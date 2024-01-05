Usulsüzlük site yönetimine dek girdi

Enflasyonun kirlettikleri, sadece endeksler etiketler değil aynı zamanda iş etiği ve ahlak oluyor. Zaten hayatı pratiği bize göstermiştir ki uzun süren, yapışkan ve yüksek enflasyon, ekonomiden ziyade bir sosyolojiye dönüşüyor ve ülkeye, hezimetle bitmiş bir meydan savaşından daha büyük zarar veriyor.

KPMG Türkiye tarafından yapılan site yönetimi incelemelerinin tamamında farklı ölçeklerde birçok usulsüzlük ortaya çıkmış. Bu usulsüzlükler site sakinleri üzerinde hem maddi hem manevi zararlar doğuruyor. Harcama bütçelerinin büyümesiyle sitelerin ticari işletmeler gibi yönetilmesi bir ihtiyaç…

DENETLEMEZSEN KİRLENME KAÇINILMAZ

Fakat ticari işletmelerin aksine, site yönetimlerinde kurumsal kültürün eksikliği, sitelerde birçok usulsüzlük vakasını da beraberinde getiriyor. Bu vakalar sitede yaşamanın konforunu sürmek yerine site sakinlerinin her birinin adeta müfettiş olmasına, site yöneticilerinin ise sürekli hesap sorulan idareciler haline gelmesine sebep oluyor.

Aslında denetimin yeterince önemsenmediği her güç merkezinde, yolsuzluk, usulsüzlük ortaya çıkabiliyor. Bu da gücü kime verdiğinizi denetlemeniz gerektiğini anlatıyor bize. Gücü tek adama verip onun kararlarını, icraatını denetlemezsen bir süre sonra güç kirleniyor ve kurum dağılabiliyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

En fazla usulsüzlük hangi alanlarda? İncelemeler gösteriyor ki en sık usulsüzlüğün güvenlik, temizlik, bakım, onarım, peyzaj ve benzeri hizmet alımlarında gerçekleşiyor. Güvenlik ve temizlik personeli sayısının veya maliyetin olduğundan fazla gösterilmesi, ölçümlenmesi zor olan sarf malzemelerinin fazla alınmış gibi kaydedilmesi... Hatta siteyi 10 yıl boyunca temizlemeye yetecek miktarda temizlik malzemesinin alınmış gibi gösterildiğine, farklı şehirde yaşayan ve siteye hiç uğramayan kişilerin sitenin güvenlik personeli gibi sunularak bu kişilere maaş bağlanmasına dahi şahit olunuyor.

Usulsüzlük erkenden fark edilemez mi?

Özellikle kolaylıkla kıyaslanamayacak sayaçlar, siteye özel üretilen elektromekanik sistemleri yönetmek için kullanılan elektrik panoları ve benzeri teknik malzemelerin piyasa rayici üzerinden alındığı durumlar söz konusu… Ayrıca sonradan takip edilmesi güç altyapı yatırımları esnasında düşük kalitede ürünlerin pahalı şekilde alınması da bir diğer usulsüzlük yöntemi… Yine örneğin döşendiği iddia edilen boruların gerçekte hiç döşenmemesi veya daha düşük çapta döşenmesi ve elektrik kablosu yerine telefon kablosu çekilmesi gibi uygulamalar da altyapı harcamaları da cabası…

Not

SİTE USULSÜZLÜKLERİNİ ÖNLEMEYE DAİR TAVSİYELER

KPMG Türkiye Usulsüzlük İncelemesi Lideri Oytun Önder bize yol gösteriyor:

● Bağımsız ve objektif bir denetim mekanizması oluşturulsun.

● Faaliyetler sadece defter düzeyinde değil KPMG gibi uzman kurumlar tarafından denetlensin.

● Şefafflık, hesap verilebilirlik amacıyla gelir, gider ödemelere ilişkin tüm belgeler arşivlensin.

● Sitenin politika ve prosedürleri oluşturulsun, özellikle satın alma harcamaları tanımlansın.

● Yüksek tutarlı hizmet ve sarf malzeme alımları ihale usulü ile alternatif teklifler alınsın.

● Site yöneticilerinin mal ve hizmet sağlayan tedarikçilerle çıkar çatışması kontrol edilsin.

● Finansal raporlar ve önemli yönetim kararları düzenli olarak site sakinleri ile paylaşılsın.

● Site sakinleri karar alma süreçlerine dâhil edilsin.