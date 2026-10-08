Türkiye'nin rekabet gücü yeniden şekilleniyor

Küresel rekabetin kuralları değişiyor. Birkaç yıl öncesine kadar şirketlerin ve ülkelerin rekabet gücünü konuşurken maliyet, ölçek, üretim kapasitesi ve ihracat performansı gibi başlıklar öne çıkıyordu.

Bugün ise denkleme çok daha fazla değişken giriyor. Enerjinin fiyatı kadar arz güvenliği ve öngörülebilirliği, üretimin maliyeti kadar karbon ayak izi, finansmana erişim kadar teknoloji ve insan kaynağı, pazar büyüklüğü kadar jeopolitik riskler ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığı öne çıkıyor.

Evet, ucuza üretebilmek hala önemli ama Türkiye açısından rekabetçilik artık yalnızca “daha ucuza üretmek” meselesi değil. Asıl soru, değişen küresel koşullar içinde mevcut üretim gücünü korurken bunu yeni bir rekabet avantajına dönüştürmenin nasıl mümkün olacağı.

Geçen hafta bu yıl 5’incisi düzenlenen Dönüşen Liderlik Zirvesi’nde, “Sektörler ve Rekabetçilik” başlıklı panelde moderatördüm. Akfen Holding CEO'su Selim Akın, Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör ve SOCAR Strateji ve Sürdürülebilirlik Başkanı Ömür Önk ile çok keyifli ve bilgilendirici bir sohbet yaptık. Panelistlerin ortaya koyduğu çerçeve de bu dönüşüme işaret ediyordu. Farklı sektörlerden üç yöneticinin perspektifleri, Türkiye'nin rekabetçilik denkleminde birbirinden ayrı görünen başlıkların aslında ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor. Enerji, sanayi, yatırım, karbon, teknoloji ve finansman artık birbirinden bağımsız başlıklar değil; şirketlerin yatırım ve üretim kararlarını birlikte belirleyen unsurlar haline geldi.

Enerji artık yalnızca bir maliyet değil

Sanayinin rekabetçiliği açısından enerji, yeni dönemin en kritik başlıklarından biri... Ancak mesele yalnızca elektriğin veya doğal gazın ne kadar pahalı olduğu değil. Sanayici açısından enerjinin ne zaman, hangi koşullarda ve ne ölçüde temin edilebileceği de en az fiyat kadar önemli hale geliyor.

Buna bir de karbon boyutu ekleniyor. Avrupa'nın iklim ve sanayi politikalarını birlikte yeniden şekillendirdiği bir dönemde, enerji yoğun üretim yapan şirketler için düşük karbonlu enerjiye erişim giderek stratejik bir konuya dönüşüyor. Enerjinin maliyeti ile karbon yoğunluğu artık aynı denklem içinde değerlendiriliyor.

Bu nedenle Türkiye'nin sanayi politikası açısından enerji arzının güvenilir, maliyetinin öngörülebilir ve dönüşümünün düşük karbon hedefleriyle uyumlu olması önem kazanıyor. Sanayicinin önündeki soru yalnızca “enerjiyi nereden ve ne kadara alacağız?” değil; “geleceğin üretim modeline uygun enerjiyi nasıl güvence altına alacağız?” sorusu.

Yakınlık avantajı tek başına yeterli mi?

Türkiye'nin küresel rekabet açısından en önemli avantajlarından biri Avrupa'ya coğrafi yakınlığı ve Avrupa sanayisiyle uzun yıllara dayanan entegrasyonu. Güçlü üretim altyapısı, ihracat deneyimi ve gelişmiş tedarik zincirleri de bu avantajı destekliyor.

Ancak Avrupa'nın sanayi politikası değişirken Türkiye'nin geleneksel avantajlarının üzerine yeni unsurlar eklemesi gerekiyor. Özellikle Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM/CBAM), ihracatçı şirketlerin rekabet koşullarını yeniden değerlendirmesini zorunlu kılıyor.

Karbon maliyeti ilk bakışta yeni bir yük olarak görülebilir. Ancak uzun vadede düşük karbonlu üretim, yalnızca mevzuata uyum sağlamak için katlanılan bir maliyet olmaktan çıkıp bir pazar avantajına dönüşebilir. Daha düşük emisyonla üretilen ürünlerin tedarik zincirlerinde daha fazla önem kazanması, Türkiye açısından bir tehdit kadar fırsat da yaratabilir.

Buradaki kritik nokta, dönüşümün ne kadar hızlı ve hangi yatırımlarla gerçekleştirileceği. Türkiye'nin Avrupa'ya yakınlığı önemli bir avantaj olmaya devam edebilir; ancak bu avantajın kalıcı olması, üretimin yeni karbon ve teknoloji standartlarıyla uyumlu hale gelmesine bağlı.

Türkiye'den ihracat mı, küresel pazarda yerinde üretim mi?

Jeopolitik gelişmeler ve tedarik zincirlerindeki dönüşüm, küresel üretim yapan Türk şirketlerinin önündeki seçenekleri de değiştiriyor. Geçmişte temel soru, Türkiye'de üretilen ürünün farklı pazarlara nasıl ihraç edileceğiyken, bugün bazı sektörlerde kritik pazarlarda yerinde üretim yapmak da stratejik bir seçenek haline geliyor.

Bu, Türkiye'deki üretimin önemini azaltmak zorunda değil. Aksine Türkiye'nin üretim üssü niteliğini korurken şirketlerin küresel ölçekte daha esnek bir üretim ve yatırım ağı kurması mümkün olabilir.

Önümüzdeki 5-10 yılda şirketlerin yalnızca maliyet avantajına değil, pazar erişimine, lojistik dayanıklılığa, ticaret politikalarına ve jeopolitik risklere de bakması gerekecek. Yani rekabetçilik, üretimin nerede yapıldığı kadar üretim ağının ne kadar dayanıklı olduğu üzerinden de ölçülecek.

Yatırım kararlarının pusulası değişiyor

Bu dönüşümün bir diğer ayağı sermaye ve yatırım. Bugün bir yatırım kararında yalnızca beklenen getiri, pazar büyüklüğü veya maliyetler değerlendirilmiyor. Enerji arzı, karbon düzenlemeleri, teknolojiye erişim, insan kaynağı, finansman koşulları ve jeopolitik riskler de yatırımın fizibilitesinin parçası haline geliyor.

Bu durum şirketler açısından daha karmaşık bir karar ortamı yaratıyor. Ancak aynı zamanda uzun vadeli düşünen yatırımcılar için yeni fırsatlar da oluşturuyor. Enerji dönüşümü, dijitalleşme, altyapı, teknoloji ve verimlilik alanlarında yapılacak yatırımlar yalnızca bugünün sorunlarına yanıt vermekle kalmayıp geleceğin rekabet koşullarını da şekillendirebilir.

Burada öngörülebilirlik kritik bir kavram olarak öne çıkıyor. Şirketler uzun vadeli yatırım yapabilmek için yalnızca finansmana değil, geleceğe ilişkin daha net bir perspektife de ihtiyaç duyuyor. Enerji maliyetlerinin, düzenlemelerin, ticaret koşullarının ve yatırım ortamının mümkün olduğunca öngörülebilir olması, sermayenin yönünü doğrudan etkiliyor.

Teknoloji ve insan kaynağı rekabetin yeni altyapısı

Rekabetçilik denklemindeki dönüşüm yalnızca fiziksel yatırımlarla sınırlı değil. Teknoloji, otomasyon, yapay zekâ ve verimlilik çözümleri şirketlerin maliyet yapısını ve üretim kabiliyetini yeniden şekillendiriyor.

Ancak teknolojik dönüşümün başarısı onu kullanacak insan kaynağına bağlı. Bu nedenle geleceğin rekabetçiliği yalnızca makine, fabrika veya enerji altyapısına yapılan yatırımlarla değil, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve mevcut çalışanların yeni teknolojilere uyum sağlayabilmesiyle de belirlenecek.

Türkiye'nin güçlü üretim altyapısını koruması kadar bu altyapıyı daha teknolojik, daha verimli ve daha düşük karbonlu hale getirmesi gerekiyor. Rekabet avantajı, giderek daha fazla “ne kadar üretiyoruz?” sorusundan “ne kadar verimli, esnek, teknolojik ve sürdürülebilir üretiyoruz?” sorusuna doğru kayıyor.

Yeni rekabetçilik denklemi

Türkiye'nin önünde önemli avantajlar bulunuyor: Güçlü bir sanayi tabanı, Avrupa'ya yakınlık, ihracat deneyimi, girişimcilik kapasitesi ve farklı sektörlerde oluşmuş üretim birikimi. Ancak küresel rekabetin yeni koşulları, bu avantajların kendiliğinden yeterli olmayacağını gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde rekabetçiliğin "enerji, dönüşüm ve öngörülebilirlik" gibi üç temel kavram etrafında şekillenmesi beklenebilir. Enerji; maliyet, arz güvenliği ve karbon yoğunluğu ile birlikte ele alınmak zorunda. Dönüşüm; sanayiden enerjiye, teknolojiden insan kaynağına kadar geniş bir alana yayılmak zorunda. Öngörülebilirlik ise şirketlerin uzun vadeli yatırım kararlarını alabilmesi için temel koşullardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle Türkiye'nin yeni rekabetçilik hikâyesi tek bir sektöre, tek bir maliyet avantajına veya tek bir politika aracına dayandırılamaz. Kamu politikalarının öngörülebilir bir yatırım ortamı yaratması, enerji ve altyapı dönüşümünü desteklemesi; şirketlerin ise teknoloji, verimlilik, düşük karbonlu üretim ve insan kaynağına yatırım yapması gerekiyor.

Küresel rekabetin yeni döneminde kazananlar yalnızca daha düşük maliyetle üretenler olmayacak. Değişimi daha hızlı okuyabilen, riskleri daha iyi yönetebilen, sermayeyi doğru alanlara yönlendirebilen ve üretim kapasitesini yenidünyanın ihtiyaçlarına uyarlayabilen şirketler ve ekonomiler öne çıkacak.

Türkiye için mesele, mevcut üretim gücünü korumaktan daha büyük. Asıl hedef, sahip olduğu üretim ve ihracat kapasitesini yeni dönemin enerji, karbon, teknoloji ve yatırım koşullarıyla buluşturarak kalıcı ve daha yüksek katma değerli bir rekabet avantajına dönüştürmek.