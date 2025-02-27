Türkiye’de kadınların güzellik ürünlerine ayırdığı zaman da bütçe de artıyor

L’Oréal Türkiye’nin, Ipsos iş birliğiyle güzellik pazarına yönelik birden fazla araştırmayı derleyerek hazırladığı “Ayna Ayna Söyle Bize: Güzellik Pusulası Nedir Ülkemizde?” çalışması cilt bakımı, makyaj ve saç bakımı gibi alanlarda tüketici davranışlarını tespit ederek sektörün geleceğine ışık tutan önemli veriler sunuyor.

16-60 yaş arası kadınlar ile yürütülen çalışma baz alınarak hazırlanan, detaylı tüketici segmenti ve kategori analizleriyle desteklenen raporda, tüketici davranışlarının dinamikleriyle birlikte sektörün büyüme potansiyeli de ele alınıyor.

L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, araştırmayı “Güzellik anlayışı, özgünlük ve bireyselleşmenin ön planda tutulduğu bir dönüşümden geçiyor. Tüketiciler artık ürünlerin kendi değerleriyle uyumlu ve kimliklerini yansıtan hikayelerini arıyor” sözleriyle tanımlıyor.

En büyük pay cilt bakımına ayrılıyor

Türkiye’de kişi başına düşen güzellik harcaması 40 Euro, güzellik ürünü kullananlarda kişi başı güzellik harcaması yıllık 196 Euro seviyesine çıkıyor. Avrupa’da ise bu rakam 339 Euro’ya ulaşıyor.

Türkiye güzellik pazarında en büyük payı yüzde 24’ü ile cilt bakımı kategorisi oluşturuyor. Onu sırasıyla saç bakımı, makyaj ve hijyen, parfüm ve saç boyası takip ediyor. Kanal kırımlarında ise hızlı tüketim ürünleri kategorisinin payı yüzde 60’ken, lüks tüketim yüzde 15, dermokozmetik yüzde 10 ve profesyonel ürünler yüzde 5 paya sahip. L’Oréal Türkiye bulunduğu kategorilerde yüzde 25’lik pazar payı ile pazarın lideri konumunda bulunuyor.

Güzellik anlayışı dönüşüm geçiriyor

‘‘Ayna Ayna Söyle Bize: Güzellik Pusulası Nedir Ülkemizde?’’ çalışmasında kadınlar, sosyal tutumları ve güzellik ürünlerine yönelik davranışları temel alınarak sınıflandırılıyor. Bu analiz sonucunda hem sosyal yaklaşımları hem de güzellik ürünleri kullanımı açısından belirgin farklılıklar gösteren segmentler ortaya çıkıyor. Türkiye'deki kadınların kozmetik ürünlere bakış açıları incelendiğinde, raporda 7 farklı segment belirleniyor. Kadınların %54 ünü ve güzellik harcamalarının %83 ünü temsil ediyor.

Büyümenin öncüsü Z kuşağı

Z kuşağı olarak adlandırılan genç kadınlar yeniliklere en açık grup olarak öne çıkarken, Farklı ürünleri denemekten çekinmeyen Z kuşağı, denedikleri yeni ürünleri rutinlerine de ekliyorlar. 3 yıllık büyüme tahminlerinde bu kuşağın büyümeye etkisi yüzde 45 olarak belirleniyor. Makyaj kategorisindeki satılan her 10 üründen 4’ü Z kuşağı tarafından satın alınıyor.

Online alışveriş planlama ve araştırma için tercih ediliyor

Güzellik ürünleri yüzde 40’lık oranla en çok e-ticaretten satın alınıyor. Her 10 kadından 7’si online kozmetik alışverişi öncesinde fiyat karşılaştırması yapıyor. Online alışveriş offline mağazalara göre daha çok planlama ve araştırmaya dayalı bir süreç olarak öne çıkıyor.

Gençler sürdürülebilirliğe önem veriyor

Gençler için de sürdürülebilirlik büyük önem taşıyor. Sürdürülebilirliği bir yaşam biçimi olarak gören Z kuşağı, satın alma kararlarını buna göre belirliyorlar. Markaların sürdürülebilirlik politikalarını açık şekilde paylaşmalarını talep eden Z kuşağı, greenwashing (yeşil aklama) yapan şirketlerin ürünlerini de kullanmamayı tercih ediyor.

Erkeklerin güzelliğe olan ilgisi artıyor ve erkek güzellik pazarı büyüyor

Her 10 erkekten 9’u bir güzellik ürünü kullanıyor. Henüz pazardaki payları yüzde 15 seviyelerinde olsa da önümüzdeki 3 yıllık dönemde büyümeye olan katkılarının yüzde 30 civarı olacağı öngörülüyor. Her 10 erkekten 7’si bir cilt bakım sorununa sahip ama sadece 2’si cilt bakım ürünü kullanıyor.

Kadınlar günde 70 dakikaya varan bir süreyi ayna karşısında geçiyor

L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen’in verdiği bilgiye göre,

Güzellik ürünleri kullanan kadınlar günde 70 dakikaya yakın bir süreyi ayna karşısında geçiriyorlar. Sabah bakımı 35, öğlen 5, akşam bakımı ise ortalama 30 dakika sürüyor. Bu da toplamda yılda 17 güne eşit bir süre bakıma ayrıldığını gösteriyor.

Türk kadınlarının yüzde 60’ı güzel olmanın bakımlı olmaktan başladığına, bakımlı olmanın temelinde de sağlıklı bir cildin yattığına inanıyor.

Pandemi döneminden itibaren cilt bakımına ilgi artıyor. Kadınlar cilt problemleri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istiyorlar.

Son yıllarda dermatologlara gitme oranı 4 katına çıkmış durumda. Hassas cilt sahibi olduğunu belirten kadınların oranı iki kat artarak %37’ye ulaşmış.

Cilt bakım bilincinin artması kullanılan ürün sayısının artışına da yansıyor. Yaşlanma karşıtı ürünler kullanımında son 3 yılda iki katından fazla artış görülürken, son dönemde “anti *aging” ürünlere gençler de ilgi gösteriyor.

Güneş kremi kullanımı hala sınırlı. Serum kullanımı, özellikle 25 – 34 yaş aralığındaki kadınlarda, artıyor.

En fazla marka çeşitliliği cilt bakımı kategorisinde görülüyor.

Estetik operasyona olan ilgi son 4 yılda 2 katına çıkmış durumda. Estetik operasyonlara sıcak bakanların oranı ise %45’e yükselmiş.

Cilt bakımında en çok aranan ilk 10 içerik sırasıyla; C vitamini, kolajen, hyalüronik asit, retinol, AHA BHA, Niasinamid, salisilik asit, glikolik asit, arbutin ve kafein bulunuyor.

Türkiye’de her 10 kadından 8’i, farklı saç sorunlarıyla mücadele ediyor. En büyük ve ortak sorun olarak saç dökülmesi öne çıkıyor. Kadınlar, en yaygın saç bakım uygulaması olarak saç kestirmeyi tercih ediyor.

Saç boyama yaşı düşüyor