Ulusoy, Nobel İlaç’ta başkanlığı ‘profesyonel’e bırakıp yönetimden çıktı

NART Sigorta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart ve Genel Müdürü Denise Nart Ünal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen 25’inci yıl buluşmasında karşılaştığım Ulkar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy, aynı masada bulunan Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanvekili Selçuk Tanrıverdi’yi işaret etti:

- Grubumuzun amiral gemisi Nobel İlaç’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Selçuk Bey’e bıraktım.

Tanrıverdi, Hasan Ulusoy’un isteği üzerine yeni kartvizitini uzattı:

- Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Eylül 2025’te Hasan Bey’den devraldım. Hasan Bey, Nobel İlaç’ta Onursal Başkanımız olarak bize her zaman desteğini verecek.

Ulusoy, holding tarafında görevini sürdüreceğini belirtti:

- Ulkar Holding’te Yönetim Kurulu Başkanlığı görevim devam edecek.

Nart Sigorta buluşmasında Ulusoy ve Tanrıverdi’den bu adımı ayrıca ayrıntılı konuşmak istediğimi bildirdim:

- Hasan Bey, Nobel İlaç da, Ulkar Holding de sizin aile şirketiniz. Aile şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığını profesyonel yöneticilere bırakmak çok yaygın değildir. Bu kararın öyküsünü ikinizden de dinlemek isterim.

Hasan Ulusoy ve Selçuk Tanrıverdi ile buluşmamıza Nobel İlaç Marka ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Feray Akşit de eşlik etti.

Ulusoy’a Nobel İlaç’ta yönetim kurulu başkanlığını profesyonel yöneticiye bırakma kararını nasıl aldığını sordum, 1990 yılına döndü:

- Nobel İlaç’ta 1968-1990 döneminde abim genel müdürdü. 1990 yılında ben genel müdür oldum. 1993 yılında genel müdürlük görevini profesyonel yönetici arkadaşlara bıraktım. Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı olduğumda 45 yaşındaydım.

Şimdi 77 yaşında olduğunu kaydetti:

- Nobel İlaç’ta yönetim kurulu başkanlığı görevini bırakmakla yetinmedim. Yönetim kurulundan da çıktım. Büyük oğlum Yavuz Turgut Ulusoy yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Nobel İlaç’ta icradan uzak kalıp kalamayacağını merak ettim, Selçuk Tanrıverdi araya girdi:

- Hasan Bey’in her zaman başımızda, yanımızda olmasını istiyoruz.

Hasan Ulusoy, iş hayatındaki özelliklerine vurgu yaptı:

- Ben girişimciyim, detaycıyım. Yönetim kurulu başkanlığım döneminde genel müdür arkadaşlarımızın riskli gördüğü bazı adımlarda ben daha atak davrandım.

Düzce’deki tam otomatik depo yatırımını örnek gösterdi:

- Genel müdürümüz o dönemde söz konusu depoyu yapmamızı doğru bulmuyordu. Ben ısrarcı oldum. İyi ki o depo yatırımını zamanında yapmışız.

Hasan Ulusoy, Nobel İlaç’ta yönetim kurulu başkanlığını Tanrıverdi’ye bırakma kararıyla ilgili şu mesajı verdi:

- Zamanın ruhuna uygun olarak geleceği daha da güçlü planlayabilmek için profesyonel kadroların etki alanını genişletme kararı aldık. Bu değişim, bir dönemin kapanışı değil, kurumumuzun köklü mirasını koruyarak onu yeni hedeflere taşıyacak yenilenme adımıdır.

Kendi konumunu şöyle tanımladı:

- Bundan sonra Ulkar Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Nobel İlaç Onursal Başkanı olarak kurumu bugünlere getiren değer ve kültür ışığında rehberlik yapmaya devam edeceğim.

Tanrıverdi’ye döndü:

- Selçuk Tanrıverdi, şirketin değerlerini içselleştirmiş ve uluslararası başarılar elde etmiş, kendi içimizden yetişen bir lider. Nobel’in küresel vizyonu ve Selçuk Bey’in stratejik liderlik kabiliyetinin katkılarıyla bugün sektörde Orta Asya’da önemli bir oyuncu haline geldi.

Tanrıverdi’nin liderliğindeki yönetim kurulunun şirketi geleceğe taşıyacağının altını çizdi:

- Numan Balki, Yönetim Kurulu Başkanvekili, Yavuz Turgut Ulusoy da yönetim kurulu üyesi oldu. Liderlik günü değil, geleceği inşa edebilmektir. Geleceğin Selçuk Bey yönetimindeki yönetim kurulunun elinde olduğunu bilmenin huzurunu yaşıyorum.

