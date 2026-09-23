Türkiye’de 4 yıl bekledi İngiltere’deki iştirakini yatırım bankası yaptı

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DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde bulunan, başkanlığını Murat Özyeğin’in yürüttüğü Türkiye-ABD İş Konseyi’nin “19. Türkiye Yatırım Konferansı” kapsamında New York Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen resepsiyondayız.

Resepsiyonun katılımcıları arasında bulunan Ünlü & CO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut Levent Ünlü’ye İngiltere’de yeni izin aldıkları yatırım bankasını anımsattım:

- Hayırlı olsun. İngiltere’de banka sahibi olmak, banka izni almak kolay iş değildir.

Mahmut Ünlü, teşekkür edip sürdürdü:

- İngiltere’de UNLU Securities UK Limited adlı iştirakimiz vardı. Aracı kurum statüsünde faaliyet gösteriyordu. Financial Conduct Authority (FCA) nezdindeki yetki kapsamını aldığımız izinlerle genişlettik. Yatırım bankası statüsüne geçtik.

Şirketin adını da yatırım bankası statüsüne paralel şekilde değiştirdiklerini kaydetti:

- İştirakimizin unvanı “UNLU Merchant Bank Limited” oldu…

Bu noktada Türkiye’de de yatırım bankası kurmak üzere izin başvurusu yaptıklarını bildirdi:

- Ülkemizde yatırım bankası kurmak üzere 4 yıldır izin bekliyorduk. İngiltere’deki iştirakimizi yatırım bankası statüsüne dönüştürüp, ülkemizdeki başvurumuzu geri çektik. Amacımız grubumuz bünyesinde bir yatırım bankası olmasıydı. Onu da İngiltere’de kurmuş olduk.

Mahmut L. Ünlü, Ünlü & CO olarak Türkiye’de 30 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini vurguladı:

- Ülkemizde yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında oluşturduğumuz uzmanlığı, uluslararası erişimimizle tamamlayan uzun vadeli bir bölgesel büyüme stratejisi izliyoruz. İngiltere’deki faaliyetlerimizi bu doğrultuda adım adım büyüttük.

İngiltere’de 2019’dan bu yana kurumsal müşterilerine yatırım hizmetleri sunduklarına işaret etti:

- İngiltere’deki faaliyetimizi 2025 yılı itibariyle bireysel yatırımcıları da kapsayacak şekilde genişletmiştik. FCA nezdindeki sürecin tamamlanmasıyla “UNLU Merchant Bank” çatısı altında yeni bir döneme girdik.

“UNLU Merchant Bank”ın hedeflerini paylaştı:

- Uluslararası piyasalarda bireysel ve kurumsal müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına daha kapsamlı finansal çözümler sunmayı; uluslararası yatırımcılar ve finans kurumlarıyla ilişkilerimizi daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Londra’da genişleyen varlığımız sayesinde Türkiye’deki şirket ve yatırımcıların küresel yatırım ve finansman ürünlerine erişimini kolaylaştırmayı, uluslararası yatırımcılarla kurduğumuz bağları derinleştirmeyi amaçlıyoruz.

Şu mesajı özellikle verdi:

- Amacımız, uluslararası sermaye akışlarının ülkemize yönelmesine daha etkin biçimde aracılık etmek.

ABD’de de aracı kurum lisanslarının olduğuna vurgu yaptı:

- ABD’deki şirketimizi 2017 yılında kurduk. Halka arzına aracılık ettiğimiz şirketlerin hisselerini yabancı yatırımcılara da pazarlamamız söz konusu olduğunda bir kurumdan aracılık hizmeti almamız gerekiyordu. 2017’de aldığımız lisansla kendimiz devreye girdik.

Türkiye’de finans piyasasının fon skandalıyla çalkalandığı bir dönemde İngiltere’deki şirketini yatırım bankasına dönüştürmesi, Ünlü & CO’nun farkını ortaya koyuyor…

Fon sancısı güveni sarsar ama yabancının Borsa İstanbul’a gelişini frenlemez

ÜNLÜ & CO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut Levent Ünlü’ye son günlerde yaşanan fon skandalını sordum, şu yanıtı verdi:

- Tasfiye sürecinde yatırımcının ana parasına kavuşabilmesi kolay olmayacak. Çünkü, çok şişirilmiş değerler üzerinden yatırımlar yapılmış oldu. Şu anda ortada öyle bir değer yok.

Yaşanan “fon sancısı”nın Türkiye’deki piyasalara güveni olumsuz etkileyeceğini belirtti:

- Bir güven kaybı söz konusu. Güveni yeniden sağlamak için ciddi bir çaba harcamak gerekecek.

Borsa İstanbul’a beklenen yabancı yatırımcının fon skandalından nasıl etkileneceğini de sordum, yanıtladı:

- Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul’daki şirketlere yatırım yaparken titizlikle araştırma yapıyor. Dolayısıyla, yabancı yatırımcının Borsa İstanbul’a gelmesi konusunda çok büyük etkisi söz konusu olmaz.

