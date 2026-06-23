Türkiye'nin temizlik tutkusu Unilever’de ürüne dönüşüyor

Her yıl Ar-Ge’ye neredeyse milyar dolarlık bütçe ayıran Unilever, Liverpool’daki merkezi Sunlight’tan dünyadaki 2’nci büyük tesisi Konya’ya bilim köprüsü inşa ediyor. Türkiye’nin temizlik tutkusuyla şekillenen yeni ürünler, Avrupa pazarlarında da dikkat çekiyor. Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, “büyümemizin ana motoru” diye tarif ettiği inovatif ürünlerde probiyotikleri de devreye aldıklarını anlatıyor.

Küresel ev bakım kategorisinde inovasyon yarışı artık yalnızca ürün performansı üzerinden değil, bilimin, yapay zekânın ve tüketici içgörülerinin entegre edildiği yeni bir Ar-Ge ekosistemi üzerinden şekilleniyor. Unilever, bu dönüşümü Liverpool’daki Port Sunlight’tan Konya’ya uzanan bir bilim köprüsüyle inşa ediyor. Her gün temizlik yapan Türk insanın ilham olduğu ürünler Türkiye’deki Ar-Ge ekibi tarafından ürüne dönüştürülüyor ve ihraç ediliyor. Türkiye’de çamaşır yıkarken yüzde 90 kısa program kullanılması Express ürün kategorisine yeni ürünler armağan ederken, buradan geliştirilen iki kat etkili ÇifUltra beş Avrupa ülkesine ihraç edilmeye başlandı.

1888’e dayanan Port Sunlight Ar-Ge Üssü, yıllık 836 milyon Euro’luk devasa bütçesiyle Unilever’in büyümesinin motoru oldu. Mikrobiom, bioteknoloji ve yeni nesil malzemeler Ar-Ge in geliştirilmesi merkeze alınırken, faydalı bakterilerin toz ve kirle savaşacağı yeni bir dönemin penceresi açılıyor.

Türkiye’den bir grup gazeteciyle Unilever’in Liverpool’da doğduğu Port Sunlight’taki İnovasyon Laboratuvarları ve Liverpool Üniversitesi Malzeme İnovasyonları Robotik Fabrikası’na ziyerette bulunan Unilever Türkiye, Orta Doğu, Pakistan ve Bangladeş Ev Bakım Genel Müdürü ve Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, “Büyümemizin ana motorlarından birisi inovasyon” dedi.

Siyahlarda Türkiye’ye özgü ürün

Omo, Cif, Domestos, Yumoş ve Rinso gibi markaların üreticisi olan Unilever’in Türkiye’de iki Ar-Ge merkezi olduğunu söyleyen Orhonoğlu, şunları belirtiyor: “Türkiye’de sadece üretim yapmıyoruz. Ürün de geliştiriyoruz. Sarıgazi ve Ümraniye’de iki tescilli Ar-Ge Merkezimiz var. Türkiye’den 17 ülkeyi 600 milyona yakın bir nüfusun kapsadığı alanını yönetiyoruz. Burada 93 kişilik uzman ekip ürün geliştiriyor. Bu yapı sayesinde Türkiye'de geliştirilen içgörülerin önemli bir bölümü küresel ürün portföyüne dönüşüyor. Şirketin yıllık 836 milyon Euro'luk küresel Ar-Ge yatırımı ve 16 bin 500 patenti bulunurken, bu bilgi birikiminin önemli uygulama alanlarından biri de Türkiye operasyonları olarak gösteriliyor.” Orhonoğlu, Türkiye’deki 93 kişilik Ar-Ge ekibinin yüzde 70’inin kadın çalışanlardan oluşmasının da bu yapının yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda yetenek çeşitliliği açısından da güçlü bir model olduğunu söyledi. Türkiye'nin küresel inovasyon haritasındaki yerini gösteren en somut örneklerden biri OMO Express Fresh oldu” diye konuşan Orhonoğlu, “Araştırmalar, Türkiye'deki tüketicilerin yaklaşık yüzde 90'ının çamaşır yıkarken kısa programları tercih ettiğini ortaya koydu. Bu tüketici davranışı Ar-Ge ekipleri tarafından analiz edilerek yeni bir ürün geliştirme sürecine dönüştürüldü. Ortaya çıkan OMO Express Fresh, patentli Fast Clean teknolojisi sayesinde 15 dakikalık programlarda etkili performans sunacak şekilde tasarlandı. Ürün kısa sürede büyürken Türkiye, OMO Express Fresh'in dünyadaki en büyük pazarı konumuna geldi. Bu örnek, Türkiye'nin küresel organizasyon içinde yalnızca ürünlerin satıldığı bir pazar değil, yeni ürünlerin doğduğu ve test edildiği bir merkez haline geldiğini ortaya koyuyor. Ayrıca aynı kategoride sadece siyahlar için geliştirdiğimiz ürün şu anda Türkiye’ye özgü” değerlendirmesini yapıyor.

Unilever Türkiye, Pakistan, Bangladeş ve Orta Doğu Ev Bakım Kategorisi Ar-Ge Başkanı Deniz Gabay (sağda) Sunlight’taki laboratuvarlarda probiyotiklerle geliştirdikleri ürünlerle ilgili bilgiler verdi.

Cif'in yeni nesil ürünlerinde de

Türkiye imzası var

Türkiye kaynaklı inovasyonların bir diğer örneğini de Cif markasından veren Orhanoğlu, “a ortaya çıktı. Bir diğer örnek olan Cif Ultra Anında Etki ise Türk tüketicisinin hızlı sonuç alma beklentisinden hareketle geliştirildi. Şimdi 5 Avrupa ülkesine ihraç ediyoruz” dedi.

Sadece inovasyon değil beyin gücü de ihraç etti

“Türkiye operasyonlarımız yalnızca ürün inovasyonu açısından değil, insan kaynağı açısından da küresel sistemin önemli parçalarından biri oldu” diyen Orhanoğlu, “Bugün 50'den fazla Türk Ar-Ge uzmanı İngiltere, Hollanda ve UAE’de görev yapıyor. Global organizasyonda çalışan Türk lider sayısı 188. Bu tablo, Türkiye'nin yalnızca üretim yapan değil, bilgi ve yönetim kapasitesi ihraç eden bir merkez haline geldiğine işaret ediyor. Türkiye'de üretilen ürünlerin yüzde 90'dan fazlasının yerel tesislerde üretilmesi ve 28 ülkeye ihracat yapılması da bu dönüşümü destekleyen diğer göstergeler arasında yer alıyor. Şimdi bu fabrikada yeni bir hat yatırımı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

81 milyon sterlinlik

üniversite-sanayi işbirliği

Unilever, Liverpool Üniversitesi ile önemli bir üniversite sanayi işbirliğine imza atmış durumda. 81 milyon sterlinlik Malzeme İnovasyon Fabrikası’nda üretilen veri miktarı 24 terabaytı aşıyor. Yapay zekâ destekli analizler yeni ürün geliştirme süreçlerini hızlandırıyor. Akademisyenler ve Unilever araştırmacıları isim koydukları robotlarla temizliğe yön veriyor. Köpükten Vera isimli robot sorumluyken, Cristina lekeleri çitiliyor.

Probiyotikler şimdi de tozlarla savaşıyor!

Sunlight Ar-Ge Laboratuvarlarındaki en ilginç deneyimlerden biri de mikrobiyomlardı. Cif Infi nite Clean için geliştirilen probiyotik içerikli formül, yüzeylerde temizlik sonrası toz birikimini 3 güne kadar geciktiriyordu. Ürünün her bir 1 miligramında 10 milyona yakın faydalı bakteri şişedeyken aktif olmayıp spreyle sıkıldığında üç gün yaşayarak toz tutulmasını engelliyor. Cif ekibi, ıslak mendillerin pazarından bu spreyle pay almayı öngörüyor.

6 yılda 1 milyar doları aşkın ihracat yapan Konya fabrikasına yeni hat

Unilever Türkiye’nin tonaj bazında dünyanın ilk 10 operasyonu arasında yer aldığını anlatan Ali Fuat Orhonoğlu, şunları söyledi: “Ürünlerimizin yüzde 90’ından fazlasını Türkiye’deki tesislerimizde üretiyor, bu güçlü üretim altyapımızla 28 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2025 itibarıyla 173 milyon dolarlık ihracata ulaştık; 2019–2025 döneminde ise toplamda 1 milyar doları aşan bir hacim yarattık. Konya fabrikamız, dünyadaki en büyük ikinci ev bakım fabrikamız. 600 bin ton kapasitesi var. 9 ülkeye toz deterjan sevkiyatı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilirlikte de güçlü bir dönüşüm yürütüyoruz. Enerjimizin yüzde 30’unu güneşten sağlıyor, üretimde yüzde 100 yenilenebilir enerji sertifi kalı kaynaklar kullanıyoruz. Ürün başına su kullanımını yüzde 20 azaltırken, yapay zekâ destekli Digital Tower projemizle yüzde 6 doğalgaz tasarrufu sağlayıp yıllık 760 ton karbon emisyonunun önüne geçiyoruz.”