Türkiye’ye 2 milyar Euro getirdik, 5 yılda 10 milyar Euro yatırım planımız var

RÖNESANS Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Hatem, bir süre önce Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ve Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp’in onayını alarak şirketin hisselerinin halka arzı için çalışma başlattı.

Rönesans Enerji hisselerinin halka arzı çalışmalarında temel hedef şöyle konuldu:

Şu anda kurulu gücü 166 megavat olan 6 HES’imiz var. Rüzgar ve güneş projelerinden devam eden yatırım portföyümüz 743 megavat. Hisselerimizin halka arzıyla bu yatırımların finansmanına kaynak sağlar, toplam kurulu gücümüzü 1000 megavata çıkarabiliriz.

Halka arz hazırlıkları sürerken Rönesans İnşaat’ın yurt dışındaki bazı projelerinde iş ve işbirliği yaptığı TotalEnergies’in 2030’a dönük hedefi dikkatlerini çekti:

Dünyada kurulu yenilenebilir enerji gücü 18 bin megavat olan TotalEnergies, 2030’a kadar bu gücü 100 bin megavata çıkarmayı hedefliyor.

Bu hedefleri üzerine TotalEnergies’e Türkiye’de ortak yatırımı teklif etmek gündeme alındı. Grubun yönetimiyle bağlantı kuruldu:

Türkiye’de GES ve RES yatırımı fırsatları var. Gelin 2030 hedeflerinizin içine Türkiye’yi de alın. Bizim elimizde 743 MW'lık GES ve RES lisansı, projesi var. Bu yatırımları birlikte yapalım.

TotalEnergies yönetimine şu hedef verildi:

Türkiye’de birlikte GES ve RES’le, depolamalı bölüm de dahil 2 bin MW’lık kurulu güce dönük yatırım yapabiliriz.

2 bin MW’lık ek kurulu gücün hızla devreye girme fırsatı TotalEnergies’in yönünü Türkiye’ye çevirdi. 2007’de kurulan Rönesans Enerji ile ortaklık görüşmeleri başladı. Sonunda 21 Temmuz 2023 günü İstanbul’da Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ile TotalEnergies Doğalgaz, Enerji ve Yenilenebilir Enerji Başkanı & Yönetim Kurulu Üyesi Stephane Michel ortaklık için imzayı attı:

TotalEnergies, Rönesans Enerji’nin yüzde 50’sini satın aldı. Şirket, yeni ortaklık yapısıyla Türkiye’ye toplam 2 milyar Euro’luk yatırım yapacak. Kurulu gücü 2 bin MW’a çıkacak.

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Rönesans Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Hatem ve Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Baki ile buluştuk, TotalEnergies-Rönesans Enerji ortaklığını, Mersin-Adana-Gaziantep (MAG) Yüksek Standartlı Demiryolu projesi için UKEF’den sağlanan 781 milyon Euro’luk krediyi, holdingin gelecek planlarını konuştuk.

Emre Hatem, TotalEnergies’i Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımına çekebilmenin önemine değindi:

Rönesans Enerji’nin kurulu gücünü 2 bin megavata çıkarmak için 2 milyar Euro yatırım yapılacak. Bu güce ulaşmak için satın almalar da gündeme gelebilecek. Yatırım için TotalEnergies ülkemize 1 milyar Euro getirmiş olacak.

İpek Ilıcak Kayaalp araya girdi:

2 milyar Euro’luk yatırım 5 yıllık süreçte gerçekleşecek. Rönesans Enerji olarak yüzde 100 yeşil enerji portföyüne sahibiz ve böyle devam edeceğiz.

Bu noktada şu bilgiyi paylaştı:

Rönesans Grubu olarak bugüne kadar Türkiye’de yerli ve yabancı ortaklarımızla yaklaşık 7 milyar Euro’luk yatırım projesini hayata geçirdik. Ülkemize 2 milyar Euro’luk doğrudan yabancı sermaye girişine vesile olduk.

Yeri gelmişken Rönesans Grubu olarak gelecek 5 yıllık yatırım hedeflerine değindi:

Ülkemize yatırım yapma konusundaki iştahımız önümüzdeki dönem için de artarak devam ediyor. 5 yılda ülkemize 10 milyar Euro’luk yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Emre Hatem, TotalEnergies’le ortaklığın yaratacağı etkiyi şöyle açıkladı:

Bu ortaklık, Türkiye’nin en büyük 3 yeşil enerji şirketinden biri olma hedefi doğrultusunda attığımız çok güçlü bir adım oldu.

Ortaklığın ardından hemen yatırım düğmesine basacaklarını kaydetti:

743 MW’lık RES ve GES proje stokumuzun 182 MW’lık kısmı için birkaç ay içinde yatırıma başlayacağız. Bu yatırımı 2024 sonunda tamamlamayı öngörüyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

Türkiye Ulusal Enerji Planı’ndaki 2028 yılına kadar gerçekleştirilmesi öngörülen yeşil enerji yatırımlarının yaklaşık yüzde 7’sini TotalEnergies ile birlikte gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımlar sayesinde yılda 1 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçmiş olacağız.

St. Petersburg’ta inşaat ile yola çıkan Rönesans, faaliyetleriyle Türkiye dahil 30 ülkeye uzandı. “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde 24’üncü, Avrupa’da 8’inci sıraya yükseldi. Cirosunun yüzde 70’ini yurt dışından sağlar hale geldi.

TotalEnergies ortaklığı, Rönesans’ın enerji sektöründeki çıtasını oldukça yukarı çıkaracak gibi görünüyor…

Ciromuz 4 milyar Euro’yu bulacak

RÖNESANS Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Adana’da Cezayir’in ulusal doğalgaz ve petrol şirketi Sonatrach ile yatırımlarına işaret etti:

Sonatrach ile ortak 1.8 milyar dolara polipropilen tesisi kuruyoruz.

Rönesans Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Hatem, araya girip Türkiye’nin bu alandaki ithalat verileri üzerinde durdu:

Türkiye, yılda 2.5 milyon ton polipropilen tüketiyor. Yılda 1.5-2 milyar dolarlık ithalat söz konusu oluyor. Bizim tesis devreye girdiğinde 470 bin ton üretecek.

İpek Ilıcak Kayaalp, Adana’da bir de konteyner limanı projelerinin olduğunu bildirdi:

Konteyner limanı için 1 milyar dolarlık yatırım planlanıyor.

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Baki, bir soru üzerine grup cirosunun yüzde 80’inin inşaat sektöründeki faaliyetlerinden sağlandığını kaydetti.

İpek Ilıcak Kayaalp, önümüzdeki dönemde grup cirosunda sanayi ve enerjinin payının artacağına işaret edip ekledi:

Bu yılı 4 milyar Euro’luk ciro ile kapatacağımızı öngörüyoruz.

Rönesans’ın bu yıl 30’uncu yılını kutladığını vurgulayıp, ana iş kollarının altını çizdi:

İnşaat, gayrimenkul, kamu-özel işbirliği, enerji ve petrokimya olmak üzere 5 iş kolunda ana müteahhit ve yatırımcıyız.

Yarattıkları istihdama da işaret etti:

30 ülkede, 64 farklı milletten 30 bini aşkın kişiyi istihdam ediyoruz.

Finansman bulma kabiliyeti güçlü kaslarımızdan biri

RÖNESANS Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, grubun en güçlü kaslarından birinin de finansman bulma kabiliyeti olduğunu belirtip sürdürdü:

Küresel işbirlikleri bizim için çok önemli. En önemlisi de doğru işbirlikleri kurmak. İş ortaklarımızla uzun süreli güvene dayalı ilişkiler geliştiriyoruz. Fransa merkezli Meridiam, Japon Sojitz, Güney Koreli Samsung C & T iş ortaklarımız arasında yer alıyor.

Ardından ekledi:

EBRD gibi finansörlerle, IFC ve GIC gibi hissedarlarla birlikte hareket ediyoruz.

Bu noktada Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren projesine değindi:

Projenin ihalesi Ulaştırma Bakanlığı iştiraki AYGM tarafından gerçekleştirildi. Rönesans Holding’e bağlı REC ihaleyi kazandı. Projenin finansmanında ana garantör UK Export Finance oldu.

Projenin 300 kilometrelik güzergahı kapsadığını kaydetti: