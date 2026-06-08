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Türkiye’den çık SpaceX’e gir

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Türkiye’de dolar bazında iyi getiri sağlayan bazı yabancı kurumların son günlerde pozisyonlarını kapatması bir kâr realizasyonu olarak değerlendirilebilir. Öte yandan Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in cuma günkü halka arzı da küresel ölçekte nakit ihtiyacı doğurarak finansal varlıklarda satış baskısı yaratıyor.

SpaceX, mevcut finansal gerçeklere göre oldukça yüksek bir fiyatlamayla geliyor. Şirketin geçen yılki cirosunun neredeyse yüz katı bir değerlemeyle borsaya adım atması, klasik finans matematiğiyle açıklanabilecek bir durum değil. Şirkete en başta ortak olanlar bugüne kadar müthiş kazançlar elde ettiler. Bu yatırımcılar, halka arz sonrasında doğal olarak kâr elde etmek isteyebilirler. Normalde uygulanan hisse satmama zorunluluğu, bu ilk etap yatırımcılar için esnek tutulmuş. Dolayısıyla ilk günlerdeki coşkunun ardından hissede satışlar da yaşanabilir.

Madalyonun diğer yüzündeyse gerçekleşmesi çok uzun sürecek ama dünyayı değiştirebilecek bir altyapı projesi var. Trilyonlarca dolar akıtılan veri merkezleri enerji kıtlığı ve yüksek soğutma maliyetleriyle boğuşurken, SpaceX bu dar boğazı uzayda kesintisiz güneş enerjisiyle çözmeyi vadediyor. Roket teknolojisinde mutlak liderliğe dayanan ve dışa bağımlılığı olmayan bu yapı başarıya ulaşırsa, insanlık tarihinin en büyük teknolojik devrimi gerçekleşebilir. İşte bu ihtimal, bugün çok pahalı gözüken bu şirketi gelecekte muazzam derecede cazip bir yatırım fırsatına dönüştürebilir. Musk’ın sicili ortada. Ona karşı bahis oynamak akıl kârı değil. Uzun vadede kazanan yine o olacak.

 

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