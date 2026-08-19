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Şimdi aktaracağım paylaşım konusu vesilesiyle peşinen şunu söyleyebilirdim:

Bugüne kadar yapay zekâ konusunda gördüğüm en ilginç fikirlerden birisi…

İtiraf edeyim, “X” benim yaşam alanım değil.

Ama arada bir orada çok ilgimi çeken bazı şeyler görüyorum.

Geçen gün işte böyle bir paylaşıma rastladım.

Mustafa Akın’ın yarattığı çok ilginç nanoGPT

Mustafa Akın adlı bir kullanıcı şu paylaşımı yapmış:

“NanoGPT ile 25M parametrelik, hayatında 2000 saat Türk dizisinden başka HİÇBİR ŞEY görmemiş bir dil modeli eğittim.

Dünya bilgisi yok.

Matematik yok.

Sadece entrika, dedikodu, miras kavgası var…”

İlk bakışta ne var bunda deyip geçmiş olabilirsiniz, lütfen bir kere daha okuyun…

Cidden böyle bir dil yaratmış mı yoksa bizle kafa mı buluyor anlamadım, ama hiç önemli değil.

Fikir harika…

Nasıl bir dünya bu nanoGPT dizi dili?

Sizce dünyanın en önemli olayı nedir?

Düşünebiliyor musunuz…

Bir yapay zekâ dili yaratmış…

Bu “zekânın” bütün dünyası Türk dizileri…

“İlişki” diye yazarsanız, cevap hazır:

“Yasak Elma…”

“Aşk” derseniz, “Aşk-ı Memnu”; diğer adıyla “Bihter-Behlül-Adnan”

“Mertlik” diye yazarsanız “Polat Alemdar…”

“Klas adam” derseniz mazallah “Burhan Altıntop…”

“Çapkın” derseniz bir tek çapkın tanırız, o da “Ferit Korhan…” Yalı çapkını yani…

İşte böyle bir dünya nanoGPT’nin “dizili yapay zekâsı…”

Böyle bir yapay zekânın monte edileceği beden kim olur?

Kimdir bu zekânın içine monte edildiği beden diye sorarsanız..

Benim aklıma “Truman Show” filmindeki Jim Carrey geliyor.

Devasa bir fanus içinde yaşayan yapay bir şahsiyet.

Asıl proje bu değil, ikincisi

Ancak asıl ilginç proje Mustafa Akın’ın ikinci paylaşımında geliyor.

Akın, bu nanoGPT dilin aynısını “konuşan kafalar” için de yapmayı planlıyormuş.

Projesini şöyle anlatıyor:

“Hepsini bir odaya koyup sabaha kadar konuşturacağım…”

Hani şu her akşam iktidara yakın veya muhalif kanallarda saatlerce konuşan kafalar var ya…

Tamamen onların konuştuklarından ibaret bir yapay zekâ dili yaratacakmış.

Altıya bölünmüş bir ekran içinde altı kutu

“Brrrrr” dedim içimde.

Ensemde soğuk bir rüzgâr esti.

Akşam en kıymetli saatlerde herhangi bir haber ekranını açın…

Manzara şöyle:

Ekran altı kutuya bölünmüş…

Altı kutuda birbirine benzeyen 6 kafa…

Dünya Kupası final maçının devre arasında sahneye çıkan Muppet Show karakterleri geliyor nedense aklıma…

En sol üstteki konuşurken, iki sağındaki ona itiraz ediyor.

Aynı esnada alt en sağ ve onun yanındaki uyuyor.

Yayın sırasında cep telefonuna bakanlar ne düşünüyor?

Üst ve alt ortadakiler genellikle boş zamanlarını ellerindeki cep telefonundan “X’te” bize “Küfür” veya “Yaşasın” var mı diye bakarak geçiriyorlar.

Hangisi gelirse memnunlar.

En kötü ihtimal hiç tepki gelmemesi.

O an boşu boşuna konuşuyorlar psikozuna giriyorlar.

Ama Allah’tan, sayıları o kutudaki kadar insan da onları izliyor ve anında “X’ten” saydırmaya başlıyor.

İşte o an hepsi mutlular…

Ve onun verdiği moralle yeniden girişiyorlar.

