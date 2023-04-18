Ürettiğimiz ürünün testini Türkiye’de yapalım, 25 milyon Euro ülkede kalsın

TÜV Austria Group, 150 yıllık geçmişiyle 30’dan fazla ülkede denetleme ve belgelendirme hizmetleri sunuyor.

Viyana’da kurulan ve global konsolide cirosu 650 milyon Euro’ya ulaşan şirket, Türkiye pazarında ise yüzde 100 iştiraki olan TÜV Austria Turk ile hizmet veriyor.

Türkiye üzerinden, Asya ve Afrika dahil bölgedeki 20’den fazla ülkeyi yöneten TÜV Austria Turk, yaklaşık 20 yıldır şirketlerin ürün ve hizmetlerinin güvenilirliğini ve rekabet gücünü arttırmak üzere, test, kontrol, belgelendirme, sertifikasyon, muayene, uygunluk değerlendirme, denetim, gözetim ve eğitim çözümleri sunuyor.

TÜV Austria Group Asya & Afrika Bölge Müdürü Yankı Ünal, “Türkiye’de üretilen bazı ürünler hala yurt dışında test ediliyor. Bu, kaynağın yurt dışına gitmesi demek. Bütün Ar-Ge’si, üretimi burada yapılıyor ama test hizmeti olmadığı için ürünü yurt dışına göndermek zorunda kalınıyor. Hedefimiz testler için her yıl dışarıya giden en az 25 milyon Euro’luk kaynağın Türkiye’de kalmasını sağlamak” yorumunu yapıyor.

TÜV Austria Turk’un çalışmalarını Yankı Ünal ile konuştuk:

Vagon testleri konusunda yatırım planımız var

“2022 yılında hizmete giren 1915 Çanakkale Köprüsü, TANAP Projesi, Akkuyu Nükleer Santrali, Zonguldak Filyos Vadisi Projesi, uluslararası boru hatları projeleri gibi dünyanın önemli projelerinde teknik denetim, gözetim, sertifika ve onaylarımızla yer alırken, ürün bazında ise ISO 500’de yer alan Türkiye’nin lider kuruluşları ile çalışıyoruz. Türkiye’de demiryolu endüstrisine büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz demiryolu testleri hizmetleri, özellikle vagon testleri konusunda yatırım planımız var. Bu yatırım için Eskişehir ya da Ankara’yı hedef lokasyonlar olarak belirledik. Maalesef Türkiye’de üretilen bazı ürünler hala yurt dışında test ediliyor ki bu da kaynağın yurt dışına gitmesi demek. Yani bütün Ar-Ge’si, üretimi burada yapılıyor ama test hizmeti olmadığı için ürünü yurt dışına göndermek zorunda kalınıyor. Test yaptırmadığı zaman ürünün satışı gerçekleşmiyor. Yurt dışı testlerin bedelleri oldukça yüksek maliyetler getiriyor. Demiryolu testleri için ürün başına 100-150 bin Euro ödemek zorunda kalıyoruz. Elimizden geldiğince bu alanı Türkiye’de doldurmayı hedefliyoruz. Demiryolu ve diğer alanlarda test hizmetleri için çeşitli laboratuvar projelerimiz var. Planlandı, onayı alındı şu an yer seçimi yapıyoruz. Böylece testler için her yıl dışarıya giden en az 25 milyon Euro’luk bir kaynağın Türkiye’de kalmasını sağlamak istiyoruz.”

Beyin göçünü tersine çevirmek istiyoruz

TÜV Austria, güvenli BT altyapıları, organizasyonel ve teknik bilgi güvenliği, yapay zekâ (AI) uygulamaları ve veri koruma konularında özel ihtiyaçlara uyarlanmış çözümlerle öne çıkan bir yapı. 2018 yılında kurulan İstanbul merkezli SyberCode şirketini bünyemize kattık. SyberCode, 2022 itibariyle resmi olarak TÜV Austria SyberCode olarak yeni ünvanı ile devam ediyor. Türkiye’de ürettiğimiz ürünlerin global pazarda ihracatını yapacağımız ve globalde tüm bölgelerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere hizmet ve servis üretmeye devam edeceğimiz TÜV Austria SyberCode ile dünyada tanınan, şeffaf, anlaşılabilir bir yazılım ve güvenlik firması olmayı hedefliyoruz. Ülkemizde yazılım sektöründe genç beyinlerin özellikle başka ülkeleri tercih ederek bir beyin göçünün süregeldiği şu dönemde, amacımız bu genç beyinleri Türkiye’de daha fazla katma değerli projeler üretmelerine destek olmak ve bir nebze de olsa bu beyin göçünü tersine çevirebilmek istiyoruz.

Türkiye bizim için tek bir ülke değil, “merkez ülke”

“TÜV AUSTRIA TURK olarak Türkiye’de yatırım ve büyüme hedeflerimiz doğrultusunda önümüzdeki süreçte şirket satın alımlarımızı devam ettireceğiz. Türkiye’yi tek bir ülke olarak değil; Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’ya açılan bir ‘merkez ülke’ olarak görüyoruz. Türkiye’de endüstri, gıda ve mühendislik alanlarında şirket yatırımları yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımları yaparken önceliğimiz bu şirketlerin, belirli alanlarda gelişmiş, büyüme potansiyelini sürdürebilen, uluslararası hedef ve vizyonumuzla uyuşması. Bu odakta, 2009’dan bu yana Türkiye’de yaklaşık 36 milyon Euro’luk bir yatırım yaptık.

Karbon ayak izi hesaplanması tüm dünyanın gündeminde

“Temel yaklaşımımız, Türkiye’de olmayan hizmetleri getirmek. Örneğin bugün tüm dünyada popüler konulardan bir tanesi, karbon ayak izinin hesaplanması. Biz bu süreci başından beri takip ediyoruz. Türkiye’de henüz olmayan alanlarda eksperler yetiştirerek bu alanda da büyümeye ve hizmet vermeye odaklandık.”

İhracatın önündeki engeller kalkıyor

“2022 yılında Bodrum Denizcilik ile ortak olarak kurduğumuz TÜV Austria Marine ve TÜV Austria Ekpertiz şirketlerinde karada ve denizde ekspertiz hizmetleri veriyoruz. Yat üretiminde dünyada üçüncü sırada yer alan Türkiye, 5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne koşuyor. Siparişler nedeniyle imalatçıların 2025 yılına kadar dolu olması ise ikinci elde hareketliği artırdı. Dolayısıyla ikinci el yat alım satımlarında uzman görüşüne ihtiyaç doğuyor. Buradaki açığı kapatmayı hedefliyoruz. TÜV Austria Ekspertiz şirketimiz, ikinci el araçlar için ekspertiz hizmeti veriyor. Bu arada 2022 yılının sonunda TÜV AUSTRIA Mobilty olarak Türkiye’nin ilk jant laboratuvarını Kocaeli’nde açtık. Türkiye’de üretilen jantların yüzde 75’i ihraç ediliyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihracatı yapılan bu jantların testleri, uluslararası standartlarda laboratuvarımızda gerçekleştirilebiliyor. Daha önce test ve sertifikalandırma işlemleri için yurt dışına gönderilen jantların testlerinin Türkiye'de yapılmasıyla ihracatın önündeki teknik engeller de ortadan kalkıyor.”