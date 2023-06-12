Türkiye’ye gelmek için sabırsızlanıyorum

Vista Turizm Yönetim Kurulu Başkanı, Hacı Ömer Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Başkanı Dilek Sabancı davet etti:



- Viyana’da yaşayan ünlü modacımız Atıl Kutoğlu, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Katharina Nehammer’in himayesinde Türkiye’deki depremzede çocuklar yararına bir defile düzenliyor, birlikte izleyelim.



Palais Hansen Kempinski Viyana’nın defile için özel düzenlenmiş lobisindeki sandalyelerin üzerindeki tanıtım broşürlerine baktım:



• Building Bridges, Fashion Show (Köprüler İnşa Etmek, Moda Şovu)…



• Defileyi Avusturya Kızılhaç’ı da destekliyor.



Atıl Kutoğlu’nun 75 parçalık sonbahar-kış ve resort kreasyonlarını 28 mankenin sergilediği defileye Avusturya Kadın, Aile ve Uyum Bakanı Susanne Raab, Avusturya eski Başbakan Yardımcısı Susanne Riess-Hahn, TV yıldızı Arabella Kiesbauer, Kontes Melissa Von Faber-Castell, prenses Mahkameh zu Schaumvurg-Lippe, prenses Camilla von Habsburg katıldı.



Defileyi Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve eşi Azize Ceyhun, Türkiye’nin BM Nezdindeki Büyükelçisi Levent Eler ve eşi Ayten Eler, Türkiye’nin AGİT Nezdindeki Büyükelçisi Hatun Demirer, Prof. İlber Ortaylı, iş insanları Salih Boz ile Ahmet Eler de izledi.



Defilede sahneye çıkan mankenler arasında top model Kathrin Werderitsch, eski Avusturya güzeli Anna Huber ve Fashion TV’nin sahibi Mishel Adam’ın top model eşi Maria Adam Lisowski de yer aldı.



Defile gecesinde Atıl Kutoğlu imzalı iki farklı kostümle konukları karşılayan Katharina Nehammer, finalde şu mesajı verdi:



- Türkiye ve Suriye’de depremden çok ağır şekilde etkilenen, travma yaşayan çocuklara dönük yardım projelerini çok önemsiyorum. Yakın dostum Atıl Kutoğlu’nun defilesi depremzede çocuklara yardım için önemli bir organizasyon oldu.



Ardından ekledi:



- Bu defile Atıl Kutoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz projelerin ilk adımı…



Atıl Kutoğlu, 11 ilimizi vuran 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinin hemen ardından düzenledikleri kampanyada ilk aşamada 50 bin Euro’luk destek topladıklarını bildirdi:



- Depremzede çocuklar yararına defile fikrimi Katharina’ya anlattığımda çok heyecanlandı ve “Hemen yapalım” dedi. Böylece bu anlamlı defile için birlikte çalıştık.



Depremde hayatını kaybeden 50 bini aşkın vatandaşımız arasında yakın dostlarının da olduğunu vurguladı:



- Depremde kaybettiğimiz canlarımız, ampüte olan çok sayıda insanımız hepimizin yüreğini yaktı. Ancak, hayat devam ediyor. Bir moda tasarımcısı olarak insanları mutlu edecek tasarımlar sunmayı sürdürmem gerektiğini düşünüyorum.



Katharina Nehammer, defile sonrası sohbette Türkiye’ye çocukluk döneminde bir kez geldiğini anlattı:



- Bodrum’da Magic Life’ın tesisinde kalmıştık. İstanbul’a hiç gelemedim. Atıl ile birlikte İstanbul’a gelmeyi düşünüyorum.



Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, defilenin “Katharina Nehammer himayesinde” gerçekleşmesinin öneminin altını çizdi:



- Atıl Kutoğlu, Avusturya’da çok değer verilen bir modacımız. Katharina Nehammer ile dostlukları bizim için çok kıymetli. Atıl Kutoğlu, Avusturya-Türkiye ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesinde önemli rol oynuyor, oynamayı da sürdürecek.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 28 Mayıs’taki seçimin ardından kutlamak üzere aradığını kaydetti:

- Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanımıza “Türkiye’ye gelmek için sabırsızlanıyorum” dedi.



Cumhurbaşkanımız da yeni dönemde Avrupa’daki ilk ziyaretleri arasında Avusturya’nın yer alması yönündeki düşüncesini paylaştı.

Araya pandeminin de girmesiyle son birkaç yıl defile yapmayan, bir anlamda “sessiz” kalan Atıl Kutoğlu, “Building Bridges Fashion Show” ile Viyana’ya bir kez daha damgasını vurdu.



Kutoğlu, Viyana’daki iki butiği ile faaliyetlerini sürdürüyor. Tasarımlarının üretim aşamasını İstanbul’daki atölyesinde gerçekleştiriyor. Kilo başına 200 Euro’luk ihracat geliri ile çıtayı oldukça yukarıda tutuyor…

250 tişört ile 25 bin Euro topladılar

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Katharina Nehammer, Atıl Kutoğlu’nun defilesini planlarken birlikte depremzede çocuklar yararına kaynak toplama konusuna da kafa yordular.

Atıl Kutoğlu, defile galasında yardımlara kapıyı açmak için kendi adını taşıyan 250 tişört hazırladı. Her biri 100’er Euro’dan konuklara satıldı, 25 bin Euro toplandı.

Kutoğlu’nun Katharina Nehammer için tasarladığı bir elbise 5 bin Euro’dan satışa konuldu. Vista Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı, bağış amacıyla söz konusu elbiseye 10 bin Euro ödedi.

Viyana’dan dönerken Atıl Kutoğlu’na toplanan fonun ne kadara ulaştığını sordum, şu yanıtı verdi:



- Şu ana kadar 150 bin Euro’ya ulaştık. Arkası gelebilir, rakam büyüyebilir…

Avusturya Başbakanı’nın eşi, binlerce depremzede çocuğa destek oluyor

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Atıl Kutoğlu’nun Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Katharina Nehammer’in himayesinde gerçekleşen defilesi sonrası ülkedeki gazetelerde yer alan haberleri sosyal medya hesabından paylaştı:

• Başbakan’ın eşi Katharina Nehammer, Afrika’ya yaptığı yardım gezisinin ardından, Avusturya Kızılhaç ve yıldız modacı Atıl Kutoğlu ile birlikte, Şubat ayında 52 bin kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde binlerce çocuğa destek oluyor.

Ozan Ceyhun, sosyal medya hesabından defileyle ilgili şu mesajı yayınladı:

• Değerli dostumuz Katharina Nehammerve değerli arkadaşım Atıl Kutoğlu tarafından organize edilen defile Viyana’da unutulmayacak…

Ozan Ceyhun, bir başka sosyal medya paylaşımına eşi Azize Ceyhun ile birlikte Dilek Sabancı ile çekilmiş fotoğrafını koyup ekledi:

- Değerli dostumuz Dilek Sabancı, sevgili Katharina Nehammer ve değerli arkadaşım Atıl Kutoğlu tarafından organize edilen depremzede çocuklara yardım amaçlı defileye bizzat katılarak ve destekleyerek bizleri çok mutlu etti.