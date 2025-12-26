Üçünün geliri %100 üstü biri %836’ya kadar çıktı

Teknoloji endeksinin dokuz aylık sonuçları, gelir tarafında güçlü bir ivmeye işaret ediyor. Endekste yer alan şirketlerin 10’unda gelir artışının %30’un üzerine çıkması dikkat çekti. Endeksteki 3 şirketin gelir artışının %100’ün üzerine çıkması büyümeye dair önemli bir işaret olarak okunmalı.

En yüksek artış %836’ya kadar çıktı. Sektör genelinde ulaşılan en güçlü gelir ise 90,9 milyar TL ile öne çıkıyor. Link Bilgisayar, dokuz aylık dönemde gelirini %835,5 artırarak 1,16 milyar TL’ye çıkardı. Şirketin gelirindeki olumlu büyüme dönem sonu kârına da yansıdı. Esas faaliyet kârını %2.062 büyütürken dönem sonu net kârı %19.657 artarak 150,2 milyon TL’ye yükseldi. Mali yapıdaki olumlu seyre rağmen hissenin fiyatı eylülde 722 TL’yi test ettikten sonra geriledi. Hisseyi tutan fon sayısı 10’dan 6’ya indi.

ATP Yazılım %129,5 büyüme ile satışlarını 4,3 milyar TL’ye çıkarırken, sektörde gelirini en fazla artıran ikinci şirket konumunda. Satışlardaki artış esas faaliyet kârını %640 ve dönem sonu kârını %280 büyüttü. Hissenin fiyatı ise eylülde en yüksek 180,60 TL’ye kadar çıksa da sonrasında satıcılı bir piyasa öne çıktı. Kasımın ikinci yarısından bu yana satışlar daha belirgin.

En büyük gelir

Aselsan, dokuz aylık dönemde gelirini sadece %12 artırsa da ulaştığı 90,9 milyar TL büyüklükle dikkat çekiyor. Şirket, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında önemli iş bağlantıları gerçekleştiriyor. Yıl içinde açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı 264,8 milyar TL’ye ulaştı.

ZEYNEP’E SOR

KİRA MI, SATIŞ MI?

Kira; düzenli nakit, enflasyon uyumu, varlık korunumu, esneklik, planlama. Tahsilat riski, boş kalma riski, masraf, zayıf likidite, getiri tavanı.

Satış; tek seferlik nakit, risk azaltma, yeniden dağıtım, zaman tasarrufu, fırsat. Düzenli gelir kaybı, zamanlama riski, vergi etkisi, enflasyon riski.

Bedelli sermaye artırımı ile mali yapısını güçlendirdi. Önemli bir araç olarak duruyor

Üç yıldır üst üste bedelliye giden Galatasaray 2026 yılında da gider mi?/ Tahir Dündar

Tahir, Galatasaray Sportif’in son yıllardaki sermaye artırımları, faaliyet yapısı ve bilanço dinamikleri birlikte değerlendirildiğinde, bedelli sermaye artışlarının bir alışkanlıktan ziyade finansman ihtiyacına bağlı tercih olduğu görülecektir. Kulüp firmalarında gelirlerin önemli kısmı sportif başarıya ve dönemsel nakit akışlarına bağlı ilerlerken, borç yükü ve geçmiş zararlar bilanço üzerinde kalıcı baskı yaratabiliyor. Şirketin son açıkladığı üç aylık mali tablolarına göre 13,6 milyar TL seviyesinde geçmiş yıl zararı sıkıntılı. Esas faaliyetlerinden ötürü ise zarar sürüyor. Bedelli, borç çevrimi açısından önemini koruyor.

Sektördeki canlılıktan yararlanarak gelirini büyüttü. Büyüme esas faaliyeti, kâra döndüremedi

Otomotivde canlılık olduğuna göre Tofaş Oto yıl sonunda kârını büyütebilir mi? / Yunus Gözcü

Yunus, otomotiv sektöründe yılın ilk on ayında üretimde %4 artış gözlenirken, kasımda pazar %9,82’lik büyüdü. Talep tarafında canlılık söz konusu. Tablo, özellikle iç pazar ve ihracat bağlantısı güçlü üreticiler için hacim açısından destekleyici bir zemin yaratıyor. Ancak sektör genelindeki büyümenin şirket kârına bire bir yansıması, maliyet yapısı ve ürün karmasına bağlı olarak farklılaşabilmekte. Tofaş’ın dokuz aylıkta satışlarının %59 artmış olması, hacim ve fiyatlama tarafında sektörel canlılıktan faydalandığını gösteriyor. Buna karşılık esas faaliyet kârının negatife dönmesi, artan maliyetlerin ön plana çıktığını işaret ediyor.

