Üç sektöre talep artıyor ilk sırada finans geliyor

Borsa İstanbul’da son bir haftada sektör bazlı belirgin bir yön değişimi gözlendi. Yatırımcılar, faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle finans, perakende ve turizm odaklı hisselere yöneldi. Endeks geneline yayılmayan bu yükselişler, kısa vadeli hikayeler etrafında şekilleniyor. BIST Banka Endeksi haftalık %17 getiriyle ilk sırada yer aldı. Finansal kiralama ve faktoring hisseleri ise %12’nin üzerinde kazanç sağladı. Bu alandaki yükselişte, TCMB’nin temmuz ayında faiz indirimi yapabileceği beklentisi etkili oldu. Bankacılık dışındaki mali endekslerde de %11,37 benzer şekilde hızlı bir toparlanma izlendi.

Hisse bazlı sıçrama

Borsada hisse bazlı hareketler dikkat çekiyor. Mopaş %35,9, Mercan Kimya %35,3 ve Penguen Gıda %26,5 gibi perakende hisseleri haftalık getiride öne çıktı. Turizmde de güçlü performanslar var. Kuştur Turizm, Altınyunus ve Marmaris Altınyunus hisseleri haftalık %25-33 bandında yükseldi. Düzeltmelerin hızlı çıkışların kardeşi olduğu unutulmamalı.

BIST Hizmet Endeksi son bir haftada %8,3, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %10,6 ve BIST Ulaştırma %11,8 yükseldi. Ancak sektörlerdeki fiyatlamalar hâlâ seçici. Yatırımcı genel yükselişten çok, belirli temalara ve haberlere duyarlı hisselere yöneliyor. Veriler, sektör bazlı seçici yükselişlerin öne çıktığını işaret ederken geniş çaplı bir ralli yaşanmıyor. Yatırımcılar da kısa vadeli temaları tercih ediyor. Faiz indirimi beklentisi ve olası düzeltmeler, önümüzdeki sürecin belirleyici unsurları olamaya devam ediyor.

ZEYNEP'E SOR

ÖZSERMAYE Mİ, AKTİFLER Mİ?

Özermaye; net varlık, kârlılık ve risk göstergesi, sürdürülebilirlik, güven. Karşılaştırma zorluğu, zamanla aşınma, getiriye odaklılık, erime riski.

Aktifler; borç ve sermaye dengesi, verimlilik, varlık kalitesi ve analizi. Gerçek değer saptama zorluğu, verimsizlik ve kullanım riski, likidite sorunu.

Rusya’daki iştirakin üzerindeki kontrolü artırma girişimi kabul görmedi. Yeni yol arayışında

Anadolu Efes’in Rusya’daki iştirakiyle ilgili yeni gelişme olup olmadığını öğrenebilir miyim? / Şener Ocak

Şener, Anadolu Efes’in Rusya’daki iştiraki üzerindeki kontrolü artırma planı, beklen şekilde sonuçsuz kaldı. Şirketin Ekim 2024’te AB InBev ile vardığı yeni anlaşma kapsamında, AB InBev’in Efes ortak girişimindeki paylarını devralma niyeti bulunuyordu. Ancak Rusya’daki düzenleyici kurumlar, sürece dair başvuruyu reddetti. Bu gelişme üzerine şirket, AB InBev ile yeni yol haritasını gözden geçirme aşamasına geçti. Öte yandan geçtiğimiz yıl alınan karar doğrultusunda Rusya operasyonlarının yönetimi Rus otoritelerinde bulunuyor. Böylece, şirketin doğrudan ticari etkisi sınırlanırken, Rusya kaynaklı riskler bilançodışına taşındı.

İhracat ağırlıklı bir yapıya sahip. Ürün çeşitliliği ile satışlarını %10 büyütmeyi hedefliyor

Kocar Çelik’in yıl sonu satış beklentisi nedir? Satışlarını büyütme olasılığı görüyor musunuz? / Hüseyin Dursun

Hüseyin, Kocaer Çelik’in yıl sonu için satış hacminde yaklaşık %10’luk bir büyüme hedefi söz konusu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Çakmur, geçen yıl oluşan satış hacminin daha da artırılması amaçlandığını ve yılın ilk çeyreğinde 4,5 milyar TL’yi aşan ciroya ulaşıldığını belirtiyor. Net borç/FAVÖK’ün 1 seviyelerinde tutulduğunu belirtmesi finansal disiplinin korunduğunu gösteriyor. Yılın ilk çeyreğinde satışlarını %15 gerileten firma, ihracat ağırlıklı bir yapıya sahip. Kurdaki sınırlı seyir en büyük sıkıntısı. Yıl sonuna kadar 14 yeni ürünle satışları desteklemek istiyor. Ürün çeşitliliğiyle başarma olasılığı artar

