UEFA Avrupa ve konferans Ligi finali için KDV istisnas

Devlet yürüteceği asli görevlerinin, kamu hizmetlerinin karşılanması için zorunlu olarak vergi alır. Yapılması gereken hizmetlere toplanan vergilerin yetişmeyeceğinin belli olması halinde borçlanma yoluna gider. Belirlenen sosyal, ekonomik ve politik amaçları gerçekleştirmek amacıyla alabileceği bazı vergilerden de vaz geçer.

Vergi harcaması olarak da adlandırılan, teşvik uygulamasından ülkemizde de büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Gelir seviyesi düşük, geçim zorluğu içinde olan grupların desteklenmesi, ekonomik büyüme ve kalkınma için yatırımların desteklenmesi ihracatın teşviki ülkemizin uluslararası alanda tanıtımı, sporun ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi ve kolaylaştırılması için önemli miktarda vergi gelirinden vaz geçilmektedir. Sporun ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi, uluslararasında sportif faaliyet ve ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla da vergisel kolaylıklar sağlanmaktadır.

Sportif faaliyetler çerçevesinde işletme kurmak isteyen girişimciler veya fiilen faaliyette olanlar için devlet hibe ve teşvikleri mevcuttur. KOSGEB desteklerinden yararlanabilirler.

UEFA müsabakalarında KDV istisnası

2025 yılı Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilen ve 19.12.2025 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7566 sayılı kanunun 15’inci maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 46’ncı madde hükmü getirilerek uluslararası sportif faaliyetlerin bir kısmının ülkemizde yapılmasına kolaylık sağlanmak istenmiştir. Böylece spor yoluyla ülkemizin dünyada daha fazla tanınmasına katkı sağlanmış olacaktır.

Getirilen istisnanın uygulaması ile ilgili olarak 57 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.01.2026 tarihinde yayınlanmıştır.

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi finali müsabakaları ile 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonu kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerde KDV istisnası ve uygulama…

7566 sayılı kanunun 15’inci maddesi ile 3065 sayılı kanuna eklenen geçici 46’ncı maddede;

- 2026 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi Finali müsabakaları ile 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonuna ilişkin olmak üzere UEFA, katılımcı takımlar ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar ve organizasyon dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar ve organizasyon dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifalarının KDV’den istisna olduğu,

- Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergilerin, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirileceği, indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin 3065 sayılı kanunun 32’nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edileceği,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının istisna ve iadenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu, hükme bağlanmıştır.

İstisnanın uygulanması

Söz konusu düzenleme tam istisna mahiyetindedir. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, istisna kapsamında mal ve hizmet almak isteyen UEFA, katılımcı takımlar ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara 3065 sayılı Kanunun geçici 46’ncı maddesi kapsamında olduklarına yönelik bir yazı verilir. Bu yazı satıcılara ibraz edilerek istisna uygulanması sağlanır. Satıcı firma bu yazıyı Vergi Usul Kanunu’nun muhafaza ve ibraz ödevi hükümlerine göre saklar.

İstisna kapsamındaki malların ithalat yoluyla temin edilmesi halinde, yazı ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek suretiyle istisnanın uygulanması sağlanır.

UEFA, katılımcı takımlar, organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde ise KDV hesaplanmaz.

İstisna uygulanan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV, satıcılar tarafından indirim konusu yapılabilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV iade edilir.

Müteselsil sorumluluk

UEFA, katılımcı takımlar, organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların mal ve hizmet alımlarında istisna kapsamında işlem yapılabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan alınan yazının satıcıya ibraz edilmesi şarttır. Satıcıların bu yazı olmadan istisna uygulamaları halinde, istisna uygulaması nedeniyle ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden alıcılar ile birlikte satıcılar da müteselsilen sorumludur.

İşlemin istisna için belirlenen şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranır. İstisna belgesinin istisna kapsamında olmayanlara verilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan alıcı ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu da sorumludur.

İstisnanın beyanı

İstisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler KDV beyannamesinde yer alan “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda, 336 kod numaralı “UEFA Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetler” satırı aracılığıyla beyan edilir.

Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa istisnaya konu işlem bedeli, “Yüklenilen KDV” sütununa bu işlemle ilgili alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade istememek mümkündür.

İndirilemeyen KDV’nin iadesi

Bu istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

- Standart iade talep dilekçesi

- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

- Satış faturaları listesi

- Türkiye Futbol Federasyonundan alınan yazı örneği

Mahsuben iade

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

Nakden iade

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 50.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 50.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.”