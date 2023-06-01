Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesini belirlemek o kadar kolay mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinede yer alacak isimleri belirlemek için önceki dönemlerden daha farklı bir yol izliyor. Çünkü önünde 21 yıla yaklaşan iktidar sürecinin biriktirdiği, çözümlenmesi gereken bir dizi yeni zorluklar var. Ayrıca bu kabine Türkiye Yüzyılının da ilk kabinesi olacak.

Öncelikle 14 Mayıs’ta milletvekili seçilmiş olanların tamamının (belki iki isim hariç) Mecliste kalmasına özen gösteriyor. Çünkü Meclisteki çoğunluğu diri tutmak bu dönemde çok daha önemli.

Milletvekilleri dışında kabinede olması muhtemel ‘önemli partililer listesinde’ ise Ak Parti hükümetlerinde bakanlık ve milletvekilliği yapmış siyasetçi sayısı o kadar fazla ki önemli bir kısmı aktif siyasette kalamayacak kadar yorgun ya da yıpranmış durumda. Yine de kabineye girecek isimlerin önemli bir kısmını bu listeden seçmesi bekleniyor.

Kabinenin ikinci en önemli kaynağı ‘yeni-eski genç Ak Partililer’ olacak ve bunlara ilave birkaç isim de ‘dışarıdan’ seçilecek gibi görünüyor. Tabii ki her koltuk için ‘liyakat’ arayışı da en güncel kriter.

Yeni kabinenin ekonomimizde son 1,5 yılda ortaya çıkmış tahribatları onarıcı ve ‘reformcu’ olması da gerekiyor.

Belki bütün bunlardan daha da önemlisi mevcut sisteme göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘bu görev döneminde kendisinden sonrasını inşa etme’ zorunluluğudur ki geleneksel (eski) liderlerimizin aksine bu konuya kendisinin çok önem verdiğini biliyoruz.

Peki bu geniş çerçeveye uygun, reel politiğin dayattığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonunu da temsil edecek uygun kısa listede kimler olabilir?

İbrahim Kalın Dışişleri için neden öne çıkıyor? ‘Son kabinenin en başarılı bakanları hangileriydi’ diye sorulsa en önde söylenen isimlerden biri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çıkar. Gerçekten de fırtınalı denizlerde (Yunanistan, Doğu Akdeniz, Suriye Operasyonları, S-400 Krizi, Rusya ilişkileri ve Ukrayna Savaşı vs) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘dengeli, gerektiğinde sert ve sağlam duruşunu’ ön alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bakan Sayın Çavuşoğlu olmuştur. Önümüzdeki dönemde ise özellikle ABD ve Avrupa ile yine zorlu ama sonuç alıcı müzakere dönemi yaşayacağız. Sayın Çavuşoğlu bunu da başarabilir ama muhatapların farklı bir isimle karşılaşması Türkiye’nin istediklerini alabilmesi için daha hızlı sonuç verebilir. Bu nedenle Dışişleri Bakanlığı için İbrahim Kalın öne çıkıyor. Bir bakıma Türkiye, müttefiklerinin sistemleşmiş düşük yoğunluklu ihanetlerine karşı Avrasya kartını Çavuşoğlu ile açtıktan sonra aynı müttefiklerini dengeleme diplomasisinde Kalın’ın tecrübesi ve yeteneği daha çok işe yarayacak. Sayın Kalın’ın ‘Rusya ile Jet Krizinde’ eski bakanlardan Sayın Cavit Çağlar’ın da çok işe yarayan kişisel ilişkileri üzerinden yürüyen Rusya ile normalleşme diplomasisinin en önemli aktörü olduğunu unutmayalım.

Ekonomiyle ilgili bakanlar kimler olabilir?

