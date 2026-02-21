Türkiye’de mutluluğun 'hali' değişti: Daha bireysel, daha kaygılı

TÜİK’in ölçümlerine göre, Türkiye’de mutlu olan yüzde 53’lük bir kesim var.

Tartışmalara neden olan bir TÜİK verisi daha! “Hissedilen enflasyon olgusunu” yıllardır tartışsak da resmi veri, resmi veridir. İçeriği, hesaplaması ya da örneklemi tartışılabilir ama nihayetinde verisi baz alacaksak, verideki değişimleri karşılaştırmak daha iyidir.

Gerçekten toplumun yarısından fazlası mutlu mudur bilinmez ancak mutluluğun detaylarına yorum yapılabilir.

“Yaşam memnuniyeti” başlıklı araştırmanın detaylarına bakıldığında, içerikteki sosyolojik ve psikolojik yani toplumsal ve bireysel değişimleri okuyabilmek daha ilgi çekici oluyor.

Mesela “mutluluk kaynağınız kimler?” diye sorulduğunu tahmin ettiğim sorunun cevabına "tüm ailem" diyenlerin oranı 2004 yılında yüzde 68,2 olmuş. Bu oran dalgalı bir seyir izlese de 2018’de bu yüzde 74’ün üzerinde iki yıl kalmış. 2021 ve 2022’deyse 67,6’ya düşmüş. Ailesinden memnun olanların en düşük olduğu 2021-2022 yıllarında çocuklarından mutlu olanların da zirve dönemleri olmuş. Bunları anlatıyorum aşağıda da grafiği var.

Peki, en büyük değişim nerede olmuş? Eş ve kişinin kendisi!

2000’lerin başında veri toplanmaya başladığında, insanlar yaklaşık yüzde 9 oranında eşlerinden dolayı mutluymuş. 2018’den bu yana bu oran yüzde 4’ün altında kalıyor (2021’de 4,1 olmuş ancak ortalama 3,7).

Kendiyle mutlu olanlarda da değişim dikkat çekiyor. 2017’den bu yana kendi kendine mutluluğu bulanlarda bir farkındalık artışı olmuş ve 2004’te yüzde 2, 2004-2016 ortalaması yüzde 2,1 olan bu mutluluk kaynağı, 2017-2025 döneminde yüzde 4,2’ye çıkarak tam iki katına yükseliyor.

Mutluluk kaynağı olan kişiler kadar ilginç bir değişim de değerlerimizde oldu.

Mutluluk kaynağı olan değerler konusunda da tablo karmaşık görünüyor. Sağlık, Türkiye’de en büyük mutluluk sebebi olarak görülüyor. Değerini hiç yitirmemiş olan sağlığın mutluluk ortalaması 2004-2024 döneminde yüzde 69,7 olurken, 2025’te geçmiş yıllar ortalamalarının altında kalarak yüzde 64,9 olduğu görülüyor.

Sevgi, mutluluk kaynağı olarak daha yatay seyir izlerken, en büyük gelişim başarı ve parada oluyor. Daha başarı odaklı olmuşuz! Başarının mutluluk kaynağı olmasına yönelik bakış açısına göre 2004’te payı yüzde 6,1 olurken, 2025’te payı yüzde 9,8’e çıkmış. Para da 21 yılda 6,1’den 7,7’ye çıkarken, 2014-2020 döneminde ise yüzde 4 ortalamayla hayli gerideymiş. İş ise mutluluk kaynağı olmaktan giderek uzaklaşmış görünüyor.

Aynı verinin içindeki detaylardan biri de “Bir yıl sonrası için genel olarak yaşama ilişkin beklentiler, 2003-2025” dikkat çekiyor. 2003 yılında “Daha iyi olacak” diyenlerin oranı 44,6 olurken, 2016’da yine yükselmiş ancak 2025’te bu oran 25,2’ye çıkmış. 1 yıl sonra da “Aynı olacak” diyenler 2008’de zirveye çıkarak, 2022’de en düşük seviyeyi görürken, genel olarak yatay seyrini koruyup ortalama yüzde 40 düzeyinde kalıyor. "Daha kötü olacak" diyenlerse dönemsel oynaklıklar yaşasa da uzun vadede yükseliş trendiyle 2003’te yüzde 9,2’den 2025’te 25,3’e çıkmış. Sevindirici olarak “fikrim yok” diyenler de azalmış.

Yaş gruplarında da yer değişimleri görülüyor. Genel tabloda 2000’lerin başında gençler, 2016-2017’den bu yana da yaşlılar en mutlu kesim oluyor. 18-24 yaş grubu en mutlu yılını 2011’de yaşarken, mutluluğun en düşük olduğu yıl ise 2021 oluyor. 25-34 yaş grubu 18-24 yaş ile benzer seyri gösterirken, mutlulukta 35-44 ve 45-54 yaş grubu da birbirine benzer bir seyir izliyor. 55-64 yaş grubu ise son bir yılda mutluluğunu en çok artıran kesim olarak dikkat çekerken, son 5 yılda mutluluğu en çok azalan kesim de 65 yaş üstü oluyor.

Mutluluk eğitime de bakmıyor… 2004’ten bu yana tüm eğitim seviyelerinde mutluların oranı düşüş gösteriyor. Son 20 yılda en büyük mutluluk kaybını “İlköğretim veya ortaokul” mezunları, onu “Lise ve dengi okul” mezunları ve “Yükseköğretim” mezunları takip ediyor. 2025 dikkat çeken diğer bir oran ise 2016’dan bu yana bir okul bitirmeyenler yükseköğretim mezunlarından daha mutlu olurken, 2025’te bu seyir değişiyor. Uzun yıllar sonra eğitimli kesim en mutlu kesim oluyor.

Kısaca bireysellik artmış, başarı odaklı yaşayışa dönülmüş, daha kötümser bir ruh haline bürünülmüş görünüyor. Eğitim durumuna göre bakılınca da pandemide dip yapan mutluluk hali genel bir yükseliş gösteriyor.

Belki de asıl soru “mutlu muyuz?” yerine, “ne bizi mutlu ediyor?” yönünde evrildi.

Veriler ailenin hâlâ en büyük dayanak olduğunu ama bireyin de güçlendiğini gösteriyor. Eşten gelen mutluluk azalırken, insanın kendiyle kurduğu bağ artıyor. Sağlık en kıymetli değer olmayı sürdürüyor ama başarı ve para da daha fazla alan kaplıyor.

Daha çarpıcı olan ise beklentiler… “Bir yıl sonra daha iyi olacak” diyenlerle “daha kötü olacak” diyenlerin oranının neredeyse eşitlenmesi, aslında bugünün mutluluğundan çok yarının kaygısını anlatıyor.

Toplumun yarısından fazlası mutlu ama aynı toplumun dörtte biri geleceği konusunda kaygılı.

Belki de mutluluk sadece bugünün hissi değil, yarına dair de güven duygusu olabilir. Ve belki de buradan başlamak daha kalıcı mutluluk yaratır.