Nano konuşan kafa GPT’ye soruyorsunuz

Şimdi Mustafa Akın adlı X kullanıcısı onların hepsini bir odaya sokup konuşturacak ve bunlardan bir yapay zekâ dili yaratacak.

Düşünebiliyor musunuz…

NanoGPT’ye soruyorsunuz;

“Sizce tarihin en önemli siyasi olayı nedir?”

Cevabı sıfır zaman süresiyle geliyor:

“Butlan…”

“İkinci en önemli olay nedir diye soruyorsunuz…

Cevap yine aynı sıfır zaman süresi ile geliyor:

“Butlan…”

Konuşan kafa nanoGPT’si ile sohbet odasına girince

Projeyi okurken çok eğlendim.

İnşallah gerçekleştirir bu projeyi.

Konuşan kafa âleminin de çok mutlu olacağına eminim.

Uykularını ekranda aldıkları için, kanallardaki tartışmalar bitip evlerine dönünce bu yapay zekâ ile sohbet odasına girip, saatlerce oyalanabilirler.

Nano konuşan kafa GPT daha renkli bir dünya yaratabilir mi?

Yine de karasarlı olmamak lazım.

Şöyle bir ihtimal de var…

Bu yeni yapay zekâ dili, elindeki konuşan kafa malzemesinden öyle bir dünya yaratabilir ki; organik zekâlı konuşan kafaların yarattığı âlemden daha renkli olabilir.

Mümkün mü…

Mümkün tabii…

Mesela elindeki bu derin malzemeye bakıp ondan Leman dergisi lezzetinde bir mizah dünyası da yaratabilir…

Şu hayranlık verici tabloya siz de bir bakar mısınız?

Kendinden emin “Butlan’ı” anlatırken, tam o sırada Orta Doğu’dan gelen bir haber üzerine, eline değneği alıp onun verdiği uzmanlık gücüyle Hürmüz Boğazı’ndan tanker geçişinin termodinamik yapısını anlatmaya başlayan adamın, üç dakika sonra Venezuela’dan gelen deprem haberi üzerine Marmara’nın altındaki fayların kırılma katsayıları ve tektonik yapıları üzerine konuşmaya başlamasını hayranlıkla izler, 6 kutudaki öteki 5 kafanın bu konudan bile ekranda kavga çıkarmayı başarmasını da büyük takdirle izlerdik.

Yani ön yargılı olmamak lazım.

Bakalım Mustafa Akın projesini bir tamamlasın, sonuçlarına hep birlikte bakarız.

Buraya kadar tamamen bir şaka olarak yazdım.

Ama şakayı kenara bırakıp haber kanalı meselesine bir de ciddi biçimde bakalım.

Konuşan kafa bağımlıları bu dili kendi kendilerine yarattı bile

Ülkemizde bazı insanlar Mustafa Akın’ın tasarladığı bu yapay zekâ dilini kendi kendilerine yaratmış durumdalar.

Çünkü bu programların bağımlısı insanlar da var.

Akşamları haber kanalları arasında küçük bir volta atın, o dünyanın nasıl bir şey olduğunu üç beş dakika içinde görebilirsiniz.

Peki Mustafa Akın’ın bu nanoGPT yapay zekâ dilinin dünyasında yaşayabilecek insanlar toplumun yüzde kaçıdır?

Yani toplumun yüzde kaçı, ekranlardaki “konuşan kafaların” konuştuğu üç beş konu ile ilgili…

Mesela geçen pazar insanlar haber sitelerinde ne okudu?

Elimde bazı rakamlar var ama önce geçen Pazar günüyle ilgili bir bilgi vereyim.

Geçen Pazar “10 Haber” sitesinin gün boyunca en çok okunan 10 haberi neymiş baktım.

Sonuç şu:

1- Dağın altına ikiz tünel inşa ediliyor: Bitince Ürkütücü Çubuk Beli pas geçilecek.

