Türkiye sigortada neden hâlâ gelişmekte olan ülke seviyesinde?

Türkiye’de hemen herkesin bir sigorta hikâyesi var.

Zorunlu trafik sigortasına her yıl artan primler, deprem sonrası konut sigortasının önemini geç fark edenler, özel hastanelerde yükselen faturalar nedeniyle tamamlayıcı sağlık sigortasına yönelenler ya da emeklilik dönemini garanti altına almak için bireysel emeklilik sistemine dahil olanlar…

Peki bütün bu tabloya rağmen neden Türkiye, sigortacılıkta hâlâ gelişmekte olan ülkeler liginden çıkamıyor?

Sorunun cevabı rakamlarda gizli.

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, Türkiye’de sigorta sektörü son yıllarda büyümeye devam ediyor. Prim üretimleri her yıl artıyor, yeni ürünler piyasaya çıkıyor ve özellikle sağlık sigortalarında dikkat çekici bir ivme yaşanıyor. Ancak işin uluslararası karşılaştırmasına bakıldığında tablo değişiyor. Çünkü mesele toplam büyüklük değil.

Mesele, sigortanın toplumun ne kadarına yayıldığı.

Küresel reasürans şirketi Swiss Re Institute tarafından yayımlanan küresel raporlar, Türkiye’nin kişi başına sigorta harcamalarında gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde kaldığını gösteriyor. Avrupa ülkelerinde kişi başına düşen yıllık sigorta primi birkaç bin doları bulurken Türkiye’de bu rakam hâlâ yüzlerce dolar seviyesinde seyrediyor.

Aradaki fark sadece ekonomik değil: Aynı zamanda kültürel.

Türkiye’de sigorta denildiğinde hâlâ birçok insanın aklına “zorunlu ödeme” geliyor. Aracınız varsa trafik sigortası yaptırırsınız. Bankadan kredi çekiyorsanız konut sigortası gündeme gelir. İşveren yaptırıyorsa özel sağlık poliçeniz olur. Ancak gönüllü sigortacılık tarafı hâlâ yeterince gelişmiş değil.

Oysa gelişmiş ekonomilerde sigorta, bir zorunluluk değil risk yönetiminin temel unsuru olarak görülüyor.

Türkiye gibi deprem kuşağında yer alan bir ülkede bunun sonuçlarını çok daha net görüyoruz.

Milyonlarca konut bulunmasına rağmen deprem sigortası kapsamı hâlâ istenen seviyede değil. Büyük depremler yaşandıktan sonra poliçe sayılarında hızlı artış görülüyor ancak risk algısı zaman içinde yeniden zayıflıyor.

Bir başka dikkat çekici alan sağlık sigortaları.

Özel hastanelerde artan maliyetler son iki yılda tamamlayıcı sağlık sigortalarına olan ilgiyi ciddi biçimde artırdı. İnsanlar artık sağlık hizmetine erişebilmek için sigortayı tercih etmeye başladı. Ancak burada da penetrasyon oranları gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor.

Emeklilik tarafında da benzer tablo var.

Bireysel Emeklilik Sistemi büyüyor. Devlet katkısı sistemi cazip hale getiriyor. Buna rağmen uzun vadeli tasarruf kültürünün yeterince güçlü olmaması, ekonomik belirsizlikler ve yüksek enflasyon bireylerin sisteme bakışını sınırlıyor.

Bir başka önemli gösterge ise sigorta penetrasyonu.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD verilerine göre gelişmiş ülkelerde sigorta primlerinin milli gelire oranı Türkiye’nin oldukça üzerinde bulunuyor.

Başka bir ifadeyle, Türkiye büyüyen bir sigorta sektörüne sahip olabilir. Ama henüz sigorta toplumu olabilmiş değil.

Ana sorun da burada başlıyor: Sigortayı hâlâ geleceği planlamanın aracı olarak değil, başımıza kötü bir şey geldikten sonra hatırlanan bir masraf kalemi olarak görüyoruz. Oysa modern ekonomilerde sigorta sadece finansal bir ürün değil. Ekonomik güvenliğin temel altyapılarından biri.

Ve belki de Türkiye’nin önündeki asıl mesele sigorta sektörünü büyütmek değil: Sigorta bilincini büyütmek.