Üç tavanla %31 yükseldi öbürü 3 tabanla %28 indi

BIST Tüm Endeksi geçtiğimiz hafta %0,55 yükseldi. Bir önceki haftaya göre ivme zayıfl arken güçlü getiriler de sınırlı kaldı. Endeks kapsamında 273 hisse artıda kapatmasına karşın, %20’nin üzerinde yükselen hisse sayısı 8 ile sınırlı kaldı. En güçlü çıkış %31 seviyesinde gerçekleşti. Aynı sürede 258 hisse gerilerken en sert düşüş %28’e yaklaştı. Yukarı yönlü hareket önceki haftaya kıyasla daha dar bir alanda kaldı.

Uşak Seramik, %31 ile geçtiğimiz haftanın en fazla yükseleni konumunda. Geçtiğimiz mayıs ayında en yüksek 7,23 TL’yi test ettikten sonra sürekli geriledi. Bunda ağustosta gözlenen ortak satışlarının etkisi olduğu söylenebilir. Fiyat, son üç işlem günündeyse yoğun alımlarla birlikte 3 tavan serisiyle haftayı kapattı. İlgiyi artıracak herhangi bir açıklama ya da gelişme ise bulunmuyor.

Burçelik Vana %29,50 ile en fazla yükselen bir diğer hisse olarak öne çıktı. Ekimden bu yana güçlü bir hareket sergiliyor. Geçen sürede arada sert satışlarla gerilese de yatırımcının ilgisi sürüyor. Son üç aylık getirisi %319. Bireysel yatırımcının mağdur olmaması için hisse, kredili işlemlerle açığa satışa kapalı, ayrıca brüt takas ve emir paketi tedbirleri devrede.

En fazla düşen

Bir önceki hafta %41 gerileyen Sümer Varlık Yönetim, geçtiğimiz hafta da %27,75 ile düşüşünü sürdürdü. Son üç gün sürekli tabandan kapanış yaparken, haftanın en fazla düşeni konumunda. Açıklamalar arasında olumsuz haber akışının olmaması satışların kâr realizasyonu yönünü öne çıkarıyor.

ZEYNEP'E SOR

ALTIN SPOT MU, DÜZENLİ ALIM MI?

Spot altın; net maliyet, hızlı pozisyon, fırsat yakalama, basitlik, anlık kontrol. Zamanlama riski, büyük nakit, volatilite, duygusal karar, esneklik kaybı. Düzenli altın; maliyet yayılımı, disiplin, erişilebilirlik, duygu kontrolü, risk dağılımı. Yavaş büyüme, fırsat kaçırma, süreklilik şartı, belirsizlik.

Zor bir süreç yaşıyor. Farklı bölgelerdeki belirsizlikler hem gelirini hem de kârı baskılıyor

Anadolu Grubu Holding, dokuz aylık performansını nasıl değerlendirdiğini öğrenebilir miyim?/ Suat Yerlikaya

Suat, dokuz aylık faaliyet döneminde AG Anadolu Grubu Holding, gelirini %5, esas faaliyet kârını ise %35 düşürdü. Dönem sonundaysa kârını %53 gerileterek 4,6 milyar TL’ye indirdi. Öte yandan firma, dokuz aylık mali performansını değerlendirirken zorlu makro koşullara rağmen faaliyetlerini dengeli biçimde sürdürdüğünü vurguluyor. Tüketici güvenindeki zayıfl ama, talep koşullarındaki dalgalanma ve farklı coğrafyalarda devam eden belirsizliklerin sonuçlar üzerinde baskı yarattığına dikkat çekiliyor. Buna karşın şirket, üçüncü çeyrekte operasyonel sürekliliğin korunduğunu ve değer yaratma odağından sapılmadığını ifade ediyor.

Yurt dışında büyüme yönlü arayışında somut adımlar var. Kademeli ilerleme söz konusu

Gürsel Taşımacılık’ın dedikleri gibi yurt dışında büyüme durumu mümkün mü? / Furkan Ayaz

Furkan, Gürsel Taşımacılık’ın yurt dışı büyümesine dair açıklamaları var ve bunlar somut adımlara dayanıyor. Ürdün’deki operasyonların ölçek kazanması, ABD pazarına fiilen girilmiş olması ve faaliyetlerin Avrupa’ya taşınmasına yönelik niyet beyanları, şirketin büyüme arayışını yalnızca iç pazara sıkıştırmak istemediğini gösteriyor. Bununla birlikte, açıklamaların önemli bir kısmı henüz devam eden süreçlere ve izlenen fırsatlara işaret ediyor. Bu itibarla yurt dışı yatırımlarının kademeli ilerleme şeklinde okunabilir. Firma dokuz aylık dönemde ise gelirini %2 geriletirken, ana faaliyet kârı aynı kaldı. Dönem sonu kârıysa %21 büyüdü.