YATIRIM FONLARI

PTN fonunda %21 getiri yatırımcısını ikna etmeye yetmedi

Phillip Portföy tarafından yönetilen Altın Fonu (PTN), temmuzdan bu yana büyürken aralıkta kısmen küçülerek, 939,1 milyon TL’ye geriledi. Portföyün %51,69’u kıymetli madenlerde, %19,33’ü BYF katılma paylarında, %19,47’si kıymetli maden BYF’lerde yer alıyor. Kasıma kadar sürekli nakit girişi sağladı. Aralıkta ise 109,7 milyon TL nakit çıkışı yaşandı. Bu durum, yatırımcının alternatif arayışına yöneldiğini işaret ediyor. Temmuzda işlem görmeye başlayan PTN, ilk aylar yükselişiyle dikkat çekerken ekimden bu yana dalgalı hareket ediyor. Yatırımcıda bu sürede azalarak 378’e indi. Fon, altın fiyatını yakından izlemeyi amaçlıyor. Emtia temelli dalgalanmalara açık yatırımcı profiline hitap ediyor. Son üç ayda %20,59 getiri elde etti. 37 altın fonunun aynı sürede getirisi %15,56 ile %36,58 arası değişti.

TAHVİL

Koç Finansman, %39,15 bileşik faizle 620 milyon TL borçlandı

Koç Finansman, 24.12.2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihracını tamamladı. Toplam tutarı 620.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %40,10, bileşik faizi ise %39,15 olarak belirlendi. 415 gün vadeli ve tek kupon ödemeli tahvil, 12.02.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %45,59 düzeyinde.

%40,10 YILLIK BASİT FAİZ

24 Aralık itibarıyla TLREF %37,78 seviyesinde bulunuyor. Koç Finansman’ın sunduğu %40,10 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 2,32 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından uygun bir getiri olarak değerlendirilebilir. Söz konusu ihraç, şirketin uzun vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Tahvil, piyasada TRSKCTF22726 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TAV HAVALİMANLARI

Tav’ın pay sahipliği yapısı sadeleşti. Dolaylı büyük ortak doğrudan ortak konumuna geçti

TAV Havalimanları’nda dolaylı ortaklık yapısına ilişkin değişim gerçekleşti. Şirketin sermayesinin %46,12’sini dolaylı olarak elinde bulunduran Aeroports de Paris (Groupe ADP), pay sahipliğini taşıyan Tank ÖWA ile birleşti. Böylece payların doğrudan sahibi konumuna geldi. İşlem sonrasında TAV’ın ortaklık yapısında Groupe ADP %46,12 pay ile en büyük ortak olmaya devam ederken, Tepe İnşaat’ın payı %4,06, halka açık kısım da %49,82 olarak korundu. Groupe ADP’nin TAV’ın üzerindeki nihai pay oranı ve yönetim yapısı değişmediği için şirketin faaliyetleri açısından herhangi bir dönüşüm söz konusu olmayacak. Bununla birlikte hissedarlık yapısının sadeleşmesi, uzun vadede kurumsal şeffaflığı artırmasına olanak verirken, dolaylı büyük ortak artık doğrudan etkinlik sağlayacak.

AKSA KİMYA

Akrilik elyaf için Çinli firmalara damping vergisi geliyor. Şirket, avantaj elde edecek

Aksa Kimya, Çin menşeli akrilik elyaf ithalatına yönelik yürütülen damping soruşturmasının tamamlandığını ve Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu. Karar kapsamında, belirlenen akrilik elyaf ürünlerinde 5 yıl süreyle damping önlem vergisi hayata geçiriliyor. Buna göre uygulanacak vergi oranlarının yayınlandığı belirtildi. Akrilik elyaf fiyat rekabetine duyarlı bir ürün. Bakanlığın aldığı karar, Aksa Kimya açısından iç pazarda rekabet koşullarını iyileştiren bir gelişme olarak değerlendirilmeli. Damping vergilerinin 5 yıl süreyle uygulanacak olması, orta vadede fiyat istikrarına ve kapasite kullanımına olumlu yansıması beklenmeli. Etkinin boyutu ise ithalat hacmindeki değişim ve talep koşullarına bağlı olarak şekillenecek.

ARÇELİK

Grundig markası için küresel lisans modeline geçiyor. Hong Kong merkezli firmayla anlaştı

Arçelik, Grundig markası altında yurt dışında yürütülen faaliyetleri daha verimli kılmak istiyor. Bu amaçla, bağlı ortaklığı Grundig Multimedia ile Hong Kong merkezli Changhong arasında anlaşmaya gidildi. 1 Ocak 2026’dan itibaren 3 yıl süresince Changhong; Avrupa, CIS ve APAC bölgelerinde küçük ev aletleri hariç seçili ürün gruplarında, Çin ve Rusya’da ise küçük ev aletleri dahil tüm kategorilerde Grundig markasıyla üretim, satış ve satış sonrası hizmet verecek. Türkiye’deki Grundig faaliyetleri mevcut yapısıyla devam edecek. Bu girişimle Grundig markasının Türkiye dışındaki operasyonlarında maliyet ve kaynak kullanımını daha kontrollü bir yapıya taşıma hedefleniyor. Satış bazlı lisans geliri, operasyonel yükü azaltırken, markanın küresel görünürlüğünü destekleyecek.