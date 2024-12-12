Türkiye zor pazar ama siz yine de hep pozitif kalın

STFA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Adnan Nas, “SİF Yönetim Kurulu Başkanı Alp Yalçın Taşkent”in imzasını taşıyan bir davet mektubu gönderdi:

Sektörde 68. yılımızı, JCB ile 50 yıl önce başlayan yolculuğumuzu kutlayacağımız törene bekliyoruz.

Adnan Nas, Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen törendeki konuşmasında 1938 yılına uzandı:

- 1938’de Sezai Türkeş ve Feyzi Akkaya’nın ileri görüşlü vizyonuyla kurulan STFA Grubu ile 1945 yılında Joseph Cyril Bamford’un girişimiyle başlayan JCB’nin hikayesi, 1974 yılında Işıklar Holding’in de desteği ile Türkiye’de kesişti.

Üç grubun yollarının ve güçlerinin birleşmesiyle 50 yıl süren ortaklığın temelinin atıldığını anımsattı:

- 50 yıllık geçmişimizde Sayın Bamford’un şu sözleri her zaman ilham kaynağımız oldu: “Müşteri, işimizin var olma sebebidir…”

Geleceğe büyük bir iyimserlikle baktıklarını bildirdi:

- SİF İş Makinaları olarak Türkiye’de 50 yıldır JCB’nin distribütörlüğünü sürdürmekten gurur duyuyoruz. JCB’nin Türkiye’ye gösterdiği özel ilgi, STFA’nın SİF’e yaptığı yatırımlar sayesinde önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.

İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, törende şu mesajı verdi:

- Endüstri alanında güçlü ülke olarak Türkiye ile işbirliklerimizin geliştirilmesinden, uzun soluklu olmasından memnuniyet duyuyoruz.

JCB Yönetim Kurulu Başkanı Lord Anthony Bamford, tören için gönderdiği video mesajında şu noktanın altını çizdi:

- Türkiye pazarındaki geçmiş performansınız her şeyi anlatıyor. Büyümeye de devam ediyorsunuz. Türkiye, faaliyet göstermesi kolay pir pazar değil. Ancak SİF, sıkı rekabet koşullarında çok iyi performans sergiliyor.

Hep birlikte Türkiye’de büyümeye devam etmek istediklerine dikkat çekip, şu tavsiyesini aktardı:

- 50 yıldır yaptığınız gibi pozitif kalın…

JCB CEO’su Graeme Macdonald, 50 yılı bulan iş hayatının her şirket için önemli olduğunun altını çizdi:

- Türkiye’de pazar şu anda zorlu. Üstelik inşaat ekipmanı sektöründe rekabet oldukça sıkı şekilde devam ediyor. Ancak, endişelenmiyorum. Çünkü, SİF-JCB ekibinin Türkiye’de neler yapabileceğini biliyorum.

SİF İş Makinaları Genel Müdürü Hayati Kösoğlu, 2023’ün kendileri için büyüme planları açısından bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaptı:

- Emisyon standartlarının değişmesi ile birlikte Avrupa’da satılan JCB ürünleri ile aynı ve hatta daha üstün özelliklere sahip makinaları sunmaya başladık.

Gelecek 5 yıla ilişkin beklentileri üzerinde durdu:

- Tarım sektörü, kazıcı-yükleyici ve teleskobik yükleyici pazarının yanında gerek ağır gerekse kompakt iş makinalarına eklenecek ürünlerle beraber pazar payımızı önemli ölçüde artırarak müşterilerimizin çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.

SİF’in yatırımlarına hızla devam edeceğini aktardı:

- Şu anda yurt çapında 8’i merkez olmak üzere toplam 32 servisimiz ve 6 satış bölge müdürlüğümüz hizmet veriyor. Ürün gamımızı güçlendirirken önümüzdeki dönemde merkez servis sayımızı 8’den 12’ye çıkaracağız.

Şirketlerin ömürlerinin 50 yılı bulmasının hiç kolay olmadığı ülkemizde ve dünyada distribütörlüğün yarım asırlık sürdürülebilirliği de önem taşıyor…

Ayrıca, JCB Başkanı Bamford’un, “Türkiye zor pazar ama siz hep pozitif kalın” mesajı da, kriz ortamında “karamsar, kötümser” bakışın doğru bir yaklaşım olmadığını ortaya koyuyor…

JCB, Türkiye’den 75 milyon dolarlık ithalat yapıyor

STFA Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Nas, JCB ve SİF işbirliğinin 50’nci yılı konuşması sırasında iş hayatının önemli bölümünde yolunun STFA ile kesiştiğini belirtti:

- 40 yıl boyunca önce yönetici, sonra uzun yıllar danışman, 5 yıldır da Yönetim Kurulu Başkanı olarak STFA’nın hep içinde yer aldım.

STFA’nın inşaat sektöründeki yerine işaret etti:

- STFA, kuruluşundan itibaren Türkiye’deki inşaat sektörüne yön vermiş, yurt dışında proje gerçekleştiren ilk Türk inşaat şirketi olmuştur.

STFA’nın dünyadaki yeri üzerinde durdu:

- Ortadoğu, Afrika ve Yakın Asya’daki projeleriyle STFA, yalnızca Türkiye değil, dünya çapında önemli bir oyuncu haline geldi. Dünyadaki “En Büyük 250 Uluslararası Müteahhit” listesinin müdavimleri arasına yerleşti.

İnşaat sektörünün gelecek dönemine ilişkin de şu mesajı verdi:

- Türk ekonomisinin makroekonomik istikrarının önümüzdeki yıllarda güçlenmesi ve risk düzeyinin azalmasıyla her zaman öncü özellik taşıyan inşaat sektörünün canlılığını koruyacağına inanıyoruz.

SİF İş Makinaları Genel Müdürü Hayati Kösoğlu, JCB ile işbirliklerinin şu yönüne dikkat çekti:

- JCB fabrikaları, Türkiye’den her yıl 75 milyon Euro’luk ithalat yapıyor. Yani, dünyada satılan her JCB makinasında Türk işçisinin alın teri de yer alıyor.

Kösoğlu, JCB ile ilgili şu bilgileri verdi:

JCB, farklı ülkelerdeki 24 fabrikasında yılda 125 bin iş makinesi üreten küresel bir güce sahip. Halen dünyada satılan her iki kazıcı yükleyiciden biri, JCB markasını taşıyor.

SİF, dünyadaki 770 bayisi arasında 12’nci sırada yer alıyor

STFA Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Nas ile SİF İş Makinaları Yönetim Kurulu Başkanı Alp Yalçın Taşkent’e JCB’yle elde ettikleri yıllık ciroyu sordum, şu yanıt geldi:

SİF İş Makinaları, Türkiye’de 1804 adet iş makinesi satışıyla yıllık 260 milyon Euro ciroya imza atıyor.

Nas ve Taşkent’e SİF İş Makinaları’nın JCB dünyasındaki yerini de sordum, şu yanıtı aldım:

Türkiye, dünyada JCB’nin bulunduğu pazarlar arasında 13’üncü sırada yer alıyor.

SİF, tüm dünyadaki 770 JCB bayisi arasında 12’nci sırada bulunuyor.

Alp Yalçın Taşkent’e 50 yılı bulan SİF-JCB işbirliğinin Türkiye’de üretime uzanıp uzanmayacağını da sordum, yanıtladı:

- Türkiye’de yakın gelecekte üretim planı yoktur.

Türkiye’de 3 ayrı asgari ücret var

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, QNB, EKONOMİ Gazetesi ve Bloomberg HT işbirliği ile İzmir’de gerçekleşen “Anadolu Buluşmaları” toplantısında güncel konu asgari ücretle ilgili şu noktaya dikkat çekti:

- Türkiye’de özel sektörde çalışan mavi yakalının net asgari ücreti 17 bin lira, belediyelerin mavi yakalıya verdiği en düşük aylık maaş 26 bin lira, kamuda en düşük maaş 32-33 bin lira.

Asgari ücret konusu açılınca Fersan Yönetim Kurulu Başkanı Gürhan Güven söz alıp, dış dünya ile şu karşılaştırmayı yaptı:

- Ülkemizde şu anda uygulamadaki asgari ücret, Hindistan’daki 10 asgari ücretli çalışana denk geliyor.

Bu örnekler, asgari ücret komisyonunun karar vermekte çok zorlanacağını ortaya koyuyor…

Döviz kurları son bir yıldır yatay seyretse de, kriz ve yüksek enflasyonun TL’nin alım gücünü aşırı zayıflatması nedeniyle belirlenecek asgari ücretin düzeyinin çalışanı memnun etmeyeceği peşinen görünüyor. Bunu işverenler de kabul ediyor.

Ancak, işveren tarafı da ücretlerin üretim maliyetleri içindeki payının epey yükselmesi nedeniyle belirlenecek rakamı eli yüreğinde bekliyor…