YATIRIM FONLARI

ZPR fonuna para girişi yüksek, getiri %10,5 seviyesinde

Ziraat Portföy tarafından yönetilen Para Piyasası Serbest Fon (ZPR), temmuz ayından bu yana işlem görüyor. Hızlı şekilde büyüme kaydeden fon, aralık ayında 34,1 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Portföyün %67,01’i TL mevduatta, %25,59’u ters repoda, %7,39’u Takasbank para piyasası işlemlerinde değerlendiriliyor. Eylülde 13,7 milyar TL ile hayli yüksek para girişi yaşanırken sonrasında girişler azaldı. Aralıkta fona 1,23 milyar TL net nakit girişi gözlenirken ilgi sürdü. Yatırımcı sayısı 1.200 ile yatay seyrini koruyor ve %28,58 doluluk oranına sahip. Nitelikli yatırımcılara yönelik para piyasası araçlarıyla düşük oynaklık ve istikrarlı getiri hedefl iyor. Son üç ayda %10,5 getiri elde etti. Aynı sürede işlem gören toplam 29 serbest para piyasası fonundan en yükseği %12,16 kazandırdı. En düşüğü ise %9,82’de kaldı.

TAHVİL

Bilkom, TLREF + %0,70 faizle 800 milyon TL borçlandı

Bilkom, nitelikli yatırımcılara yönelik 19.12.2025 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 800.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF + %0,70 düzeyinde bulunuyor. 178 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 15.06.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek.

TLREF+%0,70 YILLIK FAİZ

19 Aralık itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %37,77 seviyesinde bulunuyor. Bilkom’un verdiği %0,70 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFBLKM62617 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ASELSAN

NATO üyesi ülkeyle 410 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Pazarı daha da büyütüyor

Aselsan, NATO üyesi bir müşteriyle Elektronik Harp Sistemlerinin doğrudan satışını kapsayan toplam 410 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzaladı. Sözleşme, yüksek katma değerli savunma elektroniği ürünlerinin yurt dışına satışını içeriyor. Şirketin yıl içi aldığı işlerin toplamı 247,6 milyar TL’ye denk geliyor. Tutar, 2024 yılı gelirinin %164’ü seviyesinde. Elektronik harp sistemleri, modern savunma mimarisinde radar, haberleşme ve komuta kontrol unsurlarını baskılama ve koruma işlevi görüyor. Yeni iş, Aselsan’ın ihracat gelir görünürlüğünü güçlendiren önemli bir sipariş olarak değerlendirilmeli. Alınan işin NATO üyesi bir ülkeden gelmesi, firmanın orta vadede yeni ihracat fırsatlarına erişimini de kolaylaştırabilecek bir unsur olarak değerlendirmeli.

OTTO HOLDİNG

Azerbaycan savunma ekosistemiyle ilk tedarik sözleşmesini imzaladı. Teslimatlar 10 ay sonra

Otto Holding, Azerbaycan Savunma Bakanlığı iştirakleriyle yürüttüğü iş birliği kapsamında stratejik hammadde tedariğine ilişkin anlaşmaya vardı. İştiraki Otto Girişim üzerinden varılan anlaşmanın bedeli 2,68 milyon dolar olurken, tedarik süresi sözleşme tarihinden itibaren 10 ay olarak planlandı. Konvansiyonel ve akıllı mühimmat üretiminde kullanılan stratejik hammaddeler, savunma sanayinde tedarik güvenliği ve süreklilik açısından kritik öneme sahip. İlk sözleşmenin imzalanması, Otto Holding açısından savunma sanayinde gelir yaratmaya başlayan bir basamak olarak değerlendirilebilir. Elde edilecek tutar kısa vadede ciroya katkı sağlarken, devamının gelmesi halinde iş birliğinin büyümesi mümkün olabilecek. Otto Holding dokuz aylıkta gelirini %17 düşürdü.

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ

Yurt dışından üç sipariş aldı. Teslimatlar 2026’nın ilk çeyreği ile son çeyreğinde tamamlanacak

Bülbüloğlu Vinç, iştiraki BVS Crane üzerinden Avrupa’da iki ayrı sözleşmeye imza attı. Buna göre şirket, 1.994.500 euroya bir vinç modernizasyon işiyle 332.810 euroya vinç üretimi için anlaştı. Her iki iş 2026’nın dördüncü çeyreğinde tamamlanıyor. Ayrıca, yurt dışında faaliyet gösteren bir firmayla 599.837 dolara enerji santral vinci üretimi için anlaştı. Bu proje de 2026’nın ikinci çeyreğinde tamamlanıyor. Vinç sektöründe modernizasyon projeleri, mevcut endüstriyel tesislerin verimlilik ve güvenlik standartlarını yükseltmeye yönelik yatırımların artmasıyla önem kazanıyor. Yeni vinç üretimleri enerji, sanayi ve altyapı projelerine bağlı olarak talep görüyor. Açıklanan yeni iş bağlantıları, Bülbüloğlu Vinç’in 2026 yılına yayılan döviz bazlı iş hacmini artırıyor.