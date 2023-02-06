Ukrayna için “Marshall Planı” ve yeşil yapılanma

Marshall Planı, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’yı siyasi ve iktisadi olarak yeniden yapılandırmak amacıyla ABD tarafından hazırlanan ekonomik yardım programı. Resmi adı “Avrupa Kalkınma Programı” (European Recovery Program) olan Marshall Planı kapsamında 16 ülke, ABD’den ekonomik kalkınma yardımı aldı.

Bugünlerde “Marshall Planı”, Ukrayna için gündemde. Davos 2023’te Ukrayna için bir model olarak, Marshall Planı’na atıfta bulunuldu. Fakat bugün yaşanan kriz çok boyutlu ve tüm dünyayı ilgilendiriyor. Dolayısıyla Ukrayna için daha çeşitli ve işbirlikçi bir model gerekli görülüyor.

Geçen yıl ilkbaharda gerçekleşen Davos’ta, Ukrayna için bir Marshall Planı’na atıfta bulunuldu; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski konuşmasında, bu planda kullanılan kelimeleri ödünç aldı. Geçtiğimiz ay gerçekleşen Davos Zirvesi’nde, Alman Şansölyesi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı da aynı konuyu gündeme getirdi.

Marshall Planı, çok taraflı bir yeniden yapılanmaya yönelik çok önemli bir model oluşturuyor ve bu model, iklim kriziyle mücadeleden Afrika’da refahın artırılmasına kadar her alanda uygulanabiliyor. Ancak söz konusu Ukrayna olduğunda, bu modelin çok daha kapsamlı bir yapıya ulaştırılması gerekiyor.

540 milyar dolar

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan bir Dünya Bankası yetkilisi, Ukrayna’yı restore etmenin en az 540 milyar dolara mal olacağını dile getirdi. Marshall Planı ise, bugünün parasıyla, bu miktarın üçte birinden daha azını sağlamıştı.

Marshall Planı, sadece ABD tarafından vergi mükellefleri aracılığıyla finanse edildi ve özel sektörden ziyade kamunun katılımı ile gerçekleşti. 1948 yılında Marshall Planı’nın ilk fonları dağıtılırken ABD, istihdamı ve tüketimi arttıran bir ekonomik büyümenin ortasındaydı. Avrupa’da ise, önemli bir gıda kıtlığı yaşanıyordu. Planın devreye girdiği birkaç sene içinde, Avrupa’da sanayi üretimi neredeyse iki kat artış gösterdi.

Geçen yılın sonunda, Ukrayna’da hasar gören altyapının yenilenmesinin tahmini maliyeti yaklaşık 140 milyar dolar olarak açılandı. Ülkede, 150 bin konut binası ve 3 binden fazla okul hasar gördü ya da yıkıldı.

Dünyanın en değerli toprağı yok oluyor

Avrupa’daki biyolojik çeşitliliğin yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapan ülkede milyonlarca hektarlık koruma alanı savaş kaynaklı kirlilikten etkilendi. Dünyanın değerli çernezyom toprağının üçte birini içeren Ukrayna’nın, tarım arazilerinin çok büyük bir bölümü de mayın ve patlamamış mühimmatla kirletildi. Çernezyom yeryüzünün en verimli yerli toprağı ve bu toprak hızla yok oluyor.

Bu ay, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı geniş çaplı savaşın birinci yılı. Savaşın jeopolitik, insan, finansal ve hatta gıda ve enerji alanlarında yansımaları oldukça fazla. Tüm bunların yanı sıra, yıkıcı ekolojik etkileri de çok büyük.

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan tahminlere göre, savaşın havaya, ormanlara, toprağa, suya verdiği hasar 46 milyar doların üzerinde. Kaybedilen ekosistem hizmetlerinin yol açtığı hasarı ölçmek ise zor.

Ukrayna’nın yeniden inşası kolay olmayacak. Çok sayıda zengin ülkenin, belki de on yıllarca katkı sağlayacağı bir plana ihtiyaç duyulacak. Uzmanlar, bu kez sadece hükümetlerin değil, özel sektör yatırımının da gerekli olacağını söylüyorlar. Geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük varlık yöneticisinin CEO’su ile görüşen Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna’nın hem savaşı kazanması, hem de “yatırımcılar için cazip bir ülke olması” gerektiğini söyledi.

Para nereden gelirse gelsin, uzmanlar yeniden inşanın sadece kaybedilenleri geri getirmekten baret olmaması gerektiğini söylüyor. Bu paranın, dünyanın en enerji yoğun ülkelerinden biri olan Ukrayna’nın inovasyon ve sürdürülebilirlik açısından başka bir seviyeye sıçramasına yardımcı olması gerekiyor.