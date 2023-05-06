Ukrayna cephesi karışık

Ukrayna-Rusya savaşında işler pek Moskova’nın istediği gibi gitmiyor. Bunun somut göstergesi, bizzat Putin rejiminin en kritik isimlerinden birinden gelen bir isyan.

Rusya’nın Suriye’den Libya’ya çeşitli cephelerde kullandığı, şimdi de Ukrayna’da aktif olan paralı askerler grubu Wagner’in patronu Prigozhin Ukrayna’nın Bakhmut kentinden çektiği görüntülerde Putin’in askeri kurmaylarına adeta rest çekti. Ölmüş askerlerin arasında video çeken Prigozhin, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov’a yönelik, kimi zaman küfür içeren sözlerle, "nerede bu askerlerin cephanesi" diyerek seslendi.

Prigozhin’in Putin’e en yakın isimlerden biri olması, hedef aldığı Şoygu ve Gerasimov’un da Putin kabinesinin ve Ukrayna savaşının kilit isimlerini oluşturması nedeniyle, videonun Kremlin içinde de bir “güç savaşı yaşandığını” gösterdiğini söylemek yanlış olmaz.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky’nin çabası ise, Batı dünyasında Ukrayna savaşının, daha önce Yemen ya da Suriye iç savaşlarında olduğu gibi, zaman içinde “unutulmasını” engellemeye çalışıyor. Zelensky’nin Hollanda’ya yaptığı ziyarette, bizzat Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne gidip, burada “Putin bir savaş suçlusudur, yargılanmalıdır” mesajlı konuşması bunun işareti.

SAVAŞ AMERİKAN EKONOMİSİNE YARADI

Rusya’da yaşanan Ukrayna bağlantılı karmaşanın aksine, Ukrayna savaşının ABD ekonomisine “yaradığını” söyleyenler var. Bloomberg için bir yazı kaleme alan Rus gazeteci Leonid Bershidsky, ABD’de Biden yönetiminin Ukrayna’ya verdiği desteğin, Amerikalılar için yeni istihdam olanakları yarattığına dikkat çekti. RAND’ın bu konudaki raporuna atıf yapan Bershidsky, ABD’nin Ukrayna’ya verdiği 20 milyar doları aşan desteğin, ABD Savunma bütçesinin yüzde 5.3’ünü oluşturduğunu, bu destek sayesinde Amerikan savunma endüstrisinde canlanma yaşandığını vurguladı.

Bu açıdan bakınca, Ukrayna savaşının yakın bir gelecekte nihayete ermeyeceğini tahmin etmek güç değil.

TAHIL KORİDORU VE SURİYE NORMALLEŞMESİ

Ukrayna karmaşasından Türkiye de nasibini alıyor elbette; İktidar partisi yaklaşan seçimler için kurguladığı seçim kampanyasının dış politika ayağını, yeniden Cumhurbaşkanlığı’na aday olan AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ı “dünya lideri” olarak göstermek üzerine kurdu.

Ukrayna ile Rusya arasında varılan, Türkiye’nin de kolaylaştırıcı rol üstlendiği tahıl koridoru konusu, bu imaj için “biçilmiş kaftan” elbette. Ancak işler pek de AK Parti yetkililerinin beklediği gibi gitmiyor bu alanda; Kayseri’den AK Parti milletvekili olan Hulusi Akar’ın “mayıs’ın ilk haftasında yapılacak” dediği Rusya-Ukrayna tahıl koridoru toplantısı, sürekli erteleniyor. Seçim öncesine yetişmeme olasılığı büyük.

Keza yine AK Parti’den Antalya milletvekili adayı olan Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriye ile normalleşme süreci kapsamında Dışişleri Bakanları buluşması için verdiği tarihler de bir türlü tutmuyor.

Beklentinin aksine, Putin’i bile seçim öncesinde Türkiye’ye getirmeyi başaramadı mevcut iktidar; Akkuyu Nükleer Santrali› ne ilk nükleer yakıt teslim töreninde, bir video mesaj ile sınırlı kaldı Rus Lider›in katılımı.

Malum; Sadece Türk vatandaşları değil, herkes Türkiye’deki seçim sonuçlarını bekliyor. Kimse “yanlış hesap yapmak” istemiyor...