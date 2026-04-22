Türkiye’de kredi kartı konusunda çok fazla regülasyon görüyoruz

BBVA’nın (Banco Bilbao Viczaya Argentaria) tarihinde ilk “yabancı CEO”su olan Onur Genç ve Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten’in Madrid’de “BBVA Kampüsü”ndeki sunumunu izliyoruz.

Mahmut Akten, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcıları Ceren Acer Kezik ile İlker Kuruöz’ün eşlik ettiği toplantıda ödeme sistemlerinde öncü olduklarını belirtti:

- 13.3 milyon kredi kartı müşterimiz var. Kredi kartı müşterimizde 2025 yılında 1.4 milyon artış oldu. Bireysel kart cirosu, tüzel kart cirosu ve POS’ta ilk sıradayız.

Akten, Türkiye’de kredi kartı kullanımının COVID-19 pandemisi sonrası daha da arttığını belirtirken BBVA CEO’su Onur Genç araya girdi:

- Kredi kart ve banka kartıyla harcamaların artışında Türkiye’de en büyük banknotun 200 TL’de kalması da etkili oldu sanıyorum.

Yeri gelmişken 10 yıldır uzak olduğu Türkiye ile ilgili bir saptamasını paylaştı:

- Türkiye’de kredi kartı konusunda çok fazla regülasyon var…

Mahmut Akten, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) son düzenlemesini anımsattı:

- Son düzenleme biraz da harcamaları kısmaya yönelikti…

BDDK’nın kredi kartı harcama üst sınırını 400 bin lira olarak belirlemesi, hemen ardından eğitim ve sağlık harcamaları bu limitin dışında tuttuğunu açıklaması konusuna Onur Genç de aynı yorumu yaptı:

- Limitlerle ilgili son regülasyon tüketimi frenlemeye dönüktü.

Genç’e BBVA Grubu’nun bulunduğu ülkelerle kredi kartı regülasyonu karşılaştırmasını sordum:

- BBVA, Türkiye dahil 25 ülkede var. Diğer 24 ülkeye göre Türkiye’deki kredi kartı regülasyonu daha mı fazla?

Şu yanıtı verdi:

- İspanya başta olmak üzere 24 ülkede kredi kartı regülasyonu Türkiye’deki kadar fazla değil. Türkiye’deki kadar detaya inen regülasyon hiçbir ülkede yok.

Normalde kredi kartlarında tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2’yi pek geçmezken, kriz yıllarında oran yüzde 7-8’e bile çıkıyor.

Kredi kartı harcamalarının taksitlendirilmesi pek tavsiye edilmezken, özellikle maaşlı çalışanlar, dar gelirliler kredi kartına daha fazla yüklenmek durumunda kalıyor.

BDDK da her kriz sonrası, kredi kartı harcamalarını taksitlendirmeyi caydırıcı önlemlere başvuruyor. O önlemler de kalıcı hale geliyor.

Bu dönemde de kredi kartlarına dayalı tahsili gecikmiş alacaklar yüzde 4’ün üzerinde çıkmış bulunuyor. BDDK da harcamaları kısmak, kredi kartı kullanımını azaltmak için ek regülasyonları devreye alıyor.

Bu durum, Türkiye’yi kredi kartlarında “regülasyon rekortmeni” noktasına taşımış görünüyor…

‘Kripto’ya para kazanmaya dönük yaklaşım tehlikeli

GARANTİ BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, sunumunun “Garanti BBVA: Türkiye’de Yüksek Katma Değerli İşlerde Farklılaşan Konum” başlıklı bölümünde “Kripto”ya da değindi:

- Türk bankacılık sektöründe “kripto” konusunda organik yatırım yapan ilk bankayız. 400 binden fazla müşterimiz var.

BBVA CEO’su Onur Genç, bu noktada araya girdi:

- Ne yazık ki Türkiye’de “kripto”ya çok ilgi var. Biraz da İspanya’da bu ilgiyi görüyoruz.

Bunun üzerine Genç’e sordum:

- “Ne yazık ki Türkiye’de ‘kripto’ya çok ilgi var” dediniz. Bu konuyu biraz daha açar mısınız?

Şu yanıtı verdi:

- Aslında ödeme sistemi olarak kullanılan “blockchain” çok değerli. İhracatın finansmanı gibi alanlarda kullanılabilir. Bireysel yatırımcıların “kripto”ya para kazanma amaçlı yaklaşımı tehlikeli, riskli bir konu.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik söz aldı:

- Türkiye’de “kripto” ile ilgili 8 milyon müşteri var. Aslında Garanti BBVA olarak grup içinde “kripto” konusunda öncülük yapmış olduk.