YATIRIM FONLARI

AK Portföy’ün AFO Fonu, altına dayalı yatırımla 1 yılda %68 getiri sağladı

Altın Fonu (AFO), portföyünün ağırlığını altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırıyor. Büyüklüğü 13,1 milyar TL olan fonun doluluk oranı %28,95, pazar payı %11,93 ve yatırımcı sayısı 76.206. En büyük pozisyonları ISGLK ve ZGOLD fonları. Yılbaşından bu yana %39 ve son bir yılda da %67,87 getiri sağladı. AFO, kıymetli maden kamu kira sertifikaları ve altın bazlı yatırım fonları üzerinden çeşitlendirilmiş bir yapı sunuyor. Enflasyonist baskının sürdüğü ve jeopolitik risklerin arttığı ortamda AFO, altına dayalı varlıklarla yatırımcısını korumayı başardı. Bu strateji, küresel belirsizliklerin arttığı dönemlerde alternatif enstrümanlara kıyasla daha sağlam bir zemin oluşturuyor. Özellikle döviz ve altın bazlı enstrümanlara yönelen yatırımcılar için etkin bir korunma aracı sunuyor.

TAHVİL

Altınkılıç Gıda, %56,27 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Altınkılıç Gıda, 27.06.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %50 olurken, bileşik faizi de %56,27’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 182 gün vadeli olup ödeme tarihi 29.12.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %24,93 olacak.

%50 YILLIK BASİT FAİZİ

30 Haziran tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %46,97 seviyesinde bulunuyor. Altınkılıç Gıda’nın çıkardığı bononun yıllık %50 basit faiz oranı, TLREF’in 3,03 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 30.06.2025 olurken piyasada TRFALTKA2520 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AKSA ENERJİ

Afrika projeleri için 150 milyon dolarlık kredi sağladı. Portföyünü yeni yatırımlarla büyütecek

Aksa Enerji, yurtdışı büyüme hedefi doğrultusunda önemli bir girişimde bulundu. Afrika bölgesindeki doğalgaz kaynaklı enerji santrali projelerinde kullanılmak üzere, Africa Finance Corporation (AFC) ile 7 yıl vadeli 150 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Söz konusu finansman, Aksa Enerji’nin sürdürülebilir büyüme stratejisiyle uyumlu olarak üretim portföyünü yeni yatırımlarla çeşitlendirmesine olanak tanıyacak. Firmanın Afrika’daki varlığını daha da güçlendirecek olan bu kredi, aynı zamanda bölgedeki enerji altyapısının geliştirilmesine katkı sağlayacak potansiyel projelerin de önünü açabilecek. Şirket, son açıkladığı 2025 üç aylık mali tablolarında dönem sonu kârını düşürürken gelirini %19, esas faaliyet kârını da %51 büyüttü.



MARMARİS A. YUNUS

Otelin yatırım tutarı artırılıyor. İlave fonun önemli kısmı tahsisli sermaye artırımından geliyor

Marmaris Altınyunus, Antalya’daki Divan Talya Oteli ve Konferans Merkezi’nin yeniden inşası için öngörülen yatırım tutarını 80 milyon dolardan 100 milyon dolara çıkardı. Söz konusu karar, inşaat sürecindeki 7 aylık duraklama ve ekonomik koşullar nedeniyle maliyetlerde yaşanan artışların yanı sıra projeye eklenen iyileştirme çalışmalarının etkisiyle alındı. Artan yatırım ihtiyacı doğrultusunda 50 milyon dolarlık ek finansman gündeme gelirken, bunun 40 milyon dolarlık kısmının Koç Holding’e tahsisli sermaye artırımı yoluyla sağlanması planlanıyor. Kalan tutar için borçlanma dahil diğer finansman seçenekleri değerlendirilecek. Revize edilen plana göre otelin, 2026 yılının ikinci çeyreğinde turizm sezonuna yetiştirilerek faaliyete geçmesi hedefleniyor.



MEGA METAL

Üçüncü GES yılın 4. çeyreğinde devreye giriyor. Enerji maliyetlerinde tasarruf sağlayacak

Mega Metal, Bilecik’te devreye aldığı GES ile birlikte elektrik tüketiminde mahsuplaşma sürecine başladı. Bilecik GES’in yıllık 18-20 milyon kWh üretim kapasitesi, mevcut enerji tüketiminin %28-31’lik kısmını karşılayabilecek seviyede. Şirketin hali hazırda devreye aldığı Kütahya ve Bilecik GES projeleri ise toplamda yıllık tüketimin yaklaşık %56’sının karşılanmasını mümkün kılıyor. Üçüncü proje olan Tunceli GES’in de 2025 yılı 3. çeyrek sonu veya 4. çeyrek başında devreye alınması planlanıyor. Bu gelişmeler, Mega Metal’in enerji maliyetlerini uzun vadeli olarak düşürme stratejisinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Firma, son paylaştığı 2025 üç aylık mali tablolarında gelirini %14 büyütürken dönem sonu net kârındaki artış da %19 yükselerek 165,4 milyon TL’ye ulaştı.