Hasan Ulusoy, Nobel İlaç’ta yönetim kurulu başkanlığını profesyonel bir isme bırakarak, aile şirketleri için örnek alınması gereken adım atmış oldu…

Bazı şirketlerde kurucu babaların yönetimi kendi çocuklarına bile bırakmakta zorlandığı şirketler dikkate alındığında Hasan Ulusoy’un kararının önemi daha iyi anlaşılıyor…

Orta Asya hayali bizi buluşturmuş, bir tık düşük maaşla Nobelli olmuştum

SELÇUK Tanrıverdi, Bilkent Üniversitesi’ndeki öğrencilik yıllarından itibaren hedefine Orta Asya ülkelerini koydu:

- Öncelikle stajımı Orta Asya ülkelerinden birinde yapmalıyım.

Önce staj hayali gerçekleşti:

- Stajımı Degere’de Moskova ve Kazan’da yaptım.

Daha sonra Özbekistan’a geçti:

- 4-5 yıl kadar Taşkent’te Bayındır Holding bünyesinde çalıştım.

Ardından bir Alman şirketinde çalışırken yolu Ulkar Holding ve Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy’la kesişti. Özbekistan’da üretime niyetlenen Hasan Ulusoy, Selçuk Tanrıverdi’ye oradaki yönetimi emanet etmeyi düşündü ve teklifini yaptı. Tanrıverdi düşündü:

- Alman şirketinde rahatım. İki odalı bir ofisim var. Nobel İlaç’ın teklifinde gelir bir tık düşük ama orada üretim ve yeni bir işi oturtma heyecanı var.

Tanrıverdi, Nobel İlaç’ın teklifini kabul ederken aklından şu geçti:

- Hasan Bey’le Orta Asya hayalinde buluşmuş olduk. İyi de oldu…

Tanrıverdi, Nobel İlaç’ta 24 yıldır çalıştığını, şimdi 54 yaşında olduğunu belirtti:

- Aslında Hasan Bey, 12 yıl önce beni Türkiye’ye CEO olarak çağırdı. Ben de kendi yerime bir arkadaşımı Özbekistan’daki işlerin başına önerdim. Hasan Bey kabul etti. Taşınmama bir ay kala arkadaşım bize gelmekten vazgeçti. Ben de Özbekistan’da kaldım.

Hasan Ulusoy araya girdi:

- Selçuk Bey’e daha sonra Kazakistan’daki şirketi ve yatırımları emanet ettik. Sıfırdan fabrikayı kurup işletmeye aldı. Sistemi oturttu. Nazarbayev’in oradaki fabrikamızı gezmesini sağladı. Kırgızistan ve Moğolistan’a da uzanan işlerimize imza attı.

Selçuk Tanrıverdi, Nobel İlaç’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı konusunun 5 yıl önce gündeme geldiğini aktardı:

- Ben Hasan Bey’in hep fiilen çalışmayı sürdüreceğini düşünüyordum. Hasan Bey, bu yıl yeniden konuyu gündeme getirdi. 1 Eylül 2025’ten itibaren yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendim.

‘İki kanatlı strateji’ ile yol alacak

NOBEL İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Tanrıverdi, şirketin Hasan Ulusoy’un vizyonu ile inşa edildiğini vurguladı:

- Nobel İlaç, ilaç sektöründe üretime, Ar-Ge’ye, bilgiye ve insana yatırım yapan bir uluslararası şirket haline gelmiş bulunuyor. 50’den fazla ülkeye kendi markasıyla ihracat yapıyor.

Bundan sonra da uluslararası şirketleşme açılımı ve biyoteknolojideki öncü adımlarla yola devam edeceklerini belirtti:

- “İki kanatlı” bir stratejiyle hem bugünün hem yarının sağlık ihtiyaçlarına hazırlanacağız. Biyoteknolojide atılım yaparken, konvansiyonel ilaç alanındaki güvenilir kimliğimizi koruyacağız.

Nobel İlaç’ın yıllık ihracatını merak ettim, aktardı:

- İhracat yaptığımız 50 ülkeden 24’ünde doğrudan kendi ofis ve teşkilatımız var. Türkiye’den yaptığımız ihracat yıllık 150 milyon dolar düzeyinde bulunuyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Gerçek başarı sadece rakamlarda değil, insanların sağlıklı yaşam kalitesine ne ölçüde katkıda bulunulabildiğinde gizli. Bizim uluslararası vizyonumuz da bu anlayış üzerine kurulu. Bizim için rekabet görünürlükte değil, etki derinliğinde anlam buluyor.

Ardından ekledi:

- Hedefe odaklı ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisiyle ilerliyoruz. Bizim önceliğimiz her zaman ilacın erişilebilirliğine katkı sağlamak, her pazarda kalıcı bir etki bırakmak.