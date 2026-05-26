‘Uçak tırmanışta iken gaz kesilmez’ diye gayrimenkule 1.5 milyar dolar yatırıyor

ÖZAK Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, enflasyonla mücadele çerçevesinde kredi musluklarının kısılması, yüksek faizin caydırıcılığına rağmen 2025’te konut satışı rekoru kırılması, bu yıl da benzeri temponun sürmesi üzerine piyasa verilerini gözden geçirdi:

Konut satışlarının çoğu “tasarruf finansman modeli”yle gerçekleşiyor. Gerçek ipotekli satış değil. Yani, bankaların konut kredileriyle gerçekleşmiyor. Zaten birinci el konutlara talep inanılmaz düşük.

İnşaat maliyetlerine baktı:

6-7 yıl öncesine göre çimento, hazır beton, demir fiyatları 4 kat arttı. İşçilik maliyetlerinde de önemli artışlar oldu.

Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık’la bir grup meslektaşımla birlikte buluştuk, piyasanın durumunu ve kendi projelerini konuştuk.

Akbalık, inşaat maliyetlerindeki artışa işaret etti:

- Türkiye’de yapı malzemeleri sektörü artık ihracat yapan dev bir ekosistem halinde. Bu nedenle içerideki fiyatlamalar da küresel piyasalardan bağımsız hareket etmiyor. Bu durum doğal olarak maliyetleri yukarı taşıyor.

Birinci el konut fiyatlarının yapı malzemeleri fiyatlarıyla aynı tempoda artmadığını savundu:

- Sektörün oyuncularının önemli bir bölümü finansman gücüyle ayakta kalmayı sürdürüyor.

Konutta ötelenmiş talebe dikkat çekti:

- Parası olan alıyor ama ipotekli, yani kredi ile konut almayı planlayanlar bekliyor. Faizler ne zaman düşerse o zaman birinci el konuta ilişkin ötelenmiş talep harekete geçer.

Enflasyonla mücadele programıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

- Para politikasına dayalı mevcut enflasyonla mücadele modeli konutu bir anlamda ötekileştirdi. Parayı faize yatırmak varken birinci el konuta yönelen pek olmuyor. Lüks projeler dışında satışlar inanılmaz düşük.

Yüksek faiz ortamı nedeniyle son yıllarda konutta ciddi bir “ötelenmiş talep” birikmesi olduğunun altını çizdi:

- Yani, insanlar konut alımını erteliyor. Türkiye’nin demografik yapısı, deprem dönüşüm ihtiyacı ve şehirleşme dinamikleri düşünüldüğünde konuta talebin orta ve uzun vadede güçlü kalmaya devam edeceği çok açık.

Konut satışlarındaki şu eğilim üzerinde durdu:

- Hanelerin nüfusu 3 kişiye düştü. Yalnız yaşayanların sayısı oldukça arttı. O nedenle 1+1, 2+1 konutların daha çok ilgi görmesi dikkati çekiyor.

Bu noktada Özak Global Holding’in projelerini merak ettik, bitmek üzere olanları sıraladı:

İstanbul Mahmutbey’deki projemiz teslim aşamasında.

Göktürk’te 3’üncü projeyi bitiriyoruz.

Dragos’daki projemiz de tamamlanma noktasına geldi.

Bu projelerin parasal büyüklüğünü sorduk, hesapladı:

- 20 milyar lira dolayında (444 milyon dolar).

Şantiye aşamasındaki projelerini paylaştı:

Özak Topkapı

Halkalı Hayat Flora

Beşiktaş Özak Palas

Bu projelerin parasal büyüklüğünü de sorduk, hesabı ortaya koyduk:

- 50 milyar lira (1.1 milyar dolar)…

Bunun üzerinde piyasa sıkıntılı iken projelerini sürdürmenin nedenini sorduk, şu yanıtı verdi:

- Uçak havalandıktan itibaren tırmanıştayken gazı kesmek mümkün olmaz. Uçak tırmanışını tamamlayana kadar o tempo devam eder. Bizim projeler açısından da durum öyle. Bitim aşamasına gelenleri tamamlamak, şantiye aşamasındakileri de sürdürmek durumundayız.

Uçak örneğini sürdürdü:

- Uçak kalktıktan sonra da varış noktasında zamanında indirmek lazım. Piyasa sıkıntılı olsa da bizim de projelerimizi tamamlamamız gerekiyor.

Özak Global, “leasing formülü” ve “şirket içi ödeme planları”yla bitme noktasındaki projelerinde satışlarını sürdürüyor.

Şantiye aşamasındaki projelerde de, “Uçak tırmanıştayken gaz kesilmez” yaklaşımıyla yola devam devam ediyor…

Monaco, Cannes ve Nice’te gayrimenkul projesi hazırlığı yapıyor

ÖZAK Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Türkiye’de uzun yıllardır geliştirilen markalı konut, karma proje ve turizm yatırımı deneyimini artık uluslararası pazarlara taşıma aşamasına geldiklerini belirtti:

- Avrupa’dan Akdeniz havzasına, turizm bölgelerinden dönüşüm projelerine kadar çok geniş coğrafyada yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz. Monaco, Nice ve Cannes’da hasılat paylaşımı projeler için görüşmeler yürütüyoruz.

Türk inşaat sektörünün Türkiye’de geliştirdiği modeli yurt dışına da taşıması gerektiğini vurguladı:

- Türkiye, yurt dışında müteahhitlik kaslarıyla gayet iyi biliniyor. Artık masaya proje geliştirici kimliğimizi de koymamız gerekiyor. Nitekim yurt dışında proje geliştirme konusunda Türk gayrimenkul sektörüne ilgi dikkatimizi çekiyor.

Ardından ekledi:

- Özellikle karma projeler, yaşam alanları, turizm yatırımları ve dönüşüm projelerinde Türk şirketleri daha fazla tercih ediliyor. Çünkü, hız, maliyet yönetimi ve operasyon kabiliyeti açısından güçlü bir know-how oluştu.

Yurt dışındaki projeleri konusunda planladıkları takvimi paylaştı:

- 2029 yılına kadar yurt dışında 2 projeye başlamış olmayı hedefliyoruz. Stratejiyi bu şekilde çizdik.

Tek tek yerinde dönüşüm sakat bir iş, ‘nitelikli dönüşüm’e ihtiyaç var

ÖZAK Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de kentsel dönüşüm ihtiyacının artık ertelenemez hale geldiğini vurguladı:

- Deprem gerçeği hepimizin en önemli gündemi. En büyük ihtiyaç hızlı, planlı ve nitelikli dönüşüm. İstanbul’da bazı semtlerde tek tek yerinde dönüştürülen apartmanları görüyorum. Böyle tek tek yerinde dönüşüm sakat bir iş.

Kentsel dönüşüm konusunun sadece deprem odaklı değil, bütünsel bir şehircilik anlayışıyla ele alınması gerektiğini kaydetti:

- İstanbul gibi bir metropolde dönüşüm parça parça müdahalelerle değil, ulaşımı, sosyal alanları ve altyapısıyla bütünleşik bir planla yönetilmeli.

Bu boyuttaki bir dönüşümü ancak gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) gibi şeffaf, denetlenebilen ve sermaye gücü olan yapıların sırtlayabileceğinin altını çizdi:

- Kamu otoritesinin koordinasyonunda, yetkinliği kanıtlanmış kurumsal oyuncuların içinde yer aldığı kümelenmiş bir GYO modeliyle İstanbul’u geleceğe taşıyabiliriz.

Lüks turizme 1.2 milyar dolarlık yatırım yapacak

ÖZAK Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, turizm sektörüne 2005 yılında Antalya’daki ilk tesislerinin yatırımına başladıklarında girdiklerini belirtti:

- Ela Quality Resort’u 2007’de hizmete açtık. Artık büyüme stratejimizde turizm yatırımları da önemli bir yer tutuyor. Özellikle yüksek nitelikli otel projeleri ve destinasyon yatırımlarına odaklanıyoruz.

Antalya Kemer’de devam eden, ezberleri bozarak Türkiye’ye yeni bir turizm anlayışı getirecek otel yatırımlarının holding açısından stratejik önemde olduğunu vurguladı:

- Turizmde çok güçlü bir potansiyel görüyoruz. Türkiye artık yalnızca deniz-kum-güneş destinasyonu değil, sağlık turizmi, spor turizmi, gastronomi ve yüksek segment konaklama alanlarında önemli bir merkez haline geliyor.

“Kişiselleştirilmiş turizm” konseptine doğru yol aldıklarını kaydetti:

- Bu dönüşüm doğrultusunda biz de portföyümüzü çeşitlendiriyoruz. Kemer’de devam eden yatırımımız bunun önemli örneklerinden biri. Naturland’in yerini Cemil Çakmaklı’dan satın almıştık. Orada yatırımımız sürüyor.

Kemer’de 2, Bodrum’da bir ve Didim’de bir olmak üzere turizmde 4 projenin gündemlerinde olduğunu bildirdi:

- Naturland’in yerine başladığımız proje 500 milyon dolarlık yatırımla hayata geçiyor. Bodrum’daki yatırımımıza 2027 yılında başlayabileceğiz. Turizm sektörüne yapacağımız yatırım toplam 1.2 milyar doları bulacak.

Devasa beton kütlelerden ibaret büyük ölçekli oteller inşa etmek istemediklerini vurguladı:

- Artık insanlar yalnızca konaklama değil, deneyim satın alıyor. Bu nedenle turizm yatırımlarında mimari, hizmet kalitesi, yaşam deneyimi ve lokasyon bütünleşik şekilde ele alınmalı. Biz bu perspektifle hareket ediyoruz.