Sayın Mehmet Şimşek, birkaç kez Sayın Erdoğan’ın ‘ekonomide görev alması teklifine’ olumlu yanıt vermemiş olsa da yüksek ihtimalle Ekonominin Koordirasyonundan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Hazine ve Maliye Bakanı olacak. Çünkü bu makam Türkiye’yi ve Sayın Erdoğan’ın siyasi gücünü küresel finans çevrelerinde temsilde daha üst konuma sahip. Ayrıca, 1,5 yıldır uygulanan ve sayıları yüzleri aşmış ‘makro ihtiyati tedbirlerin kademeli olarak’ kaldırılması ve Türkiye’nin makul sürede piyasa ekonomisi ayarlarına dönmesi için de ‘bakanlıklardan daha etkili’ bir otorite ihdası anlamına gelir. Bu ihtimal gerçekleşirse Hazine ve Maliye adında iki ayrı bakanlık, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şeklinde sıralanan altı ekonomi yoğunluklu bakanlığımız olacak. Bu koltuklara en yakın isimler şöyle sıralanıyor:

Ticaret Bakanlığı için adı öne çıkanlar Nihat Zeybekçi, Nail Olpak, Mehmet Büyükekşi, İsmail Gülle.

Mehmet Şimşek’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması halinde Hazine ile Maliye için Lütfi Elvan, Cevdet Yılmaz konuşuluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı için en öne çıkan isim Sayın Menderes Türel. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tekrar adaylığının pek anlamı kalmadı ve bu yıldan itibaren Turizm sektörünün Türkiye’nin toplam döviz gelirlerinin neredeyse yarısını sağlayacak olması da Türel’in adını öne çıkarıyor. Koltuğa oturacak kişinin siyasi kimliği ve sektörle uyumu daha da önemli hale geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için Mehmet Özhaseki’nin adı yine öne çıkıyor. Ancak, son bakan Murat Kurum vekil seçilmiş olsa da adı 10 ay sonra yapılacak Yerel Seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) için öne çıkıyor. Bu nedenle Sayın Kurum’un Yerel Seçimlere kadar bakanlık koltuğunda oturması hem Asrın Felaketinden sonra başlayan imar ve inşa projelerinin tamamlanması hem de İBB adaylığına güçlü bir konumdan geçiş yapması strateji olarak masada tartışılıyor. Tabii ki İBB adaylığı için Sayın Tevfik Göksu ile Sayın İsmet Yıldırım’ın isimleri de halen masada.

Sonuç olarak, kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek ama elindeki isimler ve yetkisi altındaki makamlar bunlar. Vatana millete hayırlı olsun.

HAKAN FİDAN'IN, İÇİŞLERİ BAKANI OLMASI NE ANLAMA GELİR?

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu da mevcut kabinenin en başarılı bakanlarından biri ve Türkiye Cumhuriyetinin terörle mücadele tarihine adını altın harfl erle yazdırmıştır. Ancak kabinedeyken geçmişte en az bir defa istifa etme teşebbüsünde bulunduğunu ve Erdoğan’ın o günün şartlarında bu istifayı geri çevirdiğini hatırlayalım. Sayın Soylu da yeni dönemde milletvekili oldu. Bu nedenlerde İçişleri Bakanlığı koltuğunu en az Sayın Soylu kadar dolduracak bir isim gerekiyor. O isimler arasında en önde olan ise MİT Başkanı Sayın Hakan Fidan’dır. Sayın Fidan, 2018 seçimlerinde milletvekili olmak istemiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan “İçeride ve dışarıda en zorlu mücadele dönemindeyiz, sen Türkiye’ye MİT’te lazımsın” diyerek koltuğuna tekrar oturtmuştu. Sayın Fidan’ın mevcut görevi çekirdekten en dış katmana kadar iç güvenliğin bütün halkalarını temsil ediyor. Şu anda geniş bir coğrafyada en fazla geçerli istihbarata ve başarılı operasyon potansiyeline sahip isim. Son anda büyük bir sürpriz olmazsa Sayın Hakan Fidan İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturacak.