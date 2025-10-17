Türkiye, Hindistan, Kanada ve Hollanda’yı geçti, ‘İsviçre Saat ligi’nde 16’ncılığa yerleşti

BERNAYLAFEM İletişim ve Marka Yönetimi, Türkiye’de ilk kez gerçekleşen bir saat sergisiyle ilgili açılış daveti gönderdi:

Lüks saatçiliğin önde gelen uluslararası platformu ve “saat dünyasının Oscar’ı” olarak bilinen “Grand Prix d’Horlogerie de Genéve” (GPHG), Vakko’nun ev sahipliğinde ilk kez Türkiye’ye geliyor.

“saat dünyasının Oscar’ı” “Grand Prix d’Horlogerie de Genéve” Serginin açılışı Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ile GPHG Vakfı Başkanı Raymond Loretan ev sahipliğinde Vakko Hotel & Residence Sumahan’da gerçekleşecek.

Türkiye ile İsviçre diplomatik ilişkilerinin 100’üncü yılına denk getirilen, GPHG jürisinin belirlediği 57 markanın 15 farklı kategoride yarışan 90 finalist saatin yer aldığı sergiye gittim.

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, sergiyi şöyle tanımladı:

- Bu sergi, yalnızca yüksek saatçiliğe değil, zamanın sanatına, estetik ve ustalığa da bir övgü niteliği taşıyor.

Moda ile başlayan yolculuklarını sanat, kültür ve yaşamın farklı alanlarıyla buluşturduklarını anımsattı:

- Vizyonumuzun doğal uzantısı olarak saatçiliğin en prestijli platformunu Türkiye’ye getirdik. GPHG, yalnızca saatçiliğin değil, aynı zamanda insan yaratıcılığının, zarafetin ve kültürel diyaloğun da öne çıktığı bir platform.

GPHG Vakfı Başkanı Raymond Loretan, serginin bünyelerindeki akademinin aday gösterdiği saatlerden oluştuğunun altını çizdi:

- Bu sergi, çağdaş saatçiliğin yaratıcılığı ve mükemmeliyetine dair bir panoramayı kamuoyuna sunarak İsviçre sanayisinin amiral gemisini temsil ediyor.

Vakko’nun sergiyle ilgili yaklaşımına işaret etti:

- Vakko’nun GPHG olarak yılın en özel saat tasarımlarını layıkıyla öne çıkarmayı, İstanbul’da ve tüm Türkiye’de saatçiliğin sanatsal yönüne dair merak ve tutkuyu canlandırmaya çalıştığını görüyoruz. Böyle güçlü ve prestijli bir ortak bulduğumuz için memnunuz.

İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Scheurer, ortak değerler olan karşılıklı saygı, uluslararası işbirliği ve bölgesel istikrara bağlılığın Türkiye ile güçlü ilişkiyi her zaman beslediğini vurguladı:

- Zanaatkârlık, mükemmellik ve yenilikçilik Vakko ile işbirliğimizin temelini oluşturuyor. Bu değerler hem İsviçre kimliğinin ayrılmaz bir parçası hem de Vakko’nun tüm yatırımlarında hayat bulan unsurlar.

İsviçre’nin Türkiye’ye yatırımda 6’ncı büyük yabancı yatırımcı konumunda bulunduğuna işaret etti:

- Lüks ve yaşam tarzı ürünleri de dahil olmak üzere ekonomik bağlarımız sürekli gelişiyor. Bu doğrultuda İsviçre’nin Türkiye’ye yaptığı saat ihracatı da tarihi bir eşiğe ulaştı.

2025’in ilk yarısı itibariyle Türkiye’nin İsviçre’nin saat ihracatı yaptığı ülkeler arasında 16’ncı sıraya yükseldiğini irdeledi:

- Sadece Temmuz ayında İsviçre’den Türkiye’ye saat ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21.5 oranında artarak Türkiye’yi Kanada, Hollanda, Katar ve hatta Hindistan’ın önüne taşıdı.

Serginin Çin’in Shangai kentinin ardından İstanbul’a geldiğini kaydetti:

- Paylaştığım tüm göstergeler, bu yıl İstanbul’da ilk kez gerçekleştirilen GPHG sergisini son derece anlamlı kılıyor. Bu sergi, zanaatkarlığın, yaratıcılığın ve inovasyonun iki ülke arasındaki kültürel diyalogu güçlendiren ortak bir kutlamasıdır.

