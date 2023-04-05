Türkiye’de ideal portföy hazırlanamaz

Seçim yaklaşırken anket sonuçları karışık geliyor. Bu belirsizlik ortamında Türkiye’de ideal bir portföy hazırlanamaz. Yatırımcıların işi zor gözüküyor.

Borsa endeksi seçime kadar dar bir bant içinde hareket edecek. Kamu kurumları düşüşlerde alım yaparak destek veriyorlar. Uzun vadeli düşünen, ülkenin kaderine ortak olacak kurumsal yabancı yatırımcı piyasada yok. Sadece günlük kazanç peşinde koşan yabancı oyuncuları görüyoruz. Yılbaşından beri çok darbe alan yerli oyuncuların endeksi taşıyacak gücü kalmadı. Dövize ve altına son günlerde ilgi var. Ancak Merkez Bankası seçim öncesinde kurun yükselmesini istemiyor. Bankalara talimatlar göndererek alımları törpülemeye çalışıyor. Yabancı bankalar dolar kurunun seçim sonrasında çok yukarılarda olacağını yazıyorlar. Emin olamıyorum. Döviz kurunda aniden yüzde 30-40’lık bir artış olsa, kur korumalı mevduat ödemelerine etkisi büyük olur. Daha önemlisi, deprem sonrasında yılsonu enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi. Bir de kur üzerinden gelecek enflasyon istenmeyebilir.

Seçim sonrasında para politikası değişse, enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırılsa, ülkenin risk primi düşer. Kredibilite artar. Türk Lirası cinsi varlıkların getirileri yükseleceğinden, yabancı yatırımcılar Türk varlıklarına ilgi gösterebilirler.