Üç lider Mekke imzası atarken evde çocuklar ne dinliyordu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Nereden aklıma geldi bilmiyorum.

Dün Türkiye Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Pakistan Başbakanı’nı “Mekke Anlaşması”na imza atarken gösteren videoyu seyrederken aklıma takıldı.

Acaba bu üç liderin ülkesindeki gençler, insanlar tam o gün en çok hangi şarkıları dinliyorlardı?

BAZILARINIZ “NE ALAKA” DİYEBİLİR ANLATAYIM

Bazılarınız “Ne alaka” diyebilir.

İzah edeyim.

Çünkü bir halkın dinlediği şarkılar o ülke insanların duygu dünyalarını en güzel anlatan sosyolojik verilerdir.

O duygular savaşların en zalim anlarında bile farklı frekanstan konuşur.

O nedenle hemen işe girip, bu üç ülkede bu hafta itibarıyla en çok dinlenen şarkılar listesine baktım.

İmzayı atan iki ülke, Türkiye ve Pakistan’ın en çok dinlenen şarkıları konusunda elimizde sağlam bir veri var.

Spotify ülke listeleri.

Spotify bu listeleri her hafta cuma günü yeniliyor.

PAKİSTAN: PENCABİ POP VE HİP HOP HÂKİM

Pakistan’da şu an en çok dinlenen albüm şu:

Cheema Y & Gur Sidhu’nun “Bermuda Triangle” adlı albümü...

Bu albümün “Rebel” adlı şarkısı çok dinleniyor.

Sözleri Pencap dilinde, ama şarkıda araya “rebel”, “level”, “high”, “sky”, “Billboard”, “lowkey” gibi İngilizce kelimeler sokulmuş.

Daha ilginci Pakistan’la Hindistan arasında neredeyse savaş durumu var ama şarkının içinde yer yer Hintçe kelimeler de görülüyor.

En çok dinlenen ilk 10 şarkıya baktığımızda gördüğümüz tablo şu:

Klasik anlamda bir Pakistan müziği pek yok.

Daha çok “Pencabi pop/hip hop” ve bir de hip hop ile romantik Güney Asya popunun karışımı müzik var.

Yani Mekke Anlaşması’na imza atan liderlerin dünyalarına pek yakın sayılmaz...

PAKİSTAN BAŞBAKANININ SAHNEDE SÖYLEDİĞİ ŞARKI

Bildiğimiz kadarı ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif en çok eski Pakistan film müziklerini seviyor.

Mesela 2018’de Karaçi’de bir gecede orkestraya katılıp Ahmet Rüşdü’nün “Akelay Na Jana” şarkısını söylemiş. 1966 yapımı eski bir filmin müziğiymiş.

TÜRKİYE’DE İLK 10’DA DÖRT BLOK3, ÜÇ MANİFEST

Türkiye listesine gelince...

Bu hafta en çok dinlenen ilk 10 şarkı şöyle:

(*) BLOK3 “Sebebi Yar”

(*) CRUSH “Crush”

(*) Manifest “Toz Pembe”

(*) Manifest “Manifest Live Remix”

(*) Manifest-Ajda Pekkan: “Hileli”

(*) Ezhel: “Bana Ne Bu Sevdalardan”

(*) BLOK3: “Kayıp Kalp”

(*) BLOK3 “Kırgınım”

(*) BLOK3, Poizi: “Çok Güzel Gülüyorsun”

(*) Hadise: “Ara Beni”

İlk 10 şarkıya baktığımızda çok ilginç bir sosyoloji görüyoruz.

Bu sanatçıların hepsinin son 2 yılda yargı, kaymakamlar, valiler ve belediyelerle sorunları olmuş.

Haklarında soruşturma açılmış hatta ceza almışlar.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SEVDİĞİ TÜR MÜZİK NE

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne tür müzik seviyor ve dinliyor?

Bu konuda elimizde çok az bilgi var.

Mesela, Kral TV’nin eski genel yayın yönetmeni Gezegen Mehmet (Mehmet Akbay), bir röportajda Erdoğan’ın “daha çok Türk sanat müziği dinlediğini”, fakat güncel popüler müziği de takip ettiğini söylemişti.

Özellikle iki eser öne çıkıyor: “Benzemez Kimse Sana”.

Erdoğan’ın bunu özellikle Müzeyyen Senar’dan dinlemeyi sevdiği yazıldı.

Bir de Cumhurbaşkanı’nın siyasi geçmişi ile özdeşleştirilen bir şarkı var. “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor...”

Özellikle “Beraber yürüdük biz bu yollarda / Beraber ıslandık yağan yağmurda” dizeleri nedeniyle Erdoğan’la çok özdeşleşmiş bir eser.

SUUDİ ARABİSTAN’DA TİKTOK’LA VİRAL OLMUŞ BİR ŞARKI

Spotify’ın Suudi Arabistan haftalık listesinde, 6 Ağustos 2026 tarihli listeye baktığımızda;

İlk 5 şöyle:

Sabah Mahmod “Aaftani” Pupsies: “Misery” Ali Hatem “Erjaa Alayna” Rami Sabri “Kelma” Nusret El Bader: “El Omr Rah”

1 numaradaki şarkı 15 yıllık bir aşk şarkısıymış. TikTok sayesinde yeniden viral olmuş.

Sabah Mahmod Iraklı bir şarkıcı.

