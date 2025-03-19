Türkiye için kritik para birimleri

Global piyasalardaki risk iştahını gözlemlemek için güne Avustralya Doları (AUD) ile başlanır. Asya-Pasifik piyasaları gece saatlerinde açık olduğundan, bu para biriminin o zaman dilimindeki performansı, Türkiye gibi gelişen ülkelerin piyasaları için referans noktasıdır.

Bunun temel gerekçesi basittir. Sanayi metalleri ve tarımsal emtialar, bu ekonominin belkemiğini oluşturur. Avustralya büyük bir üretici olduğundan, emtia fiyatlarındaki yükselişler AUD’u direkt etkiler. Bakır gibi emtiaların fiyatlarındaki yükseliş, dünya ekonomisi için de fikir verir. Türkiye piyasaları 2018-2023 döneminde içine kapandı. Ekonomide farklı bir politika seti uygulandı. Türk finansal varlıklarının küresel piyasalarla olan ilişkisi son 1,5 yıldır fena gitmiyor. Risk alma iştahının doğal göstergelerinden AUD, dolar karşısında üç ayın zirvesine çıktı. Gelişen ülkelere yönelik muhtemel para akışından faydalanabiliriz.

İngiliz Sterlini (GBP) de kritiktir. GBP/USD paritesi, Türkiye ekonomisi açısından önemli çapraz kur EUR/USD için öncü göstergedir. Sterlinin dönemsel dip ve zirve noktaları, euro için bir fikir verebilir. GBP/USD paritesi dün 4,5 ayın zirvesine çıktı. EUR/USD paritesindeki yükselişten ihracatçılarımız memnun gözüküyorlar. Spekülatörler euroda uzun süre sonra net alım pozisyonuna geçtiler. Beklentileri yansıtan opsiyon piyasasına göre, paritede 1,10 bariyeri aşılırsa, bir sonraki hedef 1,15 olarak gözüküyor.