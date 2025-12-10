Üç hisse %300’ü aştı biri % 370’i de geçti

Borsa yılbaşından bu yana pozitif bir görünüm sergilerken hizmet sektörü bu ivmeden payını aldı. 130 hisseyi kapsayan BIST Hizmet Endeksi yıl başından bu yana %10,86 yükseldi. Endekste 12 hissenin getirisi %110’u aştı. Üç hisse %300’ün üzerine çıktı, biri ise %374’e ulaştı. Aynı sürede sektördeki 10 hissede kayıplar %30’u geçti ve bir hisse %66’ya varan değer kaybı yaşadı. Pasifik Eurasia Lojistik, yılbaşından bu yana %374’lük oranla BIST Hizmet Endeksi içinde en fazla yükselen şirket oldu. Haziran 2023’te borsaya gelen firma, geçen süre zarfında güçlü bir performans sergiledi. Demiryolu lojistiği alanında iddialı olan şirketin yöneticileri, Çin ile Avrupa arasındaki orta koridor üzerinden lojistik faaliyetlerinde ana oyuncu konumuna geldiklerini belirtiyorlar. Margün Enerji, %349 ile yılbaşından bu yana en fazla yükselen ikinci hisse konumunda. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren güçlü bir ivme sergiledi. Şimdilerde jeotermal enerji alanındaki yatırımlarıyla öne çıkıyor. Denizli ve Manisa’da yer alan, 9 adet Jeotermal Kaynak Ruhsatından ikisinin devrini tamamladı.

En fazla düşen

Borlease Otomotiv, geçtiğimiz kasım ayının ilk haftası en yüksek 33,16 TL’yi gördükten sonra agresif satışlarla birlikte hızla geriledi. Fiyatı, Ekim 2023’teki ilk açılışı 6,58 TL’nin gerisine düştü. Dokuz aylık dönemde geliri %10 azalan ve 1,6 milyar TL dönem sonu zarar açıklayan şirket, borçlarının yeniden yapılandırılması için Halkbank’a başvuruda bulundu.

ZEYNEP'E SOR

HİSSE AL SAT MI, HİSSE AL TUT MU?

Hisse al-sat; düzenli gelir, öngörülebilirlik, pasif kazanç, risk yayılımı. Tahsilat ve boş kalma riski, masraf yükü, düşük likidite, sınırlı artış.

Hisse al-tut; bileşik etki, düşük stres, düşük masraf, trend uyumu, basit model. Yavaş getiri, piyasa döngüsü, pasiflik, şirket riski, azalan likidite.

Gelirini sadece taahhüt işlerine dayandırmak istemiyor. Alımla düzenli gelir sağlayacak

Enka İnşaat’ın İngiltere’de bina almasındaki temel hedefini öğrenebilir miyim? / Ali Çelik

Ali, Enka İnşaat’ın İngiltere’de Park House ofis binasını satın alması, gelir tabanını yalnızca taahhüt projelerine dayandırmayan, döngüsel riskleri azaltan bir yapıyı hedefl ediğini gösteriyor. 18.000 m2’lik bu varlık, Londra gibi yüksek talep ve düşük boşluk oranına sahip bir pazarda konumlandığı için, şirket açısından istikrarlı kira gelirini ve güçlü kurumsal kiracı profilini bir araya getiriyor. Yurt dışı taşınmaz alımları, özellikle büyük müteahhit ve altyapı şirketlerinde nakit fazlalarının değerlendirmede tercih edilebiliyor. Bu tür yatırımlar, projelere bağlı değişken nakit akımlarını dengeleyerek geliri çeşitlendiriyor.

Hisseyi alan fon sayısı artarak 147’ye çıktı. Ancak portföylerindeki hisse sayısı azaldı

Garanti Bankası’nda çıkış olmasına rağmen fonlar neden satıyor? / Esat Akyüz

Esat, Garanti Bankası son bir yıldır dalgalı bir seyir izliyor. Hisse, son olarak 17 Ekim günü 115,40 TL’yi gördükten sonra yönünü yukarı çevirdi. Ancak yukarıda 153 TL bölgesinde satıcıların daha aktif olduğu gözleniyor. Hisse, derinlikli olmasının da etkisiyle hem bireysel hem de kurumsal yatırımcının ilgisine sahip. Her ne kadar iki aya yaklaşan sürede yükselse de fonların satışları daha belirginleşmiş görünüyor. Son bir ayda portföyünde Garanti Bankası hissesini bulunduran fon sayısı 148’den 157’ye çıksa da sahip oldukları miktar %3,9 azalarak 100 milyon lota indi. En fazla satışı YKT fonu gerçekleştirirken kâr realizasyonu öne çıkıyor.

