Türkiye beyinlerine sahip çıksın

ABD, gezegenin harika çocuklarını çekmek için düğmeye bastı. Türkiye, elindeki çok değerli insan gücünü hızla kaybedebilir. Liyakat yerine sadakat tercih eden yönetimleri zor günler bekliyor

ABD Devlet Başkanı vasıflı işçiler için vize ücretini 100 bin $’a çıkardı ve 1 milyon $’a oturma izni vereceğini karar bağladı. Gerekçesi; ülkesinin “harika” işçilere ihtiyacı olduğuydu ve artık yabancı nitelikli işçi çalıştıran şirketlerin, bunun için Amerikan hükümetine para ödemeleri gerektiğiydi.

Bunda 300 yıl önce, geniş pamuk plantasyonlarının ihtiyaç duyduğu insan gücünü, Afrika’dan zincirleyip gemilerle getirten ABD, bu sayede ekonomisini besliyordu. Bugün ise ihtiyaç duyulan insanlar daha nitelikli ve köle ticareti yasak. Hal böyle olunca niteliğin bedelini birileri ödemeli.

SADAKAT ÇAĞI GEÇTİ LİYAKAT ÇAĞI BAŞLADI

Şu anda en değerli şey, kabiliyet… Üniversitelerin giderek diploma fabrikalarına dönüştüğü süreçte, kabiliyet avcıları devreye girmiş durumda… Kimi bunu “istihdam ofisleri” aracılığıyla yaparken kimileri “kariyer siteleri” üzerinden ihtiyaç duyduğu niteliklere ulaşabiliyor. Yeni İK normali bu…

Her toplumun %2’si, din, renk, coğrafyadan bağımsız, zeki ve yeteneklilerden oluşur. Fakat ülkelerin kaderini, bu %2’ye nasıl davrandığınız belirler. Ya “devlet başa” yapar ve “ufukların efendisi” olursunuz ya da “kuzgun leşe” atıp, “uygarlığın taşrasına” düşersiniz. Biz, ikincisini seçtik ne yazık ki…

2 SORU 2 CEVAP / Nitelikli göçüne dair…

Kabiliyet neden göçer?

Bilim de kabiliyet de ona özgürlük tanıyan ve saygı duyan coğrafyaya akar. Tarihe bakın, bunu görürsünüz. Zira kendi ülkesinde nepotizm vardır, bilen insan yerine bizden insan istenmiştir.

Kavimler neden göçer?

Şu anda dünyada 125 milyon insan, doğduğu coğrafya dışına gitti. Kavimler göçü hızlanıyor. İnsanlar, doğduğu yerden ziyade doyduğu yeri tercih eder oldu. Türkiye hızla, nitelikli insanını kaybediyor.

not/Trump, tarihin en büyük köle taciri olma yolunda

ABD’nin “harika işçi” göçünü ticarete dökmesi, küresel rekabette “kabiliyeti” en stratejik faktör haline getiriyor. Çin’in son yıllardaki liyakat atağı, Trump’u, dünyanın her köşesinden yetenek toplamaya sevk etti. Bu kararın ülkemizden daha fazla kabiliyetli insan göçüne yol açacağı kesin…

LİYAKAT LÛGATI

Diploma fabrikası: Beceri üretemeyen okullardan alınan ve sınava verilen belge.

Beceri avcılığı: Şu anda şirketlerin yoğunlaştığı faaliyet ve şimdi Trump da bunu deniyor

Beyin göçü: Türkiye gibi ülkelerin nitelikli insanı tutamayınca yurt dışına gitmeleri

Nepotizm: Eş, dost, akraba, siyasi yakınlıkla işe alma, yükseltilme süreci