New York’ta aynı saatte iki büyük iş dünyası daveti düzenlemek mantıklı mıydı

EYLÜL ayı başında Chobani’nin Kurucusu Hamdi Ulukaya’nın ekibinden davet geldi:

Türkiye ile ABD arasındaki 100 yıllık dostluğu kutlamak üzere 21 Eylül 2026 Pazartesi günü New York’ta gerçekleştireceğimiz “100 Yıllık Dostluk” galasında sizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

“100 Yıllık Dostluk” ABD Ticaret Odası bünyesindeki “ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı”, Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya ev sahipliğinde; ABD ve Türkiye’den siyaset, diplomasi ve iş dünyasının üst düzey isimlerinin katılımıyla düzenlenecek bu tarihi galada, iki ülke arasındaki köklü bağları, iş dünyasının ortak vizyonunu ve gelecek yüzyıla uzanan stratejik işbirliğini birlikte kutlayacağız.

“ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı”, Hamdi Ulukaya ve Louise Ulukaya imzasını taşıyan davetiyeyi ekte sunuyoruz.

Kokteyl: 18.30

18.30 Yemek ve Program: 19.30

19.30 Mekan: Cipriani 42nd Street

Davet mektubundan birkaç gün sonra Chobani’ye Türkiye’de danışmanlık hizmeti veren şirketten arkadaşlar aradı:

- “100 Yıllık Dostluk” galası için sizi New York’ta ağırlamak isteriz.

Bu davete şu yanıtı verdim:

- Türkiye-ABD İş Konseyi’nin davetiyle aynı tarihlerde orada olacağım. Hamdi Ulukaya’nın davetine de elbette uğrarım.

Danışmanlık şirketinden arkadaşlar geçen hafta mesaj gönderdi:

- Sizleri New York’ta ağırlama davetimizi üzülerek iptal ediyoruz.

Yanıtımı yineledim:

- New York’a TAİK’le gidiyorum, “100’üncü Yıl” galasına uğrarım.

Başkanlığını Murat Özyeğin’in yürüttüğü TAİK’in davetiyle meslektaşlarım Hakan Çelik, Açıl Sezen, Hüseyin Erdoğan ve Dilek Güngör’le New York’a geldik. TAİK’in davetlilerinden Adem Metan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden gazeteciler arasında yer aldı.

New York yolculuğumuz başlarken DEİK Kuzey Amerika Direktörü Ramazan Tepe, 21-23 Eylül 2026’da, yani üç gün boyunca gerçekleşecek programı iletti.

TAİK, 21 Eylül 2026 Pazartesi akşamı 19.30’da son birkaç yıldır gelenek haline getirdiği New York Halk Kütüphanesi’ndeki daveti planlamıştı.

Hakan Çelik’le 3 günlük programı izleme planımızı hazırlarken Hamdi Ulukaya’nın ABD’deki yakın danışmanına mesaj yazdım:

- Hamdi Bey’in daveti TAİK’in galası ile çakışıyor. Saatinin erkene alınması söz konusu mu?

Danışmandan bizi şaşırtan yanıt geldi:

- Hamdi Bey’in ev sahipliğindeki gala basına kapalı gerçekleşecek…

TAİK’in galasına giderken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “COP31 Tanıtım Programı”na katılmak üzere New York’ta bulunan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’la haberleştik:

- Hamdi Ulukaya’nın davetine gidiyoruz. Sonrasında TAİK’e de uğrayacağız.

New York Halk Kütüphanesi’nde konukları DEİK Başkanı Nail Olpak karşıladı. Hamdi Ulukaya’nın davetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması üzerine TAİK Başkanı Murat Özyeğin de önce oraya uğramıştı.

Bir süre sonra Ticaret Bakanı Prof. Ömer Bolat ile Murat Özyeğin, New York Halk Kütüphanesi’ne geldi. Konukları selamlama konuşmaları yapıldı.

Hamdi Ulukaya’nın davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan katılınca son anda gala basına açılmış, konuşması TV’lerden canlı verilmişti.

TAİK’in galasına sonlarına doğru Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da uğradı.

TAİK galasına geçen iki yıl katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar uğrayamadı.

Geçen 2-3 yıl TAİK galasının ABD’deki konukları arasında Hamdi Ulukaya da mutlaka yer alıyordu.

TAİK’in galasına katılan konuklar arasında gece boyunca şu soru gündem oluşturdu:

- New York’ta Türkiye için önemli olan iki organizasyon nasıl oldu da aynı saate denk getirildi? Hamdi Ulukaya, TAİK’in geleneksel galasını dikkate almadan mı kendi programını yaptı?

Bu sorular arasında şu noktanın altını çizmek gerekiyor:

Hamdi Ulukaya’nın ABD Ticaret Odası bünyesindeki “ABD-Türkiye İş Konseyi” Başkanı olması, Türkiye için büyük önem taşıyor…

ABD ile aramızdaki ticaret iki yıl içinde 50 milyar dolara ulaşır

TİCARET Bakanı Prof. Ömer Bolat, TAİK’in New York Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşen galasında ABD’nin Türkiye’nin ihracatında 3’üncü, ithalatında da 4’üncü büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti:

- İkili ticaret hacmimiz geçen yıl 38 milyar doları aştı. Bu yıl toplam ikili ticaretimizin yüzde 10’dan fazla artmasını ve 42-43 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Bu, iki yıl içerisinde ikili ticaretimizin 50 milyar dolara ulaşacağı anlamına geliyor.

İki ülke arasındaki ticaret performansının ekonomik ilişkilerin derinliğini ve dayanıklılığını ortaya koyduğunu vurguladı:

- İşbirliği ticaretle sınırlı değil. Enerji, savunma ve teknoloji alanlarında işbirliğini derinleştirmeye devam ediyoruz. Karşılıklı yatırımlar da ümit verici rakamlara ulaşıyor.