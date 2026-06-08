Türkiye varlıklarında fırsat penceresi

Beklentilerden yüksek ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası hisse senedi ve tahvil piyasalarında sert satış ve dolarda güçlenme ile haftaya başlıyoruz. Emek piyasasının güçlü olduğunu gösteren veri, Fed’in faiz artırmak zorunda kalacağı beklentisini güçlendirerek, ABD 2 yıllık tahvil getirisinin 10 baz puan artış ile %4,15’e yükselmesine sebep oldu. ABD’nin arka bahçesi Brezilya ve Meksika, satış dalgasından payına düşeni aldı.

Normal şartlar altında, hisse senedi piyasası pozitif istihdam sürprizini sever, güçlü veriye güçlü tepki verir. Ama bu kez tarih kendini tekrarlamıyor. Enerji şokuna rağmen istihdam piyasasının güçlü kalmasının Fed’i faiz artırmaya zorlayacağına inanan piyasalarda veri sonrası sert bir satış dalgası görüyoruz. Yüksek montanlı halka arzlar ve pahalı değerlemeler dalga boyunu artmasına neden oluyor. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq %5’e yakın aşağıda.

Son dönemin yıldızı yarı iletkenler %10’a yakın düşüş ile satış dalgasında başı çekiyor. Muhteşem yedi hisseleri Nvidia ve Tesla %6’nın üzerinde kayıpla satış dalgasına katılıyor. Altın madenleri, demir-çelik, otomotiv satış dalgasında en çok dayak yiyen sektörler. Gıda, gayrimenkul, enerji dağıtım, sağlık pozitif ayrışan az sayıda sektörler arasında yer alıyor.

Borsa İstanbul saat farkı nedeniyle küresel satış dalgasını az hasarla atlattı. Beklentilerden yüksek gelen Mayıs enflasyonu sonrası bankalar ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarında sert satışa rağmen endeks %1 civarında kayıpla Cuma gününü bitirdi. Rafineri ve savunma hisselerindeki alışlar endeksin tutunmasını sağladı.

Türkiye varlıklarında satış baskısı muhtemelen bu hafta da devam edecek. Güçlü dolar, yükselen tahvil getirileri, gelişmekte olan piyasalardan çıkış Türkiye risk priminin ve getirilerin artmasına neden olacak, Türkiye tahvillerinde ve Borsa İstanbul’da baskıyı artıracak.

Hizmet enflasyonunda kademeli iniş görülüyor

Enflasyon verisi sonrası tahminlerimizde bir değişiklik yapmadık. 2026 enflasyon tahminimizi %29 olarak koruyoruz. Mayıs ayı enflasyonunda yukarı yönlü sapma ağırlıklı olarak giyim ve ayakkabı ağırlıklı. Bu kalemleri dışlayan temel mal enflasyonunda çok rahatsız edici bir hareket yok. Hizmet enflasyonu yüksek seyretse de, kademeli bir iniş görülüyor.

Sene sonunda politika faizi beklentimiz %34

Merkez Bankası’nın enerji şokunun ikinci etkilerini görmek için Haziran toplantısını pas geçmesini, bekliyoruz. Enerji fiyatlarında gerileme ve destekleyici gıda enflasyonu ile Haziran enflasyonunun %1 civarı gelerek enflasyon programını desteklemesini bekliyoruz.

Merkez Bankası önümüzdeki aylarda enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentilerdeki iyileşmeye Temmuz, Ağustos aylarında fonlama faizini politika faizine çekerek cevap verecek. Eylül toplantısından itibaren faiz indirim döngüsünü 100 baz puanlık adımla başlatacak. Sene sonunda politika faizinin %34 seviyesine inmesini bekliyoruz.

Küresel ve dahili şoklarla Türkiye tahvil getirilerinde yükseliş, banka hisselerinde satış bir fırsat penceresi yarattı. Ortadoğu’da barış, petrol fiyatlarında gerileme, desenflasyon programının başarısı bu fırsat penceresinin kapanmasını sağlayacak temel dinamikler.