Türkiye ekonomisinin reforma ihtiyacı var

Seçimlere birkaç ay kala ekonomiden farklı sinyaller geliyor. Bütçe performansına, ihracattaki artışa, yıllık enflasyondaki gerilemeye ve Hazine ile Merkez Bankası faizlerindeki düşüşe bakan birisi ekonominin çıkışta olduğu ve sorunları aşılmakta olduğu izlenimi edinebilir. Anca rakamların detaylarına bakıldığı zaman ekonominin çok da rahat bir durumda olmadığı; aksine acil reform ihtiyacı içinde olduğu görülüyor.

- Bütçe rakamları beklenenden çok daha iyi geldi. Açığın 300 milyar lirayı aşacağı beklenirken 139 milyar liralık bir bütçe açığı açıklandı. Parlak bir performanstır. Ancak ithalatın patlaması sonucu ithalde alına KDV’nin de patlaması, yüksek enflasyon nedeniyle kurumlar vergisi ve özel tüketim vergisinin de nominal olarak artması bütçe gelirlerinin beklenenden çok daha iyi çıkmasında etkili oldu.

- İhracat tüm küresel olumsuzluklara rağmen çift haneli bir artış kaydetti. Bu da olumlu bir gelişme ancak ithalat ihracattan çok daha hızlı artmış. Hal böyle olunca dış ticaret açığı da yüzde 139 artışla katlamış. İhracattaki artış ne kadar sevindirici ise genel tablo o kadar kaygı vericidir. Dış ticaret performansı bu kadar olumsuz olunca turizmdeki artışa rağmen cari açık hızla genişledi. Toplam açık 50 milyar dolar ile hükümetin OVP hedefinin neredeyse 6 kat üzerinde gerçekleşti. Kısacası yılların kronik problemi 2022’de de kendisini gösterdi. Türkiye ekonomisi yüksek cari açık vermeden büyüyemiyor. Açık veren bir ekonomi olması nedeniyle dış finansmana bu kadar bağımlı olmak ise bizi dünyanın en kırılgan ekonomileri arasına sokuyor. Üretimde kullanılan ithal girdilerin payının yüksek olması çözüm bekleyen acil bir sorun.

- Merkez Bankası politika faizini, hazine ise iç borçlanma faizini tek haneli rakamlara çekti. Bu rakamlara bakanlar Türk sanayisinin ve iş dünyasının derin bir nefes aldığını ve bayram ettiğini sanır ama işin aslı öyle değil. Neredeyse herkes finansmana ulaşamamaktan şikayetçi. Kredilerin milli gelirdeki payı azalmış, döviz cinsinden borçlanmak pahalılaşmış.

- Yıllık enflasyon geçen ay 20 puan geriledi. Büyük düşüş ama arkasındaki nedene baktığımızda aritmetik baz etkisinden kaynaklandığı görülüyor. Geçen yıl Aralık ayındaki sert artışa karşın bu yıl Aralık’ta fiyatlar daha düşük oranda artmış. Yani fiyatlar artmaya devam ediyor. Üstelik bizim “düştü” diye sevindiğimiz düzey olan yüzde 64.3 kriz yılı olan 2001’den bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık enflasyon rakamıdır.

Yüksek enflasyon, çift haneli işsizlik ve genişleyen dış açıklar yapısal çözüm bekleyen yapısal sorunlarımız olduğunu gösteriyor. Üretimin ve ihracatın yapısı; büyümeyi sınırlayan yetersiz iç tasarruflar, sermaye piyasalarının sığlığı; eğitim sisteminin yetersizliği; kayıt dışılık; doğrudan vergi toplama kapasitesinin zayıflığı; işgücü piyasalarındaki katılık; kadıların işgücüne katılımının düşüklüğü; bazı alanlarda altyapı yoksunluğu; enerjide dışa bağımlılık gibi ekonomiyi kırılgan hale sokan sorunlarımız var.

Türkiye’nin 2001 yılındaki gibi ekonomiyi istikrara kavuşturacak kapsamlı ve güçlü bir programa ihtiyacı var. 2001 yılında uygulamaya konulan program Türkiye’yi 10 yıl sırtında taşıdı; ekonomiyi büyüttü; enflasyonu tek haneye indirdi; kişi başına milli geliri neredeyse 4’e katladı. Ekonomiye öngörülebilirlik getirdi; yatırım ufkunu genişletti, yabancı sermaye çekti. Program sadece para ve kur politikası önlemlerinden oluşmuyordu aynı zamanda kamu yönetiminin ve ekonominin yeniden yapılandırılmasına yönelik altyapıyı oluşturmayı, kurumları güçlendirmeyi hedeflemişti. Kamuda kaynak tahsisi sürecinde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması, rasyonel olmayan müdahalelerin önlenmesi, iyi yönetişimin ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesini öngörmüştü. Sürdürülebilir bir büyüme ortamı sağlayarak kaynak kullanma sürecindeki verimliliği artırmak, dışa açık bir yaklaşımla piyasa koşullarında rekabet gücünü geliştirmek ve böylece ekonomide büyümeyi, yatırım ve istihdamı artırarak refah düzeyini kalıcı bir biçimde yükseltmeyi amaçlamıştı.

Dolayısıyla, kim olursa olsun seçimi kazanacak olan tarafı kapsamlı bir reform ajandası bekliyor…