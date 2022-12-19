Türkiye İslami finansı etki yatırımına yönlendirecek

MIKTA; Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasında gayrı resmi bir istişare ve eşgüdüm platformu. 25 Eylül 2013 tarihinde 68. BM Genel Kurulu genel görüşmeleri sırasında hayata geçirildi. Platform; iş birliğinin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrımları ortadan kaldırabileceğini ortaya koymayı hedefliyor.

Türkiye’nin MIKTA platformu dönem başkanlığı kapsamında önemli bir rapor yayımlandı. Etki Yatırımları için Güç Birliği Raporu, 15 Aralık’ta yayımlandı.

Rapor kapsamında, beş ülkenin Ulusal Danışma Kurulları, etki yatırımı ekosistemlerini geliştirmek için ülkeler arasında iş birliğine yönelik fikirler oluşturmak üzere Global Steering Group (GSG) ile birlikte çalıştılar. GSG, Politikalardan Sorumlu Yöneticisi Sebastian Welisiejko, “Etki sermayesi ve özel sermaye, sosyal ve çevresel kalkınmaya yönelik ortak ihtiyaçları yerine getirmede büyük bir rol oynuyor. Önümüzde duran göz korkutucu zorluklara yanıt vermek için yalnızca kamu bütçeleri yeterli değil” yorumunu yapıyor.

Rapor; GSG’nin yanı sıra, Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti ve Avustralya’dan proje ortakları ve Etki Yatırımı Danışma Kurulu Türkiye (EYDK) öncülüğünde hazırlandı.

Etki Yatırımları için Güç Birliği raporu, beş MIKTA ülkesindeki etki yatırımının mevcut durumunun yanı sıra, yerel düzeydeki zorluklar, fırsatlar ve politika önerilerini gündeme getiriyor.

Eki yatırımını sürdürülebilir finans alanında hızla büyüyen ve gelecek vadeden bir yatırım uygulaması olarak ön plana çıkarmayı hedefleyen rapor, MIKTA ülkeleri arasında, etki yatırımı ekosistemleri ile politika yapıcılar arasında daha fazla iş birliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Önemli bir ilk kaynak

Etki Yatırımı Danışma Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil’in ifade ettiği gibi, rapor, MIKTA ülkelerinin etki yatırımı bağlamında nerede durduklarını ve hedefleri gösteren önemli bir ilk kaynak niteliğinde. Aynı zamanda, hükümetlerin etki yatırımı politikalarının oluşturulması ve MIKTA platformu çerçevesinde işbirliklerinin sağlanması için gerekli zemini hazırlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü ve Büyükelçi Esen Altuğ da, “Etki Yatırımı, MIKTA ortaklığı için yeni ve gelecek vadeden bir iş birliği alanı olacak” derken, MIKTA ülkelerinin dışişleri bakanlıklarına iş birliği çağrısında bulunuyor.

5 ülke 5 odak noktası

Toplantıda beş ülke, üzerinde çalışılması gereken beş alan belirledi. Bu alanlar şöyle:

Meksika: Kavramların ve anlatının aynı düzlemde olmasını sağlamak ve farkındalığı artırmak. Alianza por la Inversión de Impacto México Genel Müdürü Carolina Puerta: “Meksika bağlamında, etkinin ne olduğu konusunda farkındalığı artırmak ve etki yatırımı ile ilgili terminolojiye ilişkin bilgileri yaymak çok önemli. Finans sektörünün sorunlarına bir çözüm olarak etki yatırımını görmesi ve bu konuda harekete geçmesi onlar için çok umut verici bir fırsat. Özel sektör de benzer şekilde etki yatırımına daha fazla dahil olmaya çalışmakta.”

Endonezya: Erken etki yatırımı için karma bir finans fırsatı oluşturmak. Instellar Genel Müdür Romy Cahyadi: “Asya’daki etki yatırımı ekosistemi, çeşitli güçler ve paydaşların bir araya gelmesiyle çok hızlı büyüyor. Hükümetle birlikte çalışarak, bizi başarıya götürmek için gelecek yılın başlarında güçlü bir eylem planı hazırlamayı umuyoruz.”

Kore Cumhuriyeti: Kore hükümeti ve özel sermayenin desteğiyle bir iklim etki fonu oluşturmak. Kore Cumhuriyeti Ulusal Danışma Kurulu Başkanı Chul Woo Moon: “Kore’de mükemmel fırsatlar ortaya çıkıyor. Etki yatırımı uygulamalarını iklim teknolojisine, adil geçişe, istihdama, Covid sonrası sosyal refaha ve uluslararası kalkınma yardımlarına yerleştirmek için ilgili politika desteklerine acilen ihtiyaç bulunuyor.”

Türkiye: İslami finans ve etki yatırımının güçlerini birleştirmek. Etki Yatırımı Danışma Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil: “Her yerde olduğu gibi, Türkiye’de de etki yatırımı için farkındalık yaratma ve kapasite geliştirme devam eden bir süreç olarak öne çıkıyor. Sosyal etki tahvilleri ve etki fonları gibi etki yatırım araçları için özel ve karma sermayeyi harekete geçirmek, önümüzdeki dönemde önceliğimiz olacak.”

Avustralya: Bir etki yatırımı toptancısını* (wholesaler) garanti altına almak. Impact Investing Australia Genel Müdürü David Hetherington: “Yeni Avustralya Hükümeti, etki yatırımı konusunda hevesli. Avustralya Ulusal Danışma Kurulu, etki yatırımı toptancısı kurulmasını tavsiye ediyor.”