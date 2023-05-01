Ulusal çıkarlar ve muhalefet

Türkiye seçim sürecine gömülmüşken, dünya durmadı elbette.

Özellikle Asya’nın giderek ısındığı açık; bir yandan ABD’nin Çin’e karşı el yükseltmesi, diğer yandan Kuzey Kore’nin nükleer denemeleri devam ediyor.

Böyle bir ortamda ABD’nin Uzak Asya’daki en büyük müttefiklerinden Güney Kore’de alarm çanları çalmaya başlamış durumda.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Kim Yeol’un geçen hafta ABD'ye yaptığı ziyareti de bu açıdan okumak gerek.

Uzak Asya’da, ABD Çin’e yönelik adım attıkça, yanıt Kuzey Kore’den geliyor. Nitekim, Kuzey Kore’nin geçen hafta içinde denemesini yaptığı kıtalararası balistik füze denemesi, Seul’de kaşların kalkmasına neden oldu.

ABD’deki Biden-Yoon görüşmesinde de ana gündem böylece Asya’daki Kuzey Kore nükleer tehlikesi ve buna karşı alınacak ortak önlemler oldu.

Güney Kore nükleer enerjiyi barışçı amaçlar için kullanmakla birlikte, nükleer silaha sahip değil. Güney Kore’deki hava da, ülkenin nükleer silah sahibi olması yönünde büyük talebin arttığını gösteriyor. Uluslararası alanda Güney Kore'ye nükleer silah desteği ise pek yok. İşte bu yüzden de Seul yönetimi, ABD’den Güney Kore üzerinde kurmuş olduğu “nükleer silaha karşı savunma şemsiyesini” sağlam tutmanın peşine düşmüş durumda.



ABD-KORE NÜKLEER

DANIŞMA GRUBU

Washington’da ABD Başkanı Biden tarafından gösterişli bir protokolle ağırlanan Yoon, ziyaretten istediğini almış gibi. ABD ile Güney Kore’nin ziyaret konusunda yayınladıkları ortak bildiride, ABD ve Güney Kore arasında bir nükleer danışma grubu kurulmasının kararlaştırıldığı açıklandı. Oysa ABD yönetimi daha önce nükleer planlamalarına değil Kore, hiçbir müttefikini karıştırmamayı seçiyordu.



İKTİDARDAN İKTİDARA, MUHALEFET

MUHALEFETE “TAM SAHA PRES”

Kore ile ABD arasında, Yoon’un Washington’da attığı adımlardan daha az dikkat çeken, ancak en az Yoon’un ziyareti kadar önemli bir başka temas daha yaşandı aynı tarihlerde; ABD’de Cumhuriyetçilerin potansiyel Başkan Adayı olarak görülen Florida Valisi De Santos de Güney Kore’ye gitti. De Santos’u bu ülkede ağırlayan isim de ilginç; De Santos, bir önceki seçimde Cumhurbaşkanlığı’na aday olan, mevcut Cumhurbaşkanı Yoon ile yarışan Kim Dong Yeon tarafından ağırlandı. Kim, şu anda Gyeonggi-do bölgesinin valisi olarak görev yapıyor. Muhalefetten etkili bir politikacı olarak anılıyor.

Kore’nin ulusal politikası da işte böyle işliyor; iktidardaki isim ABD’de iktidardaki siyasetçiyle temasa geçerken, muhalefet ise ABD’de muhalefette olan, ancak iktidara gelme olasılığı bulunan politikacıya -deyim yerindeyse- “tam saha pres” yapıyor.

Türkiye’deki seçim döneminde, iktidarda ve muhalefette Türkiye’yi önümüzdeki dönemde yönetmeye aday siyasetçilerin birbirlerine karşı, kimi zaman “teröristliğe”, “vatan hainliğine” kadar vardırdıkları suçlamalarını görünce, Türkiye’nin niye ulusal çıkarlarının peşinden topyekûn gidemediği anlaşılıyor.



14 Mayıs seçimlerini kim kazanırsa kazansın, şunu görmesi gerek;

Ülke çıkarlarının gerçekten korunabilmesi için, bu ülkeye muhalefet de lazım...