Onur Genç, konuyu şöyle noktaladı:

- Alakasız “coin”lere girmediğimiz sürece “kripto”da varız…

‘Yapay zeka’ dönüştürecek ama şube isteyen müşteriye saygı duyuyor ve seviyoruz

BBVA CEO’su Onur Genç, sunumunun son bölümünde “yapay zeka”ya geniş yer ayırdı:

“Yapay zeka” ile iş modelimizin dönüşümü…

“Yapay zeka” konusundaki yol haritalarını üç alt başlıkta paylaştı:

Müşteri deneyimini iyileştirme

Süreç verimliliği

Çalışanların üretkenliği

“Yapay zeka”nın bankacılığa etkisiyle ilgili beklentisini şöyle ortaya koydu:

- Önümüzdeki dönemde “yapay zeka”nın bankacılığı, dijitalleşme dalgasından daha hızlı ve derin biçimde dönüştüreceğine inanıyoruz.

“Yapay zeka”nın BBVA’nın gelişimindeki rolünü de anlattı:

- Çalışan deneyimi alanında en büyük avantajımız “OpenAI” ile yürüttüğümüz stratejik işbirliği. BBVA, bankacılık sektöründe “OpenAI”ın stratejik ortak seçtiği tek kurum oldu. Bu da en ileri uygulamaları erkenden geliştirme ve ülkelerimize taşıma fırsatı yaratıyor.

“Yapay zeka”nın işgücü üzerindeki etkisi üzerinde durdu:

- “Yapay zeka” ile bazı roller dönüşüyor ancak yeni uzmanlık alanları da ortaya çıkıyor. Son 3 yılda yalnızca veri bilimi alanında 1100 kişiyi işe aldık.

“Yapay zeka”nın müşteri deneyiminde “hiper kişiselleştirme” dönemini başlattığını kaydetti:

- Hedefimiz 81 milyon müşterimize 81 milyon farklı deneyim sunabilmek.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, müşteri memnuniyetini ölçmek için 16 milyon anket yaptıklarına işaret etti:

- “Hiper-kişiselleştirilmiş” hizmetler ile günlük 20 milyon aksiyon, 10 milyon müşteri teması gerçekleştiriyoruz. Bu verileri “yapay zeka” ile aksiyona dönüştürüyoruz.

Onur Genç, bir yandan “yaay zeka” ile bankacılıkta alınan yolu anlatırken, diğer taraftan şubelere verdikleri öneme dikkat çekti:

- Bazı müşterilerimiz şubelerimizde olmak istiyor. Onlara saygı duyuyor ve seviyoruz. Dolayısıyla şubelerimizle müşterilerimize hizmeti sürdüreceğiz.

Genç’e tümüyle “dijital bankacılık”a nasıl yaklaştıklarını sorduk, şöyle yanıtladı:

- Yeni müşteriler sadece dijital tarafa yöneliyor. Onlara tümüyle dijital bankacılık hizmeti veriyoruz. Ancak, dijitalleşelim diye de şubeli bankacılık hizmetlerimizden vazgeçmiyoruz.

Ardından ekledi:

- Yeni girdiğimiz ülkelerde sadece dijital bankacılık odaklı iş yapmamız söz konusu olabilir. Bunun bazı örnekleri de var.

Şanlıurfa, gastronomide dünyanın en önemli merkezleri arasına girecek

TÜM Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TURES) Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl, Şanlıurfa’nın “IGCAT”da (International Institute of Gastronomy, Culture, Artsand Tourism) “2029 Dünya Gastronomi Şehri” adaylığı buluşmasında söze Göbeklitepe’den girdi:

- Şanlıurfa, Göbeklitepe’de bugüne uzanan 12 bin yıllık bir hikayenin taşıyıcısıdır. Dünyanın en kadim ve iyi mutfaklarından birisi Şanlıurfa mutfağıdır hiç kuşkusuz.

Şanlıurfa’nın insanlığın ilk sofralarından ilham aldığını vurguladı:

- Toprağın hafızasını, üretimin sürekliliğini ve paylaşmanın kültürünü taşır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın Şanlıurfa mutfağı için devrim niteliğinde işler yaptığını belirtti:

- “2029 Dünya Gastronomi Şehri” adaylığı, Şanlıurfa’nın binlerce yıllık gastronomi mirasını dünyaya sunma iddiasıdır.

Şu noktanın altını çizdi:

- Şanlıurfa mutfağı sadece ciğerden, kebaptan ibaret değildir. Çiğköftesiyle, kazan kebabıyla, boranisiyle ve yüzlerce farklı yemeği ile eşsiz ve zengin bir mutfaktır. Göbeklitepe keşkeği gibi değerlerimiz bu kadim mirasın yaşayan örnekleridir.

Şanlıurfa’nın dünya gastronomisinin en önemli merkezlerinden biri olacağını kaydetti:

- Bir süre sonra hep beraber göreceğiz, dünyadan insanlar tarihsel güzellikleri ile beraber dünyada eşi benzeri olmayan yemeklerimizi yemeye gelecekler.