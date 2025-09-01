Üç kriterde güçlü öne çıkan 12 şirket

Açıklanan altı aylık mali tablolara göre borsada öne çıkan şirketler yalnızca yüksek kârlarıyla değil, aynı zamanda yatırımcısına sağladıkları getiriyle de dikkat çekiyor. BIST 100 Endeksi’ne dahil hisse başına kârı 5 TL, fiili dolaşım piyasa değeri 10 milyar TL ve yıllık performansı %50’nin üzerinde 12 şirket bulunuyor.

Öne çıkan şirketler

Üç kriteri sağlayan şirketler arasında DO-CO, hisse başına 379 TL kâr açıklayarak listenin en üst sıralarında yer aldı. Hissenin özellikle son beş ayda performansında ciddi bir artış gözleniyor. Gayrimenkul tarafında da tablo güçlü. Emlak Konut GMYO hisse başına 5,3 TL kâr ile öne çıkan şirketlerden. Bu hissede de nisandan bu yana gözlenen performans dikkat çekici. Torunlar GMYO17,3 TL kâr ile istikrarlı görünüm sağlayan bir diğer firma.

Yatırım şirketleri atağa kalktı

Yatırım şirketleri güçlü performanslarıyla dikkat çeken bir diğer grup. Bu gruptan listenin zirvesinde Tera Yatırım yer aldı. Şirket, hisse başına 120 TL kâr açıklarken piyasanın en sert yükselişlerinden birini gerçekleştiren hissesi oldu. Bir yıllık getirisi %3.766 oldu. Graınturk Holding’in hisse başına kârı ise 7,1 TL olurken, ilgi gören bir diğer hisse olarak öne çıktı.

Bankacılık, yazılım ve turizm katkısı

Nisandan bu yana yükselen fiyatı ile dikkat çeken Vakıfl ar Bankası, hisse başına 5,2 TL kâr ile finans tarafında öne çıktı. Logo Yazılım ise 12,1 TL ile teknoloji sektörünün büyüme potansiyelini yansıttı. LDR Turizm ise hisse başına 11 TL kâr gerçekleştirirken Ekim 2024’ten bu yana fiyat performansıyla öne çıkıyor.

ZEYNEP'E SOR

ALT PAZAR MI, YAKIN İZLEME PAZARI MI?

Alt Pazar; köprü işlevi, fırsat imkanı, motivasyon, küçüklerde çeşitlilik. Düşük likidite, yüksek volatilite, kurumsal ilgi zayıflığı, sınırlı bilgi akışı. Yakın İzleme Pazarı; riski gösterme, koruma, yeniden yapılanma, spekülatif getiri. Güven sorunu, düşük likidite, yüksek risk, belirsizlik, sınırlı ilgi.

Büyük ortağın dikkat çeken alımları oldu. Şirkete dair güven verme işlemleri olarak görülebilir

Aksa hissesinde Akkök Holding’in neden alım yaptığı hakkında bilgi alabilir miyim? / Metin Eser

Metin, büyük ortak Akkök Holding’in Aksa Akrilik Kimya’da gerçekleştirdiği pay alımlarında 20–26 Ağustos tarihleri arasında dikkat çekici bir yoğunluk yaşandı. Bu süre zarfında 11 milyon adet hisse alımı gerçekleşirken payı %39,67’ye yükseldi. Gerçekleşen alımlarla birlikte hissenin fiyatında da yukarı yönelim dikkatlerden kaçmadı. Büyük ortak, alımları açıklamakla birlikte gerekçesine dair herhangi bir bilgi vermedi. Bununla birlikte büyük ortakların sıkça vermek istediği güven algısı böylesi alımların ana gerekçesi olabilmekte. Bu işlemlerde de benzer bir durumdan bahsedilebilir. Ancak alımların durması ile fiyat da geriledi.

İki yıldır yatayda dalgalı hareket ediyor. Çıkışın sürmesi için kârın gözlenmesi önemli

Kardemir altı aylıkta zararı sonrasında çıkmaya başladı. Bu ne anlama geliyor? / Seçkin Yurtbay

Seçkin, Kardemir son iki yıldır yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Fiyatı bu süre içerisinde arada taşmalar yaşasa da 21 TL ile 32 TL arasında gidip geldi. Son olarak geçtiğimiz haziran ortasında 21,16 TL seviyelerinde başlayan hareket neticesinde hisse 31,58 TL’ye kadar çıksa da, buradan gelen satışlarla şimdilerde 29,40 TL seviyesinde bulunuyor. Şirket son açıkladığı altı aylık mali tablolarında satışlarını %9 geriletirken dönem sonunda azaltmakla birlikte zarar yazmaya devam etti. Hissenin son çıkışında ise piyasadaki olumlu havanın etkisi var. Yaşanan zarara rağmen fiyat makul seviyelerde olsa da istikrarlı çıkış için kâra dönmesi önemli.

YATIRIM FONLARI

HMG fonu mutlak getiri hedefi yle hareket ediyor

HSBC Portföy’ün yönettiği HSBC Pyş Mutlak Getiri Hedefl i Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (HMG), hisse yoğun yapısıyla yılbaşından bu yana %21,52 yükseliş kaydetti. Son bir yıldaki getirisi %42,57 oldu. Portföyünün %85,35’ini hisseye, %11,40’ını vadeli işlem teminatlarına ayırırken, %3,25’ini de para piyasasında değerlendiriyor. Toplam 4,9 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan HMG, %37,5 doluluk oranıyla öne çıkıyor. Yatırımcı sayısı 7.298’e gerileyen fon, risk alabilen ve aynı zamanda orta ve uzun vadede hisse ağırlıklı portföyleri tercih eden yatırımcılara hitap ediyor. Stratejisi, piyasa dalgalanmalarına rağmen mutlak getiri elde etmek üzerine kurulu. Marttan bu yana ise portföy değeri düşüş kaydediyor. Aynı süre içinde yatırıcı sayısı azalırken gözlenen nakit çıkışı da dikkat çeken bir diğer ayrıntı.

TAHVİL

DYO Boya, %49,47 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

DYO Boya, 28.08.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 70.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %44,50 olurken, bileşik faizi de %49,47’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 182 gün vadeli olup ödeme tarihi 27.02.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %22,19 olacak.

%44,5 YILLIK BASİT FAİZ

29 Ağustos tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,72 seviyesinde bulunuyor. DYO Boya’nın çıkardığı bononun yıllık %44,50 basit faiz oranı, TLREF’in yaklaşık 1,78 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 29.08.2025 olurken piyasada TRFDYBY22622 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TAPDİ OKSİJEN

AVM ve otel hastaneye dönüşecek. Gerekli izinleri almasıyla birlikte harekete geçiyor

Tapdi Oksijen, 2023 yılında satın aldığı İzmir Balçova’daki AVM ve otel kompleksini sağlık turizmine yönelik tam teşekküllü bir hastane olarak dönüştürme projesinde önemli bir aşamaya geldi. Şirket, hastane ana binasının yapılacağı alandaki mevcut yapıların yıkımı için belediyeye başvuru yaptı. Yıkım izninin verilmesiyle birlikte proje çalışmalarının hızla başlayacağı belirtildi. Sağlık turizmi, Türkiye’de son yıllarda öne çıkan sektörlerinden biri. Özellikle yabancı hastalara yönelik modern hastane yatırımları, hem döviz girdisi sağlıyor hem de ülkenin sağlık altyapısını güçlendiriyor. İzmir gibi turistik bölgelerde yapılacak yatırımlar, tedavi ve turizmi bir arada sunarak sektöre ek avantajlar sağlıyor. Bu tür projeler, yüksek katma değerli girişimler olarak görülüyor.

İNDEKS BİLGİSAYAR

Huawei ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Ürün çeşitliliği artarken geliri büyüyecek

İndeks Bilgisayar, Huawei ile Türkiye’de notebook, tablet, giyilebilir teknoloji ürünleri, aksesuar ve router dağıtımı konusunda distribütörlük sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Böylece firma, Huawei’nin geniş ürün portföyünü Türkiye pazarında tüketicilere ulaştırma yetkisine sahip olacak. Bu iş birliğinin uzun vadede satış hacmine ve ürün çeşitliliğine katkı sağlaması bekleniyor. Huawei, dünya çapında 170’ten fazla ülkede faaliyet gösteren küresel bir teknoloji devine dönüşmüş durumda. Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısından akıllı cihazlara kadar geniş bir yelpazede ürün geliştiriyor. Özellikle mobil cihazlar ve giyilebilir teknolojilerde büyüyen bir yapıya sahip. Markanın ürünleri, bireysel ve kurumsal kullanıcılar arasında hayli geniş bir ilgi görüyor.

KIRAÇ GALVANİZ

Bursa’da yeni bir yatırıma gidiyor. Toplam 500 milyon liralık proje 2027’de devreye giriyor

Kıraç Galvaniz, Bursa Nilüfer ‘de toplam 31.332 m2 kapalı alana sahip modern bir üretim tesisi kuruyor. İnşaat ve altyapı yatırımı için yaklaşık 500 milyon TL bütçe ayrıldı. 2027 sonunda devreye girecek proje, özkaynak ve uygun koşullu kredilerle finanse edilecek. Yeni tesis, özellikle enerji ve savunma sanayiine yönelik üretim kapasitesi ile öne çıkacak. Enerji ve savunma, Türkiye’nin son yıllarda büyüme önceliği verdiği sektörler arasında. Bu alanlarda kullanılan galvanizli ürünler, hem dayanıklılık hem de uzun ömürlü altyapı ihtiyaçları açısından kritik rol oynuyor. Üretim kapasitesinin artışı, dışa bağımlılığı azaltırken ihracat tarafında da ek fırsatlar yaratıyor. Bu tür tesis yatırımları, sürdürülebilir üretim teknolojilerinin devreye alınması için de hayli önemli.