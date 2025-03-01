Türkiye ekonomisine sağladığımız yıllık katkı 60 milyar doları buldu

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, KAP’a dün sabah gönderdikleri 2024 yılı son çeyrek ve yılın tamamını içeren bilanço bilgilerinin detaylarını karşılaştırmalı şekilde ekrana yansıttı:

Toplam Gelir: 2019 yılında 13.2 milyar dolar, 2023 yılında 20.9 milyar dolar olan toplam gelirimiz 2024 yılında 22.7 milyar dolara çıktı. 2019’a göre, yani pandemi öncesine göre yüzde 71’lik artış var.

2019 yılında 13.2 milyar dolar, 2023 yılında 20.9 milyar dolar olan toplam gelirimiz 2024 yılında 22.7 milyar dolara çıktı. 2019’a göre, yani pandemi öncesine göre yüzde 71’lik artış var. Yolcu Geliri: 2019 yılında 11.2 milyar dolar, 2023’te 17.7 milyar dolar olan yolcu gelirimiz 2024’te 18.4 milyar doları buldu.

2019 yılında 11.2 milyar dolar, 2023’te 17.7 milyar dolar olan yolcu gelirimiz 2024’te 18.4 milyar doları buldu. Esas Faaliyet Kârı: 2019’da 0.9, 2023 yılında 2.9 milyar dolar olan esas faaliyet kârımız geçen yıl 2.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Ahmet Bolat, THY’nin 2024 yılı sonuçlarını, 2025 hedeflerini paylaşmak üzere sohbet toplantısı düzenledi. Toplantıda Bolat’a THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp, THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut, Genel Müdür Yardımcıları Abdülkerim Çay, Ahmet Olmuştur, Akif Konar, Levent Konukçu, Murat Şeker, Ali Türk, Mehmet Kadaifçiler, Kerem Kızıltunç, Basın Müşaviri Yahya Üstün eşlik etti.

Prof. Bolat, 12 yılın ardından bu yıl temettü dağıtma kararı aldıklarını bildirdi:

THY hisse senedi yatırımcılarına 250 milyon dolar temettü dağıtacağız. En son temettü dağıtımını 2012 yılında yapmıştık. Ondan önce de 2008 yılında temettü dağıtmıştık.

İstihdamdaki artışa işaret etti:

2018 yılında iştiraklerimiz dahil toplam 60 bin kişilik istihdam söz konusuydu. 2019 yılında 65 bin kişiye çıktı. 2023’te 84 bin kişi olduk. 2024’te 95 bin kişiye ulaştık.

THY’nin ve iştiraklerinin Türk ekonomisine toplam katkısı ile ilgili hesabı ortaya koydu:

2019 yılında THY ve iştiraklerinin ekonomiye katkısı 36 milyar dolar olarak hesaplandı. 2022’de bu rakam 49 milyar dolara çıktı. 2023’te 55 milyar doları buldu. 2024’te ise 60 milyar dolara ulaştı.

Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şeker araya girip şu veriyi paylaştı:

2003-2023 yılları arasındaki dönemde toplam 30 milyar dolarlık yatırım yaptık. Söz konusu 20 yıllık dönemde THY ve iştiraklerinin ekonomiye katkısı toplam 500 milyar dolar oldu.

Mehmet Şeker, 2024-2033 döneminde 60 milyar dolarlık yatırım planlandığını kaydetti:

2033 yılında THY ve iştiraklerinin ekonomiye sağladığı katkı 1 trilyon doları aşacak.

Ahmet Bolat, 2024 yılında toplam yolcu sayısının 85.2 milyona çıktığını vurguladı, Mehmet Şeker, doluluk durumunu aktardı:

2024 yılında ortalama doluluk yüzde 82 oldu. 2025’te de yüzde 81-82 doluluk ile uçuşlarımızı gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz.

Şeker, dünyada yolcu pazar paylarının yüzde 3.4 olduğunu irdeledi:

Yolcu pazar payında Avrupa’da birinci, dünyada 3’üncü durumdayız.

Ahmet Bolat, bir soru üzerine THY’nin ortalama bilet gelirinin yolcu başına 216 dolar olduğunu bildirip ekledi:

Yolcu başına kârımız da 16 dolar düzeyinde bulunuyor.

