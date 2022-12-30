Ülkeler ve sektörler üzerinden dünya ekonomisine ilişkin 2023 beklentileri

2023’e girerken, dünyada beklentiler ne alemde gelin birlikte bir göz atalım. Hemen belirtelim, 2023’te hızlı büyüme beklenen ilk 10 ülke arasında tek bir gelişmiş ekonomi bile yok. En büyük pazarlarımızın başında gelen Almanya’da 2023’te yüzde 1’e yakın bir daralma öngörülüyor. Alman Şansölyesi Olaf Scholz’un enerji krizini hafifletmek için yaptığı yeni harcamalar ve savunma harcamalarındaki artış bütçeyi zorlayacak. Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi daralmadan kaçamayacak.

İhracat pazarlarımızda 2022’de ikinci pazarımız hâline gelen ABD’de 2023’te büyümenin ancak yüzde yarım düzeyinde kalması bekleniyor. Dış ticaret fazlası verdiğimiz önemli pazarımız İngiltere’nin ise yüzde 0.8 daralması bekleniyor. Yaptırımların tüketici harcamalarını yatırımları ve ithalatı vurmaya devam etmesi beklenen Rusya’da ise yüzde 3.3’lük bir daralma öngörülüyor.

Rusya’daki daralmaya karşılık, Ukrayna’nın mevcut durumun kısmen de olsa istikrara kavuşmasına bağlı olarak 2023’te yüzde 4.3’lük bir büyüme göstereceği tahmin ediliyor. Türkiye’nin ihracat pazarları arasında büyüme açısından daha pozitif bir tablo çizen ülke Irak. Yapılan projeksiyonlara göre, 2023’te Irak yüzde 4’e yakın bir büyüme gösterecek. Aleyhte büyük bir dış ticaret dengesizliği yaşadığımız Çin, büyük ekonomiler içerisinde en yüksek büyümeyi göstermesi beklenen pazar. 2023’te büyümenin yüzde 5’e yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Genel olarak ise, 2023 yılında Avrupa’da daha sert hissedilmek üzere Batı’da durgunluk etkili olacak. Amerikan Merkez Bankası Fed’in faiz artışlarıyla birlikte doların güçlenmesi ise birçok gelişmekte olan ekonominin alım gücünü düşürecek ve borçlanma maliyetlerini yükseltecek.

Bu yıl dünyada büyüme daha çok küçük ekonomilerden gelecek. Mesela Libya. İç savaş yorgunu Libya’nın 2023’te dünya üzerinde ekonomisi en hızlı büyüyen ikinci ülke olması bekleniyor. Siyasi çekişmelerinin üstesinden gelebilirse Kuzey Afrika’nın yeniden yükselen yıldızı olmaya aday Libya’nın 2023’te yüzde 15 büyümesi bekleniyor.

En hızlı büyüyecek ülkeyi merak ederseniz, projeksiyonlara göre cevap Guyana. Petrol ve doğalgaz üretimini artırarak, ham madde ihracatını yükseltmesi beklenen Guyana ekonomisinin 2023’te yüzde 30 büyümesi bekleniyor. Dile kolay! Keza Fildişi Sahili ve Senegal’in de petrol üretimlerini artırarak yüzde 7 ve üzerinde büyüyecekleri tahmin ediliyor.

Emtia fiyatlarında geri çekilme görülecek

Ana sektörümüz demir-çelik olduğuna göre oradan başlayalım. Metal fiyatları 2022 yılında rekor düzeylere ulaştı. 2023’te ise yüzde 5 ile 10 arasında düşmesi bekleniyor. Economist Intelligence tarafından yapılan projeksiyonlara göre, düşüş yüzde 7 olacak. Yine de, analistlere göre, metal fiyatları pandemi öncesine göre hâlâ yüzde 40 yukarıda kalmaya devam edecek.

Yapılan analizler, enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin alüminyum, çelik ve çinko üretimlerini düşüreceğine işaret ediyor. Bu durum, kimi ülkelerin hurda metal ihracatına geçici ihracat yasakları getirmesiyle sonuçlanabilecek. Yeşil enerjiye geçiş ve dijitalleşme ise bakır, lityum, nikel ve diğer bazı metallerde talebi artıracak. Çin hükümetinin teşvikleri inşaat ve imalat sektöründe ihtiyaç duyulan metallere olan talebi yükseltecek. Kuzey Amerika çeliği kullanımının ise 2023’te son sekiz yılın zirvesini görmesi öngörülüyor.

Bütün olarak bakıldığında ise projeksiyonlara göre, emtia fiyatlarında 2023 boyunca resesyon kaynaklı bir geri çekilme görülecek. Bazı metallerde yaşanabilecek darboğaz nedeniyle zorlanan ham madde üreticisi şirketler, emtia fiyatlarındaki düşüşle bir nebze nefes alacak.

Enerjideki istikrarsızlık piyasayı da dalgalandıracak

Beklentilere göre, Çin ve Asya ekonomilerinin güçlü talebi, küresel petrol fiyatlarının 2022’ye göre yüzde 1.5 artmasına yol açacak. Ancak OPEC’in üretimi bir anlamda istemeye istemeye artırmasıyla fiyatlardaki yükselişi baskılayacak.

