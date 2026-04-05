  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
Türkiye’nin yabancı yatırımcı hamlesi krizden fırsat çıkarır mı?

ELİF ALTINDAĞ ŞENSES

Küresel ekonominin çalkantılı bir dönemden geçtiği bugünlerde, bazı ülkeler gelişmeleri yalnızca izlemekle yetinirken, bazıları ise oyunun kurallarını yeniden yazmaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yabancı yatırımcıya yönelik destek paketi de tam olarak bu ikinci yaklaşımın güçlü bir örneği.

Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler ve küresel sermayenin güvenli liman arayışı, aslında doğru hamlelerle büyük fırsatlara dönüşebilecek bir süreci işaret ediyor. Bakanlığın hazırladığı yeni paket, bu fırsatı görme ve değerlendirme iradesinin somut bir yansıması niteliğinde.

Paketin içeriğine bakıldığında, klasik teşvik anlayışının ötesine geçildiği görülüyor. Yurt dışından sermaye girişini teşvik eden düzenlemeler, yabancı yatırımcılara özel vergilendirme modelleri ve üretim ile ihracatı destekleyen kurumlar vergisi indirimleri, Türkiye’nin yalnızca “yatırım çekmek isteyen” değil, aynı zamanda “yatırımcıyı anlayan” bir ekonomi politikası benimsediğini gösteriyor.

Burada asıl önemli nokta şu: Dünya ekonomisinde belirsizlik arttıkça, yatırımcılar artık sadece yüksek getiri değil, öngörülebilirlik ve güven arıyor. Türkiye’nin attığı bu adım, tam da bu iki beklentiye cevap vermeyi amaçlıyor. Vergi avantajları, hukuki kolaylıklar ve sermaye girişini hızlandıracak düzenlemeler, Türkiye’yi bölgesel bir üretim ve finans üssü haline getirebilecek potansiyele sahip.

Daha da önemlisi, bu paket kısa vadeli bir “sıcak para” çekme stratejisinden ziyade, uzun vadeli doğrudan yatırımları hedefliyor. İmalatçı ve ihracatçıya verilen destekler, ekonominin yapısal dönüşümüne katkı sağlayacak bir perspektif sunuyor. Bu da Türkiye’nin büyümesini daha sürdürülebilir bir zemine taşıyabilir.

Eleştirenler, vergi indirimlerinin kamu gelirleri üzerindeki etkisine dikkat çekebilir. Ancak unutulmamalı ki, doğru tasarlanmış teşvikler bir maliyet değil, aksine geleceğe yapılan yatırımdır. Daha fazla yatırım, daha fazla üretim; daha fazla üretim ise daha fazla istihdam ve vergi tabanı demektir.

Sonuç olarak Türkiye, küresel belirsizlikleri bir tehdit olarak görmek yerine, stratejik bir avantaja dönüştürmeye çalışıyor. Eğer bu paket etkin ve kararlı bir şekilde uygulanırsa, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde yatırım haritasında çok daha güçlü bir konuma yükselmesi sürpriz olmayacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Riskler yüksek! Yatırımcı ne yapmalı? 30 Mart 2026
İşsizlik düştü ama istihdam geriledi 25 Mart 2026
Petrolde fiyat şoku ne kadar sürecek? 15 Mart 2026
Hürmüz kilitlendi dünya enerji şoku yaşıyor! 07 Mart 2026
Milyonların cevabını aradığı soru: Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? 05 Mart 2026
Borsada ralli bitti mi, şekil mi değiştiriyor? 01 Mart 2026
Türkiye otomotivi için kritik viraj 22 Şubat 2026
Mart ayı Merkez Bankası için 'pas ayı' mı olacak? 15 Şubat 2026
Borsada 16500 senaryosu: Düzeltme kaçınılmaz mı, yatırımcı ne yapmalı? 09 Şubat 2026
Altın coşunca 'mini'ye talep arttı 28 Ocak 2026