Akıllı cep telefonları, akıllı saatler sağlık verilerine kadar uzanan geniş yelpazesiyle epey öne geçiyor gibi görünse de, İsviçre’nin temsil ettiği klasik saat dünyası gücünü koruyor, Türkiye gibi pazarlarda atağa da geçiyor…

Türkiye’nin İsviçre’nin saat ihracatı liginde Kanada, Hollanda ve Hindistan’ı geride bırakıp 16’ncı sıraya yükselmesi de bunu gösteriyor…

Sergilenen 90 finalist saatin toplam değeri 17 milyon doları buluyor

BAĞIMSIZ saat ve mücevher uzmanı Gianfranco Ritschel, “Grand Prix d’Horlogerie de Genéve” (GPHG)jürisinin belirlediği 90 finalist saati, serginin açılışına katılanlara tek tek tanıttı. Sergide ürünleri yer alan markaları sıraladı:

Amida, Andersen Genéve, Anton Suhanov, Arnold & Son, Armin Strom, Atelier Wen, Audemars Piguet, Beda’a, Behrens, Bovet 1822, Breguet, Bvlgari, Bvlgari x MB&F, Chopard, Christopher Ward London, Czapek, Daniel Roth, Denis Flageollet, Denisson, Dior Montres,

Fam Al Hut, Fiona Krüger, Franck Muller, Garrick, Gérald Genta, Grand Seiko, Greubel Forsey, Gucci, H. Moser & Cie, Hazemann & Monnin, Hermes, Jacob & Co, Kurono, Tokyo, Laurent Ferrier, L’Epée 1839, Louis Vuitton, Louis Vuitton x Voutilainen, Luca Soprana,

M.A.D. Editions, MB&F, Miki Eleta, Ming, Mr Jones Watches, Nomos Glashütte, Otsuka Lotec, Parmigiani Fleurier, Piaget, Raul Pagés, Simon Brette, Tasaki, Tiffany & Co., Trilobe, Urban Jürgensen, Van Cleef & Arpels, Voutilainen, Zenith.

Daha sonra Gianfranco Ritschel’in rehberliğinde Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Vakko CEO’su Jaklin Güner ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik ile birlikte sergiyi gezdik.

Gezi sırasında saatlerin fiyatlarını sorduk, Ritschel şu yanıtı verdi:

- Bu sergi ille de en pahalı saatlerin yer aldığı bir platform değil. 700 İsviçre Frangı (36 bin 862 lira) değerinde olan saatler de var. 3.1 milyon İsviçre Frangı (163 milyon 246 bin lira) olan saat de sergide yer alıyor.

3.1 milyon İsviçre Frangı değerinde olan saatin hangisi olduğunu merak ettik. Sergideki Louis Vuitton marka cep saati olduğunu öğrendik.

Sergilenen saatlerin toplam değerini hesaplamaya çalıştık, Vakko CEO’su Jaklin Güner aktardı:

- Sergi hazırlıkları sırasındaki sohbetlerden 90 saatin toplam değerinin 17 milyon dolar (714 milyon lira) olduğunu anımsıyorum.

Ritschel, saatlerin birer sanat eserine dönüştüğünü vurgulayıp ekledi:

- Bazı modellerde tek ürün için el işçiliği 5 bin saati bulabiliyor.

Sergi, 20 Ekim’e kadar randevu alınarak gezilebilecek…

Yaşar Üniversitesi’nden 8 akademisyen ‘Dünyanın En Etkilileri’ listesine girdi

YAŞAR Üniversitesi Medya İlişkileri Koordinatörü Hakan Atis’ten bilgi notu gelince haberim oldu:

Stanford Üniversitesi’nin (ABD) hazırladığı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2024” listesine Yaşar Üniversitesi’nden 8 akademisyen girdi.

Hakan Atis, listeye giren akademisyenlerin isimlerini de paylaştı:

Prof. Yiğit Kazançoğlu (Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

(Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı) Prof. Meltem Gürel (Mimarlık Fakültesi Dekanı)

(Mimarlık Fakültesi Dekanı) Prof. İsmail Türkan (Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı)

(Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı) Prof. Arif Hepbaşlı (Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi)

(Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi) Doç. Banu Yetkin Ekren (Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi)

(Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi) Doç. Mir Jafar Sadegh Safari (İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi)

(İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi) Prof. Duygu Türker Özmen (İşletme Bölümü Öğretim Üyesi)

(İşletme Bölümü Öğretim Üyesi) Prof. Fatma Dilvin Taşkın Yeşilova (Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı)

Listenin oluşturulmasıyla ilgili bilgileri tazeledi:

Stanford Üniversitesi’nden Dr. John Ioannidis liderliğindeki araştırma ekibinin hazırladığı listeye dünyadaki bilim insanları arasında yüzde 2’lik dilimde yer alanlar giriyor.

Liste, bilim insanlarının yayın ve atıf sayıları, yazar sıralamaları gibi farklı değişkenlerin değerlendirilmesiyle oluşturuldu.

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, kadrolarındaki 8 akademisyenin “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesine girmesini şöyle değerlendirdi:

Kurulduğumuz günden bu yana, kaliteli eğitim ve topluma hizmet anlayışını en üst düzeyde tutarak, gençlerimizi yarının dünyasına en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz.

Girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyon kavramlarını benimsemiş bir üniversite olarak uluslararası başarılarımızla hem bölgemiz hem de ülkemiz için yer almak gurur verici.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Levent Kandiller de şu mesajı verdi:

- 2023’te 7 akademisyenimizle bu listede yer almıştık. 2024’te 8 akademisyenimiz listeye girdi. Üniversitemizde bu kadar saygın bilim insanlarımızın olmazı bizi yüreklendiriyor. Hedefimiz bu sayıyı 10’lara çıkarmak.