Türkiye ve İngiltere ticaretinde 2026 planı

İngiltere, Türkiye'nin ilk üç ihracat pazarı içinde yer almaya devam ediyor. Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ticaret hacminin bu yıl sonu itibarıyla 30 milyar doları geçmesi bekleniyor. Birleşik Krallık'tan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısında ise 2026 hedefi 4,5 milyon turist.

Mehmet Doğan Erdoğan - İngiltere

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ticaret hacminin bu yıl sonu itibarıyla 30 milyar doları geçmesinin beklendiğini belirterek, 40 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi.

Bu yılın önemli gelişmelerinden birinin, İngiltere'den Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarikine yönelik anlaşmanın iki ülke savunma bakanları tarafından imzalanması olduğuna dikkati çeken Ertaş, ayrıca 12 adet C130J askeri kargo uçağı satın alınmasına ilişkin sürecin de tamamlandığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer'ın Ankara'da gerçekleştirdikleri son görüşmede ilan edilen 40 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Ertaş, İngiltere'nin, Türkiye'nin ilk üç ihracat pazarı içinde yer almaya devam ettiğinin altını çizdi.

Modern ve derin ekonomik işbirliği metni

Büyükelçi Ertaş, yıl içinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve iş kollarından çok sayıda ticaret heyetini İngiltere'de ağırladıklarına değindi.

Ertaş, "İkili ticaret hacmimiz, kasım itibarıyla geçen yıl kaydedilen 22 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Birleşik Krallık'a mal ihracatımızın 16 milyar doları, toplam mal ticaret hacminin ise 23 milyar doları geçmesini bekliyoruz. Hizmet ticaretiyle birlikte ticaret hacmimiz 30 milyar doları geçecek." ifadelerine yer verdi.

"Hedefimiz 4,5 milyon turisti ağırlamak "

Büyükelçi Ertaş, yıl içinde Türk teknoloji girişimlerinin Londra'da finansman ve pazar imkanlarına erişmesi için yapılan çok sayıda etkinliğe destek verdiklerini belirterek, ocakta TÜBİTAK ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-İngiltere Bilim ve İnovasyon Haftası'nın bu bağlamda yeni süreci başlattığını aktardı.

Yıl boyunca ayrıca, Türkiye'ye yönelik dış yatırım ve finansman imkanlarının artırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi önderliğinde çok sayıda toplantı ve etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydeden Ertaş, şu ifadelere yer verdi:

"Üçüncü ülkelerde bilhassa sürdürülebilir altyapı inşaatı alanında iş birliğini geliştirmek amacıyla Ticaret Bakanlığımızın öncülüğünde Türkiye Müteahhitler Birliğinin desteğiyle iki forumu hayata geçirdik. 2025 yılında turizm alanında da olumlu seyir devam etti. Nihai veriler henüz açıklanmamış olmakla birlikte, Birleşik Krallık'tan ülkemize gelen ziyaretçi sayısının 2024 yılı verilerine yakın gerçekleşmesini bekliyoruz. 2026 için hedefimiz ise 4,5 milyon turisti ağırlamak olacak."

***

İngiltere’nin, AB’ye gıda ihracatı yüzde 23 düştü

İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne yaptığı gıda ve içecek ihracatı, Brexit sonrası geçen beş yılda Brexit öncesi beş yıllık döneme kıyasla yüzde 23,4 azaldı. 2021–2025’in ilk üç çeyreğinde İngiltere’nin AB’ye yaptığı ihracat 5,1 milyar kilogram, 2016–2020’de ise 6,7 milyar kilogram olmuştu. Buna karşın, 2025’in ilk üç çeyreğinde İngiltere’nin küresel gıda ve içecek ihracatı yüzde 5,8 arttı; bu artışın büyük kısmı AB dışı ülkelere yapılan ihracattan kaynaklandı. AB dışı ülkelerden yapılan ithalat da önemli ölçüde yükseldi; toplam ithalat 49,6 milyar sterline ulaştı.

Food & Drink Federation (FDF), AB ile yeni bir Sıhhi ve Bitki Sağlığı (SPS) anlaşmasının ticaret engellerini azaltacağını belirtiyor ve hükümetle birlikte ihracatı 2035’e kadar 35 milyar sterline çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor.

***

Uber ve Lyft, robot taksiyi Londra’da deneyecek

Küresel mobilite devleri Uber ve Lyft, Çin merkezli Baidu ile kurdukları ortaklık kapsamında, Baidu’nun Apollo Go otonom araçlarını İngiltere pazarına sokmaya hazırlanıyor. Robot taksiler, düzenleyici onayların ardından 2026 itibarıyla Londra’da pilot seferlere başlayacak. İngiliz hükümetinin sürücüsüz araçların kamu yollarında kullanımına yönelik mevzuatı öne çekmesi, Londra’yı otonom ulaşım teknolojilerinin yeni test merkezi haline getirirken, Baidu’yu Waymo gibi Batılı rakiplerle doğrudan rekabete taşıyor.

***

Birleşik Krallık şirketi uzayda yarı iletken üretecek

Bilim kurgu gibi geliyor: Dünya’nın yüzlerce kilometre üzerinde, yüksek kaliteli malzemeler üreten bir fabrika. Ancak Cardiff merkezli bir şirket bunu gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaştı. Space Forge, mikrodalga fırın büyüklüğünde bir fabrikayı yörüngeye gönderdi; fırının çalıştırılabildiğini ve yaklaşık 1.000 santigrat derece sıcaklığa ulaşabildiğini gösterdi. Şirket, dünyaya geri getirilmek üzere yarı iletkenler için malzeme üretmeyi planlıyor. Bu yarı iletkenler; iletişim altyapısı, bilişim ve ulaşım alanlarındaki elektronik sistemlerde kullanılabilecek. Uzayda üretilen yarı iletkenler 4.000 kata kadar daha saf olacak. Ağırlıksız ortamda üretildiklerinde atomlar kusursuz biçimde hizalanıyor. Uzayın vakum ortamı da kirletici maddelerin içeri sızmasını engelliyor. Bu tür yarı iletkenler, cep telefonu sinyalini aldığınız 5G baz istasyonlarında, elektrikli araç şarj cihazlarında ve en yeni uçaklarda kullanılacak.

***

İngiltere'de sağlıksız gıda reklamlarına yeni yasak

İngiltere'de çocukluk çağı obezitesiyle mücadele kapsamında, doymuş yağ, tuz ve şeker oranı yüksek gıda ve içeceklerin reklamlarına yönelik yeni kurallar uygulanmaya başlandı. Yeni düzenlemeye göre daha az sağlıklı olarak sınıflandırılan gıda ve içeceklerin reklamları televizyonlarda 05.30-21.00 saatleri arasında yasaklanırken, çevrim içi platformlarda ise günün her saatinde engellenecek. Yasak, çocukluk çağı obezitesinde en büyük paya sahip olduğu belirtilen 13 ürün kategorisini kapsıyor. Bu kapsamda gazlı içecekler, çikolata ve şekerlemeler, pizza, kek ve dondurmaların yanı sıra bazı kahvaltılık gevrekler, yulaf lapaları, sandviçler, şekerli ekmek ürünleri ve aromalı yoğurtlar yer alıyor.