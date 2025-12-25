Türkiye zamanını israf ediyor

Enflasyonu 2026’da çözemezsek, kamunun bu müsrif tutumu yüzünden üç hanelerle tanışabiliriz. Zira seçim ekonomisi 2026 son çeyreğinde devreye alınınca, seçim sonrası devalüasyon da gelir

İsraf; sahip olduğumuz bir şeyi yok etmek, zayi etmek… Faydaya dönüştürmeden harcamak… Gerektiğinden fazla kullanmak… Kullanmadığını çöpe atmak… Sarf kökünden gelir. Harcama anlamındaki sarf, abartıldığında israfa dönüşür ve israf her kültürde istenmeyendir.

Gereksiz ve ölçüsüz harcadığında, kusur işlemiş olursun. Kaynağı ziyan etmiş, üretileni; ayarında kullanmamışsındır. Ekmeği abartarak alırsın, artanı çöpe atarsın; israftır. Enerjiyi üretirsin, kullanmadığını harcarsın; israftır. Suyu boşuna akıtırsın; israftır. Ekonomiyi oyalarsın, israftır.

ERTELENEN SONSUZA ATILIR, ŞU ANDA BUNU YAPIYORUZ

Zaman israfının en sinsi olanı, yapılacak bir işi ertelemektir. Aslında ertelediğiniz anda o iş kıyamete kalmıştır. Bugünün işini yarına bırakma öğüdü herkesin dilindedir. Fakat pratikte hayat şöyle işler; bugünün işini bugünden yapmadıysan yarına değil, kıyamete kalacaktır. Nitekim ertelenen iş ölür.

Zaman planlaması bu yüzden hayati değer taşır. Acil ve öncelikli ise derhal yapmalısın. Acil fakat önemli değilse zamanlamasını yeniden tanımlarsın. Acil değil fakat öncelikli ise bir başkasına delege edersin. Hem acil değil hem de önemli değilse gönül rahatlığıyla unutabilirsin. Gündemden çıkarırsın.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Zamanı çalınan ülkeme dair…

İsrafın bize bedeli nedir?

İsrafın karşıtı, aynı kökten gelse de tasarruftur. Harcamaz; biriktirirsin... Zamanı geldiğinde, miktarında harcamak üzere tasarruf edersin... İsraftan artandır sende kalacak olan değer…

İsrafta geri gelmeyen nedir?

Zaman israfı; en sinsi olandır. Her madde, israf edilse de yeniden üretilebilir. Fakat zaman, verimli kullanılmadığında geri alınmaz. Tıpkı atılan ok gibi… Zaman, ya yaşanır ya da ıskalanır ve israf edilir.

NOT

KAMUFLASYON, ÜLKE ZAMANINI KEMİREN CANAVAR

Kamu, en büyük enflasyon üreticisi, TÜİK de bunu KAMUFLE edendir. Ülkeleri iflasa götüren yol, israf taşlarıyla döşenmiştir. Kamu bütçe açığı kapanmadan enflasyon düşemez. Açığın sebebi; harcamaların fayda analiz ve önceliğinin rasyonel olmamasıdır. Ya bir seçim ekonomisidir.

İSRAF LÛGATI

İsraf: Gereğinden fazla harcama, çar çur etme, faydaya dönüşmeyen kaynak aktarımı

Müsrif: Kamunun bizzat tanımı… 2,7 trilyon liralık açık, tam bir müsrif tüccar verisi

Tasarruf: Sarf kökünden gelse de harcamayıp biriktirmek anlamındadır, biz pek sevmeyiz

Zaman israfı: Siyasetin halkı oyalaması, hükümetin enflasyonla zaman öldürmesi