Türkiye’nin yeterli depolama alanı yok

Oruç Kaya

DepOrtak kurucu ortağı

Bugün Türkiye’de en az 40 milyon metrekare depolama alanı olması gerekiyor.

Maalesef ölçülebilen 12 milyon metrekaresi İstanbul ve Kocaeli olmak üzere, Türkiye geneli için toplam depolama alanı yaklaşık 20 milyon metrekare tahmin edilebilir. Gelecek 5 yıl içinde ilave 25 milyon metrekare depolama alanına ihtiyaç duyulacak. Depolama sektöründe yakın gelecekte, 215 bin kişiye istihdam sağlanırken 20,8 milyar dolar ciro ve 7,6 milyar dolar iktisadi katma değer elde edilebilir.

Yatırımlar için uygun nitelikli yeterli depolama alanlarına ihtiyaç var. Sağlıklı sürdürülebilir büyüme ve refah artışı için ülkemiz, ülkemizdeki yatırımcıların yanı sıra her yıl yaklaşık 15 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım almalıdır. Doğrudan yabancı yatırımların da en az yarısı, depolanması zorunlu olan “mal” yani “üretim, toptan, perakende” sektörü olabilmelidir. Bu da her yıl ilave 500-550 bin metrekare depolama alanı gerektirir. Yeterli sayıda ve büyüklükte nitelikli depolama alanı olmaz ise, yatırımlar yeterli olanda ülkemize gelmez, çünkü üretim ve satış için yeterli depolanma alanları zaruridir.

e-ticaret, depolama alanına ihtiyaç artırdı

e-ticaret, klasik perakendeye göre 3 kat daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyuyor. Her 30 milyar TL’lik e-ticaret satışı için en az 120 bin metrekare depolama alanı gerekebiliyor. Buna göre, depolanan ve dağıtılan yaklaşık 550-600 milyar lira değerindeki e-ticaret ürünleri için ülkemizde yaklaşık 2,4 milyon m2 e-ticaret amaçlı depolama alanı olması gereklidir. Ayrıca, iadeler de, e-ticarette daha fazla depolama alanı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.