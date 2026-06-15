Üreteni itibarsızlaştırmak ekonomik intihardır

Tüketerek büyümek, tükettiğin her ne ise tükendiğinde, senin de tükenmendir. Bu yüzden üretim şarttır ve üreteni teşvik etmek gerekir. Ancak üreteni itibarsızlaştırmak, bindiğin dalı kesmektir

1- SORUN: Sanayi, bir şeyden çok üretmektir. Tarımdan hizmetlere dek ana sektörlerin de dinamiğidir. Ülke, sanayisizleştirme sürecinden geçiyor gibi… Her gün üretime, yatırım yapan sanayiciye ve üreticiye yönelik topyekûn bir itibarsızlaştırma diline tanık oluyoruz. Son derece tehlikeli bir durum…

2- ETKİSİ: Somut örnek beyaz et üreticinden… Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı yapıldığı gerekçesiyle 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, aralarında Banvit, Erpiliç, Gedik, Lezita dâhil 13 firmaya kayyum atandığını ve 32 kişiyi de gözaltı kararı aldıklarını duyurdu.

YANLIŞIN GEREĞİ YAPILSIN AMA ÜRETİCİ HARCANMASIN

3- ÇÖZÜM: Bu itibarsızlaştırmaya ilk ve net tepki İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’dan geldi; “Bir sektöre, bir üretim zincirine, yatırım yapan sanayiciye ve üreticiye dönük topyekûn bir itibarsızlaştırma dili, Türkiye’ye fayda sağlamaz.” Üreteni itibarsızlaştırırsan bu ekonomik intihardır.

4- YÖNTEM: Tüketici elbette korunsun ancak üreten olmayınca neyi tüketeceksin? Hukuk işleyecek, yanlışın gereği yapılsın. Ancak bunu yaparken çok hassas dengelerin korunması şart... Üretim yapan, risk alan, fabrika kuran, insan çalıştıranların itibarını korumak, ülkenin stratejik sermayesidir.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Üretenin itibarına dair…

İtibarsızlaştırmanın sonuçları?

Enflasyonla mücadeleyi tarlada, fabrikada üretimi arttırmak yerine, etiketler üzerinden söylem geliştirmek hiçbir işe yaramaz. Bunu, market, depo basıp üreteni aşağıladıklarında gayet net anladık

Üreteni küstürsek neler olur?

Olacağı şu; üretmekten vazgeçilir. İSO Başkanı, bu tehlikeye işaret ediyor zaten; “yatırım iştahı zedelenir, üretim cesareti kırılır, istihdam ve ihracat olumsuz etkilenir.” Üretmeden tüketemeyiz.

not/ Türkiye üretmek ve üreteni de korumak zorunda

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ın uyarıları hayati; “Türkiye’nin büyüme hikâyesi; yatırım yapan, üretimden vazgeçmeyen özel sektörümüzün omuzlarında yükseliyor. Elbette piyasa düzeninin korunması, vatandaşın temel gıdaya ulaşması devletin sorumluluğu ancak üreteni de yaşatmalıyız.”

İTİBAR LÛGATI

Üretici: Hammaddeleri işleyerek mal ve hizmete dönüştüren ve tüketime sunan kesim

Tüketici: Mal veya hizmeti kendi kişisel, ailevi ihtiyaçları için satın alan ve kullanan kesim

Üretici itibarı: Çiftçi, sanayici, girişimci, üretici kesimin toplumdaki saygınlığını korumak

İtibarsızlaştırma: Kişilerin, kurumların toplumdaki saygınlığını, güvenilirliğini zedeleme