YATIRIM FONLARI

JET fonu küçülse de geniş bir tabana sahip

Ata Portföy’ün yönettiği Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fonu (JET) eylülde hızlı bir küçülme yaşarken, aralığın ikinci haftasında 595,2 milyon TL büyüklüğe geriledi. Portföyün %66,12’si yabancı, %28,01’i yerli hisselerden oluşuyor. Eylüldeki artan nakit çıkışı aralığın ikinci haftasında 13,9 milyon TL’lik kayıpla sürdü. Yatırımcı sayısında kademeli azalma var. Şimdilerde sayı 20.258’e gerilese de tabanı geniş ve %32,37 doluluk oranına sahip. Fon, küresel havacılık ve savunma şirketlerine odaklanan yapısıyla risk seviyesi 6 düzeyinde. Tematik büyüme arayan yatırımcılara hitap ediyor. JET son altı ayda %11,24 getiri sağlarken teknoloji fonlarının %26,02’lik getirisinin gerisinde kaldı. Çoğunlukla bu alanın getirisi, jeopolitik beklentiler ve küresel döngülere duyarlı seyrediyor.

TAHVİL

Kayatur Filo Kiralama, TLREF + %4 faizle 200 milyon TL borçlandı

Kayatur Filo, nitelikli yatırımcılara yönelik 08.12.2025 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+4 düzeyinde bulunuyor. 179 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 05.06.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek.

TLREF+%4 YILLIK FAİZ

8 Aralık 2025 itibarıyla TLREF %39,23 seviyesinde bulunuyor. Kayatur Filo’nun verdiği %4 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFKYTR62611 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AKFEN ENERJİ

Başvuruyu yaptı. Önümüzdeki yıl kurulu gücün %65’i dolar bazlı fiyat garantisiyle çalışacak

Akfen Yenilenebilir Enerji, toplam 548,34 MW kurulu güce sahip 15 lisanslı tesisini 2026 YEKDEM listesine dahil etmek için EPDK başvurusunu tamamladı. Böylece şirketin toplam 869 MW’lık portföyünün %65’i gelecek yıl da dolar bazlı fiyat garantisiyle gelir yaratmaya devam edecek. YEKDEM süresi dolan tesisler ise gelirini piyasa takas fiyatı üzerinden elde edecek. Yenilenebilir enerji üreticileri açısından YEKDEM, fiyat oynaklığını sınırlayan bir çerçeve sağlıyor. Döviz bazlı gelir yapısı, özellikle rüzgâr ve hidroelektrik santrallerinde nakit akışını öngörülebilir kılıyor. 2026’da portföyün üçte ikisinin bu mekanizma içinde kalacak olması, Akfen’in gelir dalgalanmasını önleyecek. Kalan kısmın serbest piyasa fiyatlarına bırakılması ise portföyde esneklik sağlıyor.

İŞBİR SENTETİK

Hindistan’daki tesisinin karşısındaki alanı kiralıyor. Yatırımla kapasitesi aylık 700 tona çıkacak

İşbir Sentetik, Hindistan’da bulunan mevcut tesisinin aylık 450 ton üretim kapasitesini artırmak için harekete geçerek fabrikanın karşısındaki 5.350 m2büyüklüğünde yeni üretim alanını kiraladı. Aylık 10.225 dolara kiralanan alan, yaklaşık 1 milyon dolarlık makine yatırımıyla devreye girecek. Şirket, önümüzdeki ocak itibariyle kapasiteyi kademeli biçimde artırarak Nisan 2026’da aylık 700 tona ulaşmayı hedefl iyor. Bu doğrultuda %99’una sahip olduğu Isbir Mewar’in makine tedariki ve işletme sermayesi için 1,5 milyon dolar sermaye artırımına gidiyor. Teknik tekstil ve sentetik dokuma ürünlerinde kapasite artışı, talebin yükseldiği pazarlarda rekabet avantajı imkanı verebiliyor. İşbir, dokuz aylık dönemde gelirini %4 artırırken dönem sonunda zarar yazdı.

OTOKAR

Zırhlı araç ihracatı için 83,6 milyon dolara anlaştı. Yıl sonuna kadar teslimatları tamamlayacak

Otokar, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçların ihracatına yönelik toplam 83,6 milyon dolar tutarında yeni bir sözleşme imzaladı. Tutar 2024 yılı cirosunun %8,36’sına denk geliyor. Anlaşma kapsamında teslimatlar yıl içinde tamamlanacağı belirtildi. Taktik tekerlekli zırhlı araçlar, savunma sanayinde hem iç güvenlik hem de ihracat pazarlarında talep gören ürün grupları arasında yer alıyor. Teslimatların yıl bitmeden tamamlanacak olması, ciroya kısa vadede katkı sağlama imkanını güçlendiriyor. Bunun da yıl sonu mali tablolarını olumlu yönde desteklediğini gözlemek mümkün olacak. Otokar, dokuz aylık mali tablolarında gelirini %8 artırırken esas faaliyetlerinden ötürü zarardan kâra döndü. Dönem sonunda ise azalmakla birlikte zarar devam ederek 436,3 milyon TL oldu.