THY, en fazla noktaya uçuştan, yolcu pazar payına kadar birçok alanda dünyada ilk sıralarda yer alıyor…

Uçak üretimlerindeki aksamalara rağmen, filosunu büyütüp, gelir çıtasını yükseltiyor. Ekonomiye katkısını da yıllık 60 milyar dolar düzeyine taşımış bulunuyor…

18 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptık, 9 milyar dolar net döviz getirdik

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, ekonomiye katkılarını anlatırken hizmet ihracatı tarafına dikkat çekti:

2018 yılında 10 milyar dolar olan hizmet ihracatımız 2023 yılında 16 milyar dolara, 2024’te de 18 milyar dolara çıktı. Geçen yıl net döviz getirimiz 9 milyar dolar oldu. Yani, 9 milyar dolarlık cari fazlamız söz konusu. 16 yıldır da aralıksız hizmet ihracatı birincisiyiz.

THY’nin turizmdeki rolüne işaret etti:

2024 yılında 85.2 milyon yolcumuzun 8.2 milyonu turistlerden oluştu. Taşıdığımız turistlerin ekonomiye katkısı da 17.2 milyar dolar oldu.

Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur araya girip THY’nin sefer yaptığı ülke ve destinasyon sayısını paylaştı:

2022’de 122 ülkede 289 noktaya sefer yaptık. Avusturalya’da Melborn sonrası Sidney uçuşlarımız da devreye girdi. Yüzde 90 dolulukla uçuyoruz. Bu yıl yeni destinasyonlarımız arasında Kamboçya da yer alacak.

Olmuştur, Türkiye’nin turizmini de desteklemek amacıyla 6 kıtada 108 reklam kampanyası yaptıklarını bildirdi:

Reklam kampanyalarımızla 2 milyarı aşkın kişiye erişim sağladık. Ayrıca turizmde hedef pazar olarak gördüğümüz 9 ülkede “Connect to Türkiye” etkinliği düzenledik.

Turizmle ilgili hedeflerinin altını çizdi:

2033 yılında 15 milyon turist taşıyıp, 45 milyar dolar döviz geliri sağlamayı hedefliyoruz.

Borç 5.7 milyar dolara düştü

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, sunumunda borç tablosunu ekrana yansıttı:

2020 yılında 14 milyar dolar borcumuz vardı. 2023 yılında 7.3 milyar dolara indi. 2024 yılında da 5.7 milyar dolara düştü.

Ardından şu mesajı verdi:

2020 yılından bu yana net borcumuz 8.3 milyar dolar azaldı.

Kargo geliri 3.5 milyar dolar oldu, dünyada 3’üncü sıraya yerleşti

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, kargo gelirleri üzerinde durdu:

2019 yılında 1.7 milyar dolar olan kargo gelirimiz 2023’te 2.6 milyar dolara çıktı. 2024’te Asya’dan gelen güçlü talebin etkisiyle 3.5 milyar dolara ulaştı.

Bu noktada sözü THY’nin Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk’e bıraktı:

2024’te kargoda 2 milyon tona ulaştık. Pazar payımız yüzde 5.7’yi buldu ve dünyada 3’üncü sıraya yerleştik.

Türk, 2024 yılında kargoda yüzde 12 büyüdüklerini bildirdi:

Şu anda 24 kargo uçağıyla hizmet veriyoruz. İstanbul Havalimanı’nda “Smartist Kargo” kapasitesini büyütmek için 400 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Avrupa’nın en büyük kapasitesi ortaya çıkacak.

Şu noktanın altını çizdi:

İhracatçılarımızın hava kargolarının yüzde 60’ını biz taşıyoruz.

İhracatçıların kargo bedellerinin yüksek olduğuna dönük mesajlarını toplantıda Bolat’a ilettim, şu hesabı ortaya koydu:

Kargoda kilogram başına gelirimiz 1.75 dolar…

İştiraklerin cirosu 13 milyar dolar

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, THY’nin iştiraklerinin sayısının 19 olduğunu belirtip ekranda sıraladı:

Ajet, SunExpress, Turkish Technology, TGS, TSS, Widect, TCI, Turkish Technic, Turkish-Opet, Turkish Nacelle Center, Air Albania, TAFA, WE, Turkish-Do&Co, TEC, tkpay, TFS.

İştiraklerin cirosunun 13 milyar dolar olduğunu belirtti:

THY’nin 95 bin kişilik istihdamının 60 bini iştiraklerimizde.

Ardından ekledi:

THY’nin 2024’te yarattığı 60 milyar dolarlık ekonomik katkının 30 milyar dolarını iştiraklerimiz sağladı.

500’üncü uçak 100 bin personelin fotoğrafıyla uçacak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, 2024 yılı sonu itibariyle filolarındaki uçak sayısının 492 olduğunu belirtti: