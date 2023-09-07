Üretim ve ihracatın üssü: MERSİN

Hakan ALACA - alacahakan@hotmail.com

Tarım, lojistik, sanayi, ticaret ve turizm kenti Mersin, sahip olduğu özelliklerle ülkemizin ve bölgemizin sınır ötelerine açılan kapısı konumunda. Birbirinden değerli firmaların farklı alanlardaki üretimleri, sadece bölgeye ve ülkeye değil, dünyaya yeten bir değeri oluşturuyor. Yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı ile merakla beklediğimiz Mersin Ana Konteyner Limanı’nın da devreye girmesiyle el emeği göz nuru ürünlerin ihracatı kolaylaşacak, hatta kentimiz yeni yatırımlara ev sahipliği yapacak. Bu noktada merkezi yönetimin uluslararası arenaya hizmet edecek projelerini son derece önemsiyoruz.

Çukurova’nın bereketli topraklarından çıkan ürünler, 2020 yılında 3 milyar 211 milyon dolarlık ihracata konu edildi. 2021 yılındaki dış ticaret hacmi 4 milyar 206 milyon liraya yükselirken, 2022'de Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 7’nci kenti olan Mersin, 6 milyar 162 milyon 295 bin TL’lik ihracata imza attı. İçinde bulunduğumuz yılın ilk 7 ayında ise 4 milyar 80 milyon 831 bin TL’lik dış satım gerçekleştiren ilimiz, gelecek yıllarda 10 milyar TL bandını zorlayacak, söz konusu rakama erişilmesi gelecek dönemler için iş insanları ve sanayicilere yeni bir heyecan getirecek.

Özellikle pandemiyle birlikte Mersin’in güçlü lojistik sektörü temel ihtiyaç maddeleri ve ilaçların vatandaşlarımıza ulaşımını sağlarken, fabrikalar ve tarlalarda üretimin sürekliliğine katkı sundu. Mersin Limanı’nda yaşanan hareketlilik de ticari hayatı canlı tuttu. Aksi halde Mersin’in ağır kayıpları olabilirdi.

Ülkemizin 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığı deprem felaketinde de Mersin bütün imkânlarıyla insanının ve devletinin yanındaydı. Arama-kurtarma ve sağlık hizmetleri için gerekli altyapıları bölgeye ulaştıran Mersin on birlerce hayata dokunmuş oldu. Deprem sonrasında bölgeden gelenlere kucak açan kentimiz bölgenin güvenli limanı oldu; her zaman barış ve kardeşliğin beşiği, yardımlaşma kenti olduğunu gösterdi. İlk gün yardıma koşan kent, halen bölgenin ihtiyaçlarını gidermektedir. Deprem bölgesine en yakın olan iller arasında yer alan Mersin bütün kentlerden fazla deprem bölgesine katkı sunarken, bölgenin yeniden inşası için de çalışmalarını sürdürüyor

Muz, limon, çilek, erik, badem, keçiboynuzu, yenidünya, sakız kabak ve taze bakla üretiminde Türkiye birincisi olan Mersin, 9 üründe ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’nin 2021 yılındaki 3 milyar 83 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 673 milyon 334 bin dolarlık kısmını gerçekleştiren kentimiz bu alanda da zirvede yer alıyor.

Ancak Sanayiden tarıma ve lojistiğe kadar birçok sektörde önemli üretim ve ticaret kapasitesine sahip Mersin’in birkaç çözülmesi gereken sorunu bulunuyor. Mersin’in önündeki engellerin kaldırılması ile Çukurova bölgesinin kaderi değişecektir. Aynı zamanda Mersin’de hızla büyüyen sanayii ve ticaret sayesinde ülkemizin girdi kaynakları artacak, işsizlik aşağı yönlü hareket edecektir. Mersin’in uzun zamandır gündeme aldığı ve fakat bir türlü yatırıma dönüşmeyen onlarca proje için bütçe bekleniyor. Bahse konu olan projelerin tamamlanması ile kentimiz için farklı bir karne oluşacak, dünyanın birçok yerinden yatırımlar gelecektir. Mersin, üretim ve ticaret anlamında bütün potansiyellere sahip; bu potansiyeli işleyecek yeni hamlelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Ülkemize en çok katkı sunan 7’inci ol olan Mersin, yatırım ve ödenek sıralamasında 22’nci sırada yer alıyor. Devletimizin kente ışık tutmasıyla kabuğuna sığmayan Mersin; kalkınmanın kilometre taşı olabilir.