belirtti:

Türk üzümlerinin ve şaraplarının uluslararası pazarlarda hak ettiği ölçüde tanınması halinde hatırı sayılır başarılar kazanacağına inanıyorum.

Ardından ekledi:

Türkiye’nin dünya şarap haritası üzerindeki yerini belirginleştirecek uzun soluklu bu işbirliği için Şarap Dostları Derneği ile bir araya gelmenin ne kadar doğru bir karar olduğunu İstanbul’daki organizasyon bize kanıtladı.

Şarap Dostları Derneği Başkanı Dilek Bil, IWSC ile sağlanan işbirliğinin önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı:

Dünyada 6 milyon 925 bin 972 hektar alanda 77.8 milyon ton üzüm üretiliyor. Bunun yüzde 56’sı şarap üretiminde değerlendiriliyor.

Türkiye’deki bağların 490 bin hektar alana yayıldığına işaret etti:

Türkiye, bağ alanının büyüklüğü açısından İspanya, Fransa, Çin ve İtalya’dan sonra 5’inci sırada yer alıyor. 4.1 milyon ton üzüm üretimi ile Çin, İtalya, ABD, İspanya ve Fransa’dan sonra 6’ncı sırada bulunuyor.

Türkiye’de üretilen 4.1 milyon ton üzümün yüzde 3’ünün şarap yapımında kullanıldığının altını çizdi:

Türkiye, üzümün biyoçeşitliliğinin en çok olduğu bölgenin içinde bulunuyor. 1439 farklı çeşit üzüme ev sahipliği yapıyor.

IWSC CEO’su Christelle Guilbert’in Türkiye’nin bağcılık ve şarap üretiminde son yıllarda olağanüstü gelişme kaydettiğini görmesi, bu izlenimini dünyaya verdiği mesajla paylaşması sektör açısından önem taşıyor.

Ancak, Türk şarap sektöründeki bu gelişmenin ihracata aynı düzeyde yansımadığı görülüyor.

Türk şarap sektörü epey zamandır ihracatta 10 milyon Euro’nun üzerine bir türlü çıkamıyor…

Dünya şarap pazarı 30 milyar Euro

Şarap Dostları Derneği Başkanı Dilek Bil, dünyada şarap pazarının parasal büyüklüğünün 30 milyar Euro olduğunu belirtti:

Tuğrul Şavkay Türk Şarapları Yarışması ile hedefimiz 10 milyon Euro düzeyinde olan şarap ihracatının artmasına destek olmaz. Çünkü, ülkemizin şarap ihracatı, potansiyelimizi yansıtmıyor.

Dünyanın farklı noktalarında çeşitli vesilelerle yaptıkları temaslara değindi:

Söz konusu temaslarımız Türk bağcılığı ve şarapçılığının önemli gelişme gösterdiğine işaret ediyor.

Ardından ekledi:

IWSC gibi dünyanın en saygın platformlarından biri ile yaptığımız işbirliğinin bu yıldan başlayarak üreticilerimizin bu alandaki başarılarını tescilliyeceğine ve kazanımlarını katlayacağına inanıyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

Türkiye’nin yüksek katma değerli tarımsal üretimine kendini adamış tüm üreticilerimizin yarışmaya gösterdiği yoğun ilgiden ve IWSC’nin yarışmayı duyurmasıyla tüm dünyada yarattığı büyük yankıdan, doğru yolda olduğumuzu söyleyebiliriz.

Noktayı şu mesajla koydu:

Ancak, arzuladığımız hedefe ulaşmamız için bu yolda birlik ve beraberlik içinde çok çalışmamız gerekiyor.

Osmangazi Köprüsü bayram trafiğinde ‘garanti’yi 3’e katladı

24 Haziran Cumartesi günü saat 13.30 dolayında Esenyurt’taki evimizden yola koyulduk. Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanarak Osmangazi Köprüsü’ne doğru yöneldik.

Osmangazi Köprüsü’nde trafiğin ilk kez durduğuna tanık olduk. Böylece bayram trafiğinin zirve yaptığını anladık. Nitekim Bursa çıkışına kadar İzmir Otoyolu'nda da adım adım ilerledik.

Ertesi gün Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu’nu yapıp, işletmesini sürdüren konsorsiyumun 3 büyük ortağından Nurol İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmıklı’ya mesaj yazdım:

Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu, bu bayram tüm zamanların rekorunu kırıyor olmalı. Yolda sık sık, “Pahalı ama iyi ki bu yollar ve köprüler yapılmış” diye düşündüm.

Oğuz Çarmıklı, şu yanıtı verdi:

Evet, 23 Haziran 2023 Cuma günü 99 bin araç geçiş yaptı. 24 Haziran Cumartesi günü geçen araç sayısı 117 bine ulaştı. Bunlar rekor geçişler.

Osmangazi Köprüsü için verilen Hazine garantisine yeniden baktım:

Günde 40 bin araç…

24 Haziran Cumartesi günü gerçekleşen araç geçiş sayısı Hazine garantisini neredeyse 3’e katlamıştı.

Verilen garantiyi yakalaması çok zor görünen 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçişleri merak ettim. Köprü ve bağlantı yollarını yapan, işletmesini yapan konsorsiyumun ortaklarından Yapı Merkezi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu’na sordum.

Başar Arıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı önceki Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun sosyal medya paylaşımını gönderdi:

23 HAZİRAN 2023 CUMA:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 182 bin 723 araç geçti

1915 Çanakkale Köprüsü: 22 bin 267 araç geçti

Osmangazi Köprüsü: 111 bin 770 araç geçti

Arıoğlu, 24 Haziran Cumartesi günü 1915 Çanakkale Köprüsü’nde de rekor kırıldığını, 25 Haziran Pazar günü 16 bin 310 araç geçtiğini bildirdi.

Verilen geçiş garantisini anımsatmasını istedim:

Günlük 45 bin araç…

Ardından ekledi:

Çevre yolları yapıldıktan sonra geçiş sayısında artış olmasını bekliyoruz.