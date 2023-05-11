Uber, Türkiye’de daha fazla sehir hedefliyor

Bestenigar KARA

ABD merkezli uluslararası teknoloji ve mobilite platformu Uber, Türkiye’deki faaliyetlerini artırmayı planlıyor. EKONOMİ’nin haftalık İngilizce yayını TR MONITOR’e konuşan Uber Türkiye, İsrail ve Malta CEO’su Neyran Bahadırlı, 2022’de yakalanan büyüme ivmesini sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek “Daha fazla taksi sürücüsünün uygulamamız aracılığıyla ek kazanç elde etmesi ve hem yerli hem de yabancı yolcuların teknolojimizden faydalanmasını sağlamak amacıyla yıl içinde daha fazla şehre ulaşmayı planlıyoruz” diye konuştu. Uber halihazırda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Mersin, Kayseri ve Hatay olmak üzere dokuz şehirde hizmet veriyor.

Bahadırlı’nın verdiği bilgiye göre, küresel olarak mobilite alanında 2022’yi yüzde 31’lik büyüme ve 14,9 milyar dolarlık işlem hacmi ile kapatan Uber, yine geçtiğimiz yıl, İstanbul çoğunluk olmak üzere, Türkiye genelinde 33 binden fazla taksi sürücüsü tarafından kullanıldı. Uygulamanın 2022’de araç çağırmak için 25 milyon kez kullanıldığını vurgulayan Bahadırlı, bu rakamın 2021’e oranla yüzde 270’lik bir büyümeye işaret ettiğini bildirdi. Bahadırlı “İstanbullular ve İstanbul’u ziyaret eden 159 ülkenin vatandaşı, 2022’de Uber uygulamasını kullanarak kenti gezdi. Bir yolcu, yıl boyunca en fazla 938 defa Uber Taksi çağırdı” dedi. Bahadırlı, Uber uygulamasının Türkiye’deki indirilme sayısının bugün itibariyle 6 milyona ulaştığını da sözlerine ekledi.

Uber’in ilk olarak 2014 yılında Türkiye’ye girdiğini ve UberXL ürünü ile İstanbul’da hizmet vermeye başladığını hatırlatan Bahadırlı “Ancak, bu ürün karşısında haksız rekabet davası açıldı ve 2020’de mahkeme, Türkiye’de Uber’e erişim engeli getirdi” dedi. Uber’in buna itiraz ederek kararı üst mahkemeye taşıdığını ve Ocak 2021’de, Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engelinin üst mahkeme kararı ile kaldırıldığını vurgulayan Bahadırlı “Uber’in taksiler ile faaliyet göstermesine izin verildi. Uber, Türkiye stratejisini bu kararla birlikte değiştirdi ve Uber Taksi lansmanını yeniden yaparak İstanbul’a geri döndü” ifadelerini kullandı.

Türkiye, Uber'in 2022’de en hızlı büyüdüğü ülke oldu

Bahadırlı, Türkiye’nin Uber Taksi ile büyüme potansiyelini kanıtlayarak Uber’in öncelikli ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi. “Uber Türkiye olarak çok iyi sonuçlarla tamamladığımız 2022’de, Uber’in aktif olduğu ülkeler arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk ve 2023 yılında da bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyoruz” diyen Bahadırlı, bu hedef doğrultusunda Ocak 2023’te İstanbul’da Uber Kurye hizmetinin başlatıldığını ve yılın başından bu yana Adana, Bursa, Mersin, Kayseri ve Hatay’da Uber Taksi hizmetinin devreye alındığını vurguladı.



Bahadırlı’ya göre, Uber’in Türkiye’deki en önemli lansmanlarından bir diğeri de Şubat 2022’de başlatılan “Uber Siyah Taksi” ürünü oldu. 8+1 yolcu taşıma kapasiteli lüks minivan araçlarla hizmet veren bu ürünün yıl boyunca büyük ilgi gördüğünü belirten Bahadırlı, “Uber Siyah Taksi’nin 2023’te daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması büyüme planlarımız arasında” dedi.

“Türkiye, Uber için çok değerli bir pazar”

Uber Türkiye, İsrail ve Malta CEO’su Neyran Bahadırlı Türkiye’nin Uber için çok değerli bir pazar olduğunu belirterek “Uber, Türkiye’yi uzun vadeli bir iş ortağı olarak görüyor. 85 milyon nüfusu, 1 milyondan fazla nüfuslu illeri ve turizm hacmi ile Türkiye, Uber için yüksek potansiyele sahip pazarlardan biri” dedi. Türkiye’nin pazar potansiyelini ortaya çıkarabilecek farklı mobilite seçeneklerine ihtiyacı olduğuna da değinen Bahadırlı “Kalabalık nüfusu, dünyanın en çok turist çeken altıncı ülkesi olduğunu ve İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en büyük ve yoğun havalimanı olduğunu düşünürsek, mobilite alanında çok fazla fırsat olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.