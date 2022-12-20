Türkiye’siz kurulan masalar…

AK Parti hükümetinin, bizzat AK Partili isimler tarafından açıklanan dış politikadaki amacıydı “değerli yalnızlık”. Uzun “uğraşlar” sonunda, bu amaca ulaşıldı; Artık Balkanlar gibi, Karadeniz gibi, Türkiye’nin “arka bahçesi” konumundaki alanlarda bile uluslararası masalar Türkiye’siz kuruluyor.

Türkiye’nin dışlanmasının ilk görünür örneği 2018’de yaşandı; İtalya’da yapılan Libya’da savaşan tarafları uzlaştırma toplantısına Türkiye de davetliydi. Oldukça üst düzeyde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir heyetle katıldı Türkiye o toplantıya. Ancak Türk heyeti “toplantıya ara verildi” sanırken, ABD’sinden, Avrupa ülkelerine, Libya’nın komşularına kadar tüm heyetler, yan salonda “korsan toplantı” düzenleyiverdiler. Fuat Oktay bu dışlanmışlık karşısında çareyi toplantılar bitmeden İtalya’yı terkedip, Türkiye’ye dönmekte buldu o dönemde.

G-20’DE ERDOĞAN’SIZ ZİRVE

Türkiye’nin kritik toplantılardan dışlanmasının ikinci görünür örneği Endonezya’da gerçekleşen G-20 zirvesinde yaşandı. Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temsil ettiği zirve toplantısı devam ederken, Polonya’ya bir füze düştü. Füzenin Rusya tarafından atılmış olma ihtimali karşısında zirve için Bali adasında bulunan G-20 içindeki NATO ülkeleri, yanlarına Japonya Başbakanı’nı da alarak acil bir toplantı düzenlediler. O sırada Bali’de olan Erdoğan ise bu kritik toplantıya çağrılmadı. Masa, Türkiye’siz toplandı.

TÜRKİYE, BALKAN ZİRVESİNE DE DAVET EDİLMEDİ

Türkiye’nin davet edilmediği kritik zirve toplantıları özellikle son bir yıl içinde iyice sıklaştı. Bali’de Erdoğan’ın davet edilmediği “Polonya’ya düşen füze” zirvesi, olağanüstü bir toplantı idi. Ancak artık “olağan, önceden planlanmış zirve toplantılarına” bile davet edilmemeye başladı Türkiye.

Son örnek Tiran’da gerçekleşen Balkan zirvesi. O kadar ki, Türkiye davet edilmesin diye zirvenin adı “Batı Balkan” olarak koyuldu, böylece Balkanlar’ın doğusunda toprağı olan Türkiye, “arka bahçesinin” görüşüldüğü masaya dahil edilmedi. “Batı Balkanlar” toplantısını organize edenin bizzat Avrupa Birliği olduğunu da ayrıca vurgulamak gerek elbette.

BÖLGESEL PROJELERDEN DE DIŞLANMA BAŞLADI

Sadece kritik zirve toplantıları değil, bölgesel projelerden de dışlanmaya başladı Türkiye.

Son örnek çok yeni; Geçen hafta yine Avrupa Birliği’nin girişimiyle, Macaristan, Romanya, Azerbaycan ve Gürcistan arasında enerji işbirliğine ilişkin kritik bir anlaşma imzalandı. Anlaşma uyarınca, Azerbaycan’da üretilecek elektrik, Karadeniz’den geçecek kablolarla Romanya’ya, oradan da Macaristan’a iletilecek. Haritada bu dört ülkenin olduğu alana bakıldığında, tam ortada Türkiye’nin yer aldığını görmek mümkün. Ancak tam ortadaki ülke, bu kritik enerji anlaşmasında özenle dışarıda bırakılmış, belli.

AK Parti hükümetinin, Türkiye’de seçime aylar kala yanında duran tek “dostu” Putin kalmış gibi görünüyor.

Tabi bir de, Putin-Erdoğan görüşmesinde ele alınan “üçlü zirve” hayata geçerse, Esad’ı da “AK Parti’nin kalan dostları” listesine eklemek mümkün olacak...