Biraz açalım konuyu. Malum, enerji krizinin, özellikle Avrupa’da 2023’te daha da derinleşmesi, kış aylarının Avrupa’nın gaz stoklarını eritmesi ve LNG arzının talebe yetişememesi öngörülüyordu. Avrupa için bu tehlike devam etmekle beraber ciddi biçimde hafifledi. Rus gazının tamamen kesilmesi meselesi de hâlâ gündemde olmakla beraber, şimdilik yeni bir kriz yaratacak ağırlıkta değil.

Öte yandan, Asya’dan gelen talebin küresel petrol talebini yaklaşık yüzde 1.5 artırması, bir başka deyişle günde 1.5 milyon varil artırması bekleniyor. Ancak petrol ihraç eden ülkelerin örgütü OPEC’in de istemeyerek de olsa üretimini günde 2.4 milyon varil artırarak fiyatları baskılayacağı tahmin ediliyor.

Enerji piyasasını, dolayısıyla metal sektörünü etkileyecek bir başka gelişme ise İspanya’daki LNG’yi yeniden kullanılabilir gaza dönüştüren terminallerin yanına 2023’te Almanya ve İtalya’da yeni LNG terminaller eklenecek olması. Bunlar Avrupalı üreticilerin elini kısmen de olsa güçlendirebilir. Ancak uzmanlar, bu ekonomilerin enerjinin ciddi şekilde sübvanse edildiği Asyalı üreticilerle rekabet edeceğine dikkat çekiyorlar. Doğrusu bu rekabet durumu enerji maliyetlerinin sanayide hızla arttığı Türkiye açısından da son derece kritik bir konu.

Özetle, enerji tüketimi sadece yüzde 1 artsa bile 2023’te enerji fiyatlarının yüksek seyrinin sürmesiyle sonuçlanacak. Bu çerçevede, nükleer enerjiye olan ilginin artmaya devam edeceğinin altı çiziliyor. Almanya ve Güney Kore’de nükleer tesisleri kapatma planları ötelenecek. Keza, enerji kriziyle birlikte, her birisi bizim Soma’dan büyük 144 kömür santralini tekrar faaliyete geçiren Avrupa, enerjide kendisini güvende hissedene kadar bu kararından dönecek gibi görünmüyor.

Altyapı yatırımlarındaki artış zayıf

Demir-çelik ve genel olarak metal sektörünün seyrini etkileyen en önemli alanlardan biri olan altyapı yatırımlarına ilişkin beklentiler pek parlak değil.

Son altı yıldır istikrarlı bir şekilde artan ve payı küresel GSYH’nın yüzde 25’ine ulaşan altyapı yatırımlarının hükümetlerin nakit açıkları nedeniyle 2023’te frene basması bekleniyor. Ancak yine de küresel altyapı yatırımları 25 trilyon doları bulacak. Beklenti yüzde 1.1’lik artış. Gelgelelim, bu artış 2009 yılından bu yana küresel sabit yatırım harcamalarında görülen en zayıf artış olacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı öncesi planlanan altyapı yatırımları ulaşım, su altyapılar ve dijitalleşmeye odaklanırken, savaşla birlikte enerji altyapılarına da para akmaya başladı. Özellikle Avrupa’nın Rusya’nın fosil yakıtlarından bağımsızlaşma çabaları kapsamında doğal gaz altyapıları, yeni liman yatırımları ve LNG için dönüşüm terminali yatırımlarının 2023’te 32 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Konut ve otomobil satışları yüzde 1 artacak

İnşaat, otomotiv ve savunma sektörleriyle devam edelim. Küresel gayrimenkul satışlarında yüzde 1’lik bir artış görülmesi ve 2023’te konut satışlarının 5.8 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Yükselen faizler ‘mortgage’ kredilerini baskılayarak bazı pazarlarda konut fiyatlarının düşmesine yol açacak.

2023’te elektrikli araç satışlarında artışın yüzde 25 gibi yüksek bir düzeyi yakalaması bekleniyor. Çin de bu yöndeki talebi desteklemek için elektrikli araç desteklerini geri çekme planını iptal etmeyi planlıyor. Ancak buna karşın, toplamda küresel otomobil satışlarında beklenen yükseliş yüzde 1.

Demir-çelik sektörünü etkileyen önemli alanlardan biri savunma sektörü. Dünyanın en büyük savunma bütçesine sahip ABD’nin savunma harcamalarının 800 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Çin’in de savunma harcamaları artacak. Yine de ABD’nin savunma harcamalarının Çin’in savunma bütçesinin üç katına denk gelmesi bekleniyor. Bir çok ülkede ise savunma bütçelerinde reel olarak daralma öngörülüyor.

Özetle, 2023 ihracatçılarımız için hiç de kolay bir yıl olmayacak. Aslına bakarsanız, bu gerçek kendisini çoktan hissettirmeye başladı. Kamu ve özel sektörün ihracatı odağına alarak hareket etmesi bir tercihten çok zorunluluk olarak öne çıkıyor.

Yeni yılda sağlık ve başarılar diliyorum.