SUUDİ LİSTELERİNDE KÖRFEZ POPU, IRAK MÜZİĞİ AĞIRLIĞI

Şarkının sözleri de terkedilme üzerine.

“Beni bırakıp gittin... Sevgilim bu günah” diyor.

Yani bizde “Seni Bana Katsalar” olayı gibi bir şey olmuş.

Ancak ilginç olanı şu.

Bu ülkelerde son yıllarda “Körfez Popu” denilen ortak bir tarz yükseldi.

Ama Suudi Arabistan biraz farklı.

Listede belirgin bir Irak müziği ağırlığı var.

Bir de Ariana Grande’nin son albümünden bir şarkı.

VELİAHT PRENS YENİ ARAP MÜZİĞİNİ SEVMİYOR

Peki imzayı atan Veliaht Prens Selman ne dinliyor?

Onun hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göre biraz daha fazla bilgi sahibiyiz.

Çünkü bazı mülakatlarında müzik hakkında da konuşmuş.

Mesela 2022’de The Atlantic’e verdiği uzun söyleşide şunu söylemiş:

“Yeni Arap müziğini pek sevmiyorum. Bazıları iyi ama esas olarak eski müzik daha iyi.”

Arkasından şunu eklemeyi de ihmal etmemiş:

“Farklı ülkelerin ulusal müziklerini de dinlemeyi seviyorum.”

Selman, Mekke Anlaşması’na imza atan üç liderden en genci.

1985 doğumlu.

Yani henüz 41 yaşında...

Öteki iki liderle arasında bir kuşaktan fazla var.

Ama müzik konusunda onlardan pek farklı konuşmuyor.

Şu kısa karşılaştırma bize bütün bölgemizle ilgili çok önemli bir karara imza atan üç liderin, ülkelerinde temsil ettikleri insanların dinledikleri müzikten farklı bir zevke sahip olduklarını gösteriyor.

Tabii bunda nesil farkının da etkisi var.

KARŞI MAHALLEDE HANGİ MÜZİKLER DİNLENİYOR

Gelelim karşı iki mahalleye...

Açıkça ifade edilmiyor ama Mekke Anlaşması’nın hedefinde iki ülke var:

İran ve İsrail...

Peki karşıdaki İsrail’de mesela ne dinleniyor?

Spotify İsrail listesine baktım.

İSRAİL’DE EN ÇOK DİNLENEN MÜZİK: MİZRAHİ/AKDENİZ POPU

Bu hafta en çok dinlenen albüm Omer Adam’ın “Mishpacha” albümü.

Albümün ilk şarkısının adı “VeKavod”...

“Aile ve Onur” anlamına geliyormuş.

İlk 10’daki şarkılara bakınca ortaya çıkan tablo şu:

Mizrahi/Akdeniz popu...

Türkiye’deki hip hop hâkimiyeti orada pek yok.

Ama bu liste bize açıkça şunu söylüyor:

İsrail toplumu dinlediği müzik itibarıyla aynı coğrafyadaki Araplardan pek farklı değil.

İRAN’DA SPOTİFY LİSTELERİ OLMAYINCA NEREYE BAKMALI

İran’a gelince...

Müziği hakkında veri toplamanın kolay olmadığı bir ülke burası.

Spotify veya resmî streaming platformlarının (Apple Music vb.) İran içinde resmî bir ülke listesi bulunmuyor.

Çünkü bu platformlar ülkedeki yaptırımlar ve erişim kısıtlamaları (filtreleme) nedeniyle İran’a doğrudan hizmet vermiyor.

İranlılar bu platformları VPN, üçüncü taraf dağıtımcılar veya alternatif yerel/bölgesel kanallar üzerinden kullanıyor.

Bununla birlikte, Radio Javan gibi İran merkezli/Farsça müzik sistemlerinde bağımsız çalma listeleri yapılıyor.

Şu sıralar İran’daki dinlenme listelerini Farsça Hip-Hop/Rap (Rap Farsça) ile modern pop türleri ve viral listeler domine ediyor.

Bu hafta 1 numarada Siyavuş Gomeyşi’nin “Taghdim” adlı şarkısı var.

“Taghdim” Türkçede “sunmak, ithaf etmek, armağan etmek” anlamına geliyormuş.

Sözleri de şöyle:

“Baharı özlediysen, sığınacak bir gölgen yoksa,

ellerimi sana vereyim; bahçene dik.

Beklemekten yorulduysan, gözlerimi sana vereyim; pencerenin arkasına koy.”

DÜNYANIN EN CİDDİ GAZETESİNİN BAŞYAZARI GİBİ BİR “BAŞ POP MÜZİK EDİTÖRÜ” VAR

Evet, Mekke’de imzalar atılırken Hürmüz Boğazı’nın öteki yakasında da durum böyleydi.

Dünyanın öteki ülkelerine baktığınızda da durum farklı değil.

Siyasetle ülkenin dinlediği müzik arasında bir frekans farklılığı var.

Her iki tarafta da insanların müzikal duygu gündemleri liderlerinkinden farklı frekansta.

İşte bunu fark ettiği için bugün New York Times’ın bir “Baş pop müzik editörü” var.

Bu demektir ki bu konuda başka editörleri ve yazarları da bulunuyor.

Her hafta streaming platformları tarıyor, çıkan yeni şarkıları, albümleri dinliyor ve tanıtıyor.

Belki liderlerin de böyle danışmanlarla çalışma zamanı geldi.