2- Bilim-Teknoloji — Çölün ortasında 60 derece sıcağa direniyor çünkü klima sistemi var

3- CHP’li Yazgan’ı ağırlayan kadın neden video çektiğini anlattı: “Havlu vermek için banyoya girdiğimde”

4- Bilim-Teknoloji — Bilim en büyük soruyu yanıtladı: Dünyada yaşam iki farklı kaynakta başladı, sonra birleşti

5- Süleymancıların dinden zenginleşmesi: Cemaat parayı vakfa bağışlıyor, vakıf şirkete yolluyor, şirket de patrona

6- Ertuğrul Özkök — Dan Brown’ın en büyük sırrı iki kadının iki Türk gazetesindeki ölüm ilanında saklı olabilir mi

7- Spor — Bu ne tahammülsüzlük (Küçük çocuğun formasının çıkarılmak istenmesi)

8- ABD’deki Demokratik Sosyalistlerin bir numaralı destekçisi HasanAbi’yi tanıyor musunuz

9- Bilim-Teknoloji — Güneş tutulması beklenenden erken gelecek: Bu kez Türkiye’den de görülebilecek

10- Çevre — Kendi kendini temizleyen sadece üç deniz var, biri Türkiye’de

Akademisyenler, iş insanları, sanatçılar, siyasetçiler

T24 ve 10 Haber daha çok iş insanları, akademisyenler, sanatçılar, siyasetçilerin okuduğu bir haber sitesi…

Yani eğitimli insanlar.

İlk 10 haber içinde, akşamları konuşan kafa programlarında konuşulan tek konular o kadar azınlıktaki…

Belki bir tek “Dayak yiyen CHP milletvekili” olayını konuşmuşlardır.

Anlayacağınız, konuşan kafaların konuştukları ile insanların konuştuklarının birbiriyle ilgisi yok.

En ucuz zaman doldurma formülü: Altılı konuşan kafa prodüksiyonu

Tekrar ediyorum, yukarıda anlattıklarım şakaydı.

Kimse üzerine alınmasın.

Ben de çok iyi biliyorum ki, televizyonculuk çok pahalı bir iş.

24 saat haber yapan bir kanalın prime time saatlerini doldurmasının en ucuz yolu “altılı konuşan kafa prodüksiyonları…”

O nedenle şimdi haberciliğin ciddi boyutuna geçelim.

Büyük kanalların haber programlarının reytingleri ne?

Reuters’in bir araştırmasına göre Türkiye’de halkın yüzde 61’i artık haberlerden uzak durmak istiyormuş.

TİAK verilerine göre, 2024’te Türkiye’de NOW, Kanal D, ATV gibi genel ilgi televizyon kanallarının toplam reytingi içinde haberlerin payı yüzde 15,9’muş.

Bu pay bir yıl önce, yani 2023’te yüzde 17 imiş.

Yani 12 ay içinde 1,1 puan kaybetmiş.

2025 rakamlarını bulamadım ama aynı hızla düşmeye devam ettiğini tahmin ediyorum.

Ekran başındaki her 10 Türk’ten sadece 1’i haber kanalı izliyor

24 saat haber yayını yapan kanallara gelince durum çok daha vahim.

Halk TV, Sözcü TV, CNN Türk, A Haber, TRT Haber, Haber Global gibi kanalların hepsinin toplamının, toplam reyting içindeki payı yüzde 10.

Yani her gece ekran başındaki 10 kişiden sadece 1’i bu kanalları izliyor.

Türkiye’de 15 haber kanalı var.

O 1 kişi de bu 15 kanala bölünüyor…

Gerisini siz hesaplayın..

Mustafa Akın işte bütün bu kanallardaki konuşan kafa programlarını bir odaya kapatıp, oradan bir yapay zekâ dili yaratacak.

Muhteşem bir proje..

Ama işi kolay değil.

Konuşan kafalar yılda 1 milyon 310 bin dakika “laf” üretiyor

15 kanalın her birine her gece en az altışarlık iki takım katılıyor.

Yani 12 kişi…

Bir gecede 12 x 15 = 180.

Haftada 7 gece için 7 x 180 = 1260.

Yani 1260 kişinin her birine gecede 20 dakika konuşma hakkı verilse;

20 x 1260 = 25.200 dakika eder.

Bu hesapla konuşan kafalar sadece 1 haftada 25.200 dakikalık “laf” üretiyor.

Yılda 1 milyon 310 bin dakika eder.

Bu kadar laf gigabaytlar dolusu nanoGPT’yi bile mankafa yapar vallahi.

Oradan çıkacak zekâdan da kime hayır gelir bilemem.

Mustafa Akın’ın işi zor.

Ama değer…