Üreterek hayatta kalabilme dönemindeyiz

Türkiye iyi yönetilse, kamudaki kleptokratlar çalmasa, çırpmasa, kamu israfına son verebilse; dünyanın 70 alanda üretim üssü olma kabiliyetini koruyabilecek, üst gelir grubuna çıkabilecek

Bundan 26 yıl önce Türkiye, balo havasındaydı. Ürettiğinden fazlasını tüketiyor, ithalatı patlatıyordu. Kazandığından fazlasını harcıyordu, borcu şişiriyordu. Devlet malı denizdi; yemeyen domuzdu. Kamu kaynaklarını çalıyor, çırpıyorduk. Bu kleptokrasi neticesinde sıfırı tükettik ve balo aniden bitiverdi.

Bizler, domuzluktan vazgeçtiğimiz için düzelmeyi seçmedik; deniz bitti de balo sona ermiş oldu. Ardından Cumhuriyet tarihinin en büyük krizini yaşadık. Devleti dolandırmayı bıraktık, üretmeye yöneldik, borç para ile konfordan vazgeçtik. Balonun ağır faturası için evdeki gümüşleri sattık.

SORUN DIŞ GÜÇLER DEĞİL, İÇ GÜÇLER

Bugün, durum daha da ağır bir fırtına bulutu taşıyor ekonominin ufuklarına… Öncelikle küresel sorunlar, durgunluk, Trump belası, enerji krizi, Ukrayna-Rusya savaşı, AB’nin resesyonu yetmezmiş gibi rekor enflasyonumuz, faiz takıntımız, zar zor tuttuğumuz kur ve yaklaşan seçim ekonomisi…

Dış güçler tamam da iç güçlere bakıyorum; ekonominin kötü yönetimi bir yana, konforun çürüttüğü toplumda üretimden vazgeçer olduk. Dış güçler ve güçlükleri yazdım ama iç güçler ve güçlükler; üretmeyenlerimiz, kaytarıcılarımız, kleptokratlarımız, konfor tuzaklarımız, zombi şirketlerimiz…

İKİ SORU İKİ CEVAP / Üreterek hayatta kalmaya dair…

Üreterek hayatta kalmak ne demek?

Rantın (yan gelip kazanmanın) zorlaştığı, ekip-biçmeden doyulamayacağı, ter dökmeden tok karnına yatağa girilmeyeceği gayretler bütünü demektir. 17,5 milyon çalışmadan kamu kaynağı kemiriyor.

Üretmezsek ne olur, başımıza ne gelir?

Çok basit, ağalıktan marabalığa düşersin. Dış kaynak ile konfor içinde harcama lüksün biter. Lira basadur ancak dolar basamacağına göre zorunlu ithal girdilerini karşılayamazsın, çürür gidersin.

not/ Dert bir değil ki ağlayasın, deli bir değil ki bağlayasın

Ekonomi gazetesi olarak tüm Anadolu’yu dolaşıyor ve üreten, çalışan kesimlerin olağanüstü gayretlerini okurlarımıza aktarıyoruz. Şikâyetleri; kımıl zararlısı gibi kamu zararlılarının bu üretim süreçlerini zorlaştırması, finans damarlarını koparması, kaynak kemirgeni yandaşların varlığı…

ÜRETİM LÛGATI

Üretim: Hammaddeyi işleyip insan ihtiyaçlarını karşılayacak hale uygun mal, hizmete dönüştürme

Tüketim: Üretilen mal ve hizmetlerin ihtiyacı karşılamak için satın alınması, harcanması süreci

Rantiye: Üretimde yer almadan, gayrimenkul, faiz, hisse senedi, tahvilden gelir elde edenler

Zombi şirket: Canlıların kaynaklarından semirip değer üretmeyen yandaş ekonomi çeteleri