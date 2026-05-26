Türkiye-İngiltere hattında 5 milyon yolcu

Londra-İstanbul, Avrupa'nın en yoğun koridorlarından biri. Türk Hava Yolları, AJet, Pegasus ve SunExpress'in yanı sıra British Airways, easyJet ve Jet2'nin de kapasite artırdığı Türkiye-Birleşik Krallık hattında, yıllık toplam yolcu sayısı bu yaz 5 milyona çıkabilir. Yerli taşıyıcıların İngiltere'deki nokta sayısı 6’ya yükseldi.

Mehmet Doğan Erdoğan - İngiltere

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki hava ulaşımı, 2026 yaz tarifesiyle birlikte rekor bir kapasiteye ulaştı. Türk Hava Yolları, 18 Mart’ta İstanbul Havalimanı ile Londra Stansted Havalimanı arasında tarifeli seferlere başladı. Haftada 14 frekans planlanan yeni hat, THY'nin Heathrow ve Gatwick'in ardından Londra'da hizmet verdiği üçüncü havalimanı oldu. Yeni hatla birlikte THY'nin Birleşik Krallık'taki nokta sayısı 6’ya yükseldi. Şirket, Londra (Heathrow, Gatwick, Stansted), Birmingham, Manchester ve Edinburgh hatlarıyla İngiltere'ye haftada toplam 149 sefer gerçekleştiriyor. THY, 2026 yaz tarifesinde Londra'ya tek başına haftada 87 sefer düzenleyerek bu hattı, ağındaki en yoğun varış noktası konumuna taşıdı.

Pegasus, Gatwick hattını açıyor

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Londra Gatwick Havalimanı arasındaki yeni hattını 15 Haziran 2026’da devreye alacağını duyurdu. Pegasus, ayrıca 2 Nisan itibarıyla Çukurova Havalimanı ile Londra Stansted arasında haftada 2 frekans olarak yeni bir hat başlattı. Şirket, Londra'ya İstanbul, İzmir, Antalya, Dalaman ve Ankara üzerinden seferler düzenliyor.

AJet, Londra'yı öne çıkardı

AJet, 29-30 Nisan 2026 tarihlerinde 50 bin koltukla sınırlı yurt dışı bilet kampanyası başlatmıştı. İndirimli biletler, 4 Mayıs - 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. SunExpress, 2025’te Türkiye ile Birleşik Krallık ve İrlanda arasında 1,6 milyon yolcu taşıdığını açıkladı. Şirket, Manchester ve Londra Gatwick başta olmak üzere İngiltere'nin çeşitli noktalarından İzmir, Antalya ve Dalaman'a yaz sezonu seferleri düzenliyor.

British Airways, easyJet ve Jet2 kapasite artırdı

İngiliz taşıyıcılar da 2026 yaz tarifesinde Türkiye'ye yönelik koltuk arzını genişletti. British Airways, 31 Mart 2026 itibarıyla Londra Heathrow-Dalaman hattını programa ekledi. Bayrak taşıyıcı, Heathrow'dan ayrıca İstanbul ve Bodrum'a sefer düzenliyor.

EasyJet, 2026 ilkbaharında Newcastle Havalimanı'nda yeni bir üs açtı. Bu çerçevede şirket, 29 Mart 2026'da Newcastle-Antalya, 31 Mart 2026'da ise Newcastle-Dalaman seferlerini başlattı. EasyJet, ayrıca Londra Gatwick, Londra Luton, Manchester, Bristol, Edinburgh ve Liverpool gibi noktalardan Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir'e tarifeli yaz seferleri icra ediyor.

Tatil amaçlı yolculara odaklanan Jet2, 2026 yaz programını şirket tarihinin en büyüğü olarak duyurdu. Jet2'nin 12 İngiliz havalimanından düzenlediği uçuş ağı; Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir olmak üzere dört Türk destinasyonunu kapsıyor.

Birleşik Krallık çelik ithalatı kotalarını yüzde 60 kısıtlıyor

Birleşik Krallık, 1 Temmuz 2026'dan itibaren çelik ithalat kotalarını yüzde 60 oranında kısıtlayacağını ve kota aşımına yüzde 50 gümrük tarifesi uygulayacağını açıkladı. Birleşik Krallık'ın yeni düzenlemesi, Türk çelik ihracatçılarını doğrudan etkiliyor. Sıcak haddelenmiş rulo (HRC) kategorisinde Türkiye'ye tanınan ülke kotası yeni rejimde kaldırılarak genel havuza dahil ediliyor. Bu gelişme, Türk üreticilerin söz konusu kategoride daha rekabetçi bir ortamla karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. Yeni ticaret tedbirinin, mevcut koruma rejiminin 30 Haziran 2026'da sona ermesinin ardından 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

İngiltere kiraları 1 yıl dondurmayı değerlendiriyor

İngiltere genelinde özel sektör kiralarının bir yıl süreyle dondurulması, Maliye Bakanı Rachel Reeves tarafından değerlendiriliyor. Reeves, İngiltere'deki kiracıları İran savaşının etkisinden korumak amacıyla önümüzdeki haftalarda açıklanması beklenen kapsamlı bir hayat pahalılığı destek paketi çerçevesinde özel sektör kira artışlarına geçici bir durdurma uygulamasını tartıyor. Söz konusu bir yıllık dondurma, yeni yapılan konutları kapsam dışında bırakacak şekilde tasarlandı.

Konut Sahipleri Derneği karşı çıktı

New Economics Foundation düşünce kuruluşunun Sosyal Politika Direktörü George Bangham, “Özel sektör konut kiralarında pandemiden çok önce başlayan bir uygunluk kriziyle karşı karşıyayız. Batı Avrupa'daki pek çok ülke bu uygulamayı zaten hayata geçirdi. İngiltere de 1915'ten 1989'a kadar bunu uyguladı. Dikkatli biçimde hayata geçirilmesi koşuluyla kira kontrollerinin bir uygunluk krizini çözebileceğini biliyoruz" dedi. Ulusal Konut Sahipleri Derneği (NRLA) Genel Direktörü Ben Beadle ise uygulamanın kiraları daha uygun hale getireceğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını; aksine arzın daralmasının yeni kiraları daha da yükselteceğini vurguladı.

Turistler 25 yıl sonra İngiltere'de müze ücreti ödeyecek mi?

Birleşik Krallık İşçi Partisi hükümeti, ulusal müzelerde uluslararası ziyaretçilerden giriş ücreti alınmasını değerlendiriyor. Bu adım, 25 yıllık "herkese ücretsiz" politikasını sona erdirebilir. Kültür Bakanı Lisa Nandy, yabancı ziyaretçilerden ücret alınmasına ilişkin "potansiyel fırsatları değerlendireceğini" açıkladı. Ücretin hangi düzeyde belirleneceği henüz netlik kazanmamış olmakla birlikte, müzakere sürecine yakın bir isim, New York Metropolitan Müzesi'nin 30 dolar, Louvre'un 32 euro ve Madrid Prado'nun 15 euro giriş ücreti aldığını hatırlatarak, İngiltere'deki ücretin 15-20 pound civarında olabileceğini öngörüyor.

Benzine yüzde 20 savaş zammı

ABD-İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonun başladığı 28 Şubat 2026'dan bu yana İngiltere'de benzin fiyatları yaklaşık yüzde 20, motorin fiyatları ise yüzde 35 artış kaydetti; motorin son haftalarda litre başına 1,90 sterline yaklaşırken benzin 1,57 sterlini geçti.

Savaşın başladığı günün arifesi olan 27 Şubat'ta Brent ham petrolü varil başına yaklaşık 72 dolar, İngiltere'de benzin litre ortalaması 132,9 pens, motorin ise 142,4 pens düzeyindeydi. Çatışmanın patlak vermesiyle birlikte ham petrol fiyatları varil başına 120 dolara kadar yükseldi; 23 Mart itibarıyla benzin 146,4 pense, motorin ise 169,8 pense ulaştı.

Sürücülere 307 milyon sterline mal oldu

Bölgesel farklılıklar da dikkat çekici boyutlarda: Londra Chelsea'de bir akaryakıt istasyonunda benzin litre başına 238,7 pense, motorin ise 264,9 pense kadar çıktı.

RAC Vakfı hesaplamalarına göre, savaşın başladığı 28 Şubat'tan 23 Mart'a kadar geçen sürede İngiliz sürücüler, fiyatlar savaş öncesi düzeyde kalsaydı ödeyecekleri tutara kıyasla ek olarak 307 milyon sterlin akaryakıt masrafı yaptı.