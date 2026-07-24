Üretirsek var oluruz, üretmezsek yok oluruz

Türkiye üretmek ve ürettiğini satmak zorunda... Ancak üretimi adeta cezalandıran ekonomi politikaları, sanayisizleştiriyor, tüketim bağımlısı haline getiriyor, yeteneklerimizi harcatıyor

Bir millet üretirse var olur, üretmezse tarih sayfalarından silinir. Üretim, sadece mal değil; bağımsızlık, onur ve gelecektir. Üretim, özellikle imalat sanayi; ekonomik varlık, bağımsızlık, istihdam ve kalkınmanın temelidir; tüketim odaklı veya ithalata bağımlı modeller ise mutlak çöküşe yol açar.

Üretimden uzaklaşmak, bir ülkenin kendi kaderini başkalarının eline bırakmasıdır. Tüketirken zengin görünürüz ama üretmezsek yok oluruz. Tarih şunu öğretiyor: Üreten uluslar yükselir, tüketenler ise borç ve bağımlılık batağında kaybolur. Ya üretiriz ya da başkalarının ürettiğine mahkûm oluruz.

KÜRESEL KRİZDEKİ YUNANİSTAN’A BAK VE GÖR ÜRETİMSİZLİK HALİNİ

Ekonomik çarpan etkisi için her 1 dolarlık üretim, ekonomide 2-3 kat daha fazla değer yaratır. Üretim durursa sadece fabrikalar değil, tedarik zincirleri, istihdam, refah da çöker. Siyasi bağımsızlık üretimle pekişir. İthalata mahkûm bir ekonomi, karar alma özgürlüğünü kaybeder, müstemleke olur.

Üretmezsek, dış ticaret açığı büyür, döviz rezervleri erir, gençler işsiz kalır, gelecek nesillerin hayatı zorlaşır. Üretim devrimi yapmazsak, varlığımız tehlikededir. Üretirsek var olur, kalkınır ve lider oluruz. Sadece üretmek de yetmez; katma değerli sanayilere, verimli tarıma ve güçlü savunmaya mecburuz.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Üretimsizliğe dair…

Dünyada üretim liderleri?

Çin, küresel üretiminin %30’unu yapıyor. ABD ise %17’sini... ABD üretime harcadığı 1 $ ile ekonomisine 2,69 $ katıyor. Büyük ekonomilere bakın; her biri, teknolojik verimli üretiyor.

Türkiye’de durum nedir?

Sanayi, bir şeyden çok üretmek demektir ve ekonomi içindeki payımız %16,8’e gerilemiş durumda. Hele ki üretimi soğutan OVP yüzünden enflasyon inemiyor, faiz gerilemiyor, batağa saplanıyoruz.

NOT/İSTİHSAL, İSTİKLÂL, İSTİKBAL, İSTİKRAR... ÜRETİMİN 4 TEMEL DİNAMİĞİ

“Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklâl ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.” Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü, tereddüt döneminden geçen Türkiyemiz için altın değerinde bir öğüt hâlâ...

ÜRETİM SÖZLÜĞÜ

Üretim: Hammaddeleri ve kaynakları insan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmete dönüştürme

Tüketim: Üretilen mal ve hizmetlerin insanlarca satın alınıp kullanılması, harcanması, faydalanılması

İmalat sanayi: Hammadde, yarı mamulü; makine, emek kimyasal işlemlerle yeni ürüne dönüştürme

Üretimsizlik: Ekonomide, sektörde, bireysel düzeyde mal ve hizmet ortaya